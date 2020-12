Dailyletter n. 4043 del 29 dicembre 2020

Internet Cina-Ue, verso l’intesa politica. Nell’accordo apertura di Pechino alle Tlc e al cloud computing di Luigi Garofalo Secondo fonti della Reuters, l’intesa politica potrebbe essere siglata già domani per dare il via all’accordo sugli investimenti tra l’Unione europea e la Cina. Secondo il Trattato, hanno spiegato altre fonti all’agenzia di stampa, la Cina aprirà il proprio settore manifatturiero alle aziende…

Telecoms 5G, i nodi aperti in Europa nel 2021 per chiudere il gap con Cina e Usa di Paolo Anastasio Il 2021 sarà un anno decisivo per capire se l’Europa riuscirà a recuperare il ritardo accumulato nei confronti di Cina e Usa nel rollout del 5G. Una reale accelerazione della Ue sul 5G potrebbe rappresentare un volano importante di ripresa economica e contribuire all’uscita dell’Europa dalle secche…

Internet Brexit. Dalla “clausola ponte” all’one stop shop non più applicabile in UK. Le novità sulla data protection di Luigi Montuori, Responsabile del Servizio relazioni internazionali e con l’Unione Europea – Garante per la protezione dei dati personali Luigi Montuori Dopo mesi e mesi di complicate trattative, quando oramai si temeva che non ci sarebbero stati ulteriori margini per trovare un accordo tra l’Unione Europea e il Regno Unito, quando il “transiction period” era oramai giunto al previsto termine del 31 dicembre 2020 (come nei classici…

Internet Lotteria degli scontrini, la guida per generare il codice da mostrare prima di pagare. Premi fino a 5 milioni di Luigi Garofalo Nel 2021 conviene mostrare il codice lotteria prima di pagare in negozi e supermercati, perché solo in questo modo sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini con premi fino a 5mila euro ogni settimana. Se poi si paga anche con bancomat, carta di credito, prepagate o con pagamenti digitali…

Internet 4G, la rete sulla Luna che preoccupa la radio astronomia di Paolo Anastasio I radio telescopi per scrutare lo spazio profondo vedono gli smartphone come un serio problema. I radio telescopi più moderni sono talmente sofisticati che sarebbero in grado di captare un segnale mobile da Marte, se ci fosse, dicono gli esperti. Quindi, cosa potrebbe succedere se ci fosse un’intera…

Media COVID e Vaccini. Le sfide per l’informazione medico-scientifica nel 2021 di Ruben Razzante – Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla Lumsa di Roma Il 2021 dovrà essere l’anno del riscatto dell’informazione medico-scientifica. La pandemia ha messo a nudo le approssimazioni e le leggerezze di certe narrazioni sul Covid-19 e ha evidenziato nitidamente la necessità di un maggiore equilibrio nella descrizione dei particolari di notizie riguardanti…

Media Il Covid pesa sulla pubblicità in Tv. Cresce la Pay-Tv sulle ali dello streaming di Paolo Anastasio Mercato pubblicitario in contrazione nel 2020 a causa della pandemia, ma ciò nonostante Mediaset prevede un incremento del 4% dei ricavi pubblicitari nel secondo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, con picchi del 6%-7% negli ultimi due mesi dell’anno. Una decisa ripresa dopo il…

Internet La tua auto registra su di te molti più dati di quanto tu non sappia di Paolo Anastasio Quando pensiamo alla nostra privacy e a chi può accedervi, di norma pensiamo al nostro smartphone come strumento di controllo sulla nostra posizione. Pensiamo allo smartphone e trascuriamo invece la nostra auto. Ma un recente articolo di NBC News ha rivelato quanto in profondità vada la raccolta di…