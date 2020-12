Dailyletter n. 4025 del 1° dicembre 2020

Telecoms 5G Italy. Nicola Blefari Melazzi (CNIT) e Gaetano Manfredi (MIUR) su 5G, ricerca e trasformazione digitale di Paolo Anastasio Dei 209 miliardi attesi all’Italia dal Recovery Fund oltre 40 miliardi dovranno essere spesi nel Digitale sia nelle infrastrutture che nei servizi. E gli investimenti per il 5G sono stati indicati dalla Commissione europea come prioritari insieme alle nuove reti in fibra fino a casa. Ma come spenderà…

Telecoms Lasorella (Agcom): “La transizione al 5G rilevanza strategica, ha impatto su reti e mercati” di Piero Boccellato “In uno scenario del genere la transizione verso il 5G assume rilevanza strategica, dal momento che avrà un impatto diretto sulla struttura stessa di reti e mercati: dalla rete si passa ad un contesto in cui una molteplicità di reti dedicate, flessibili ed intelligenti viene costruita in modo dinamico…

Telecoms 5G Italy. L’Italia alla prova del Recovery Fund di Paolo Anastasio In che modo l’Italia riuscirà ad organizzare i progetti del Recovery Fund? Un tema molto delicato oggetto della seconda tavola rotonda del 5G Italy e il Recovery Fund, cui hanno partecipato Franco Bernabè, Presidente Cellnex; Luigi Paganetto, Professore, Università di Roma Tor Vergata; Francesco Profumo,…

Telecoms 5G Italy, Francesco De Leo: “Per creare valore con 5G convergenza con energia, telco ed automotive” di Luigi Garofalo La videointervista a Francesco De Leo, Executive Chairman, Kaufmann & Partners, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu. …

Telecoms 5G Italy, Hu Kun (ZTE): ‘Investiremo un miliardo in Italia nei prossimi 5 anni’ di Paolo Anastasio E’ presente in Italia da 15 anni e ha annunciato un investimento di un miliardo di euro in Italia per il prossimo quinquennio. Si tratta di ZTE, fra i principali fornitori di apparecchiature di rete a livello globale, presente al 5G Italy con Hu Kun, President, ZTE Western Europe. ZTE in Italia da…

Telecoms 5G Italy. L’eHealth italiana alla prova del Covid-19 e l’urgenza di una vera sanità digitale di Flavio Fabbri Ci sono vari modi di chiamare il processo di trasformazione digitale che sta investendo il nostro sistema sanitario nazionale, da sanità in rete o sanità digitale a eHealth. Di fatto, con questo termine si intende l’utilizzo di strumenti basati sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione…

Telecoms 5G Italy e il futuro della mobilità: verso le infrastrutture intelligenti di Flavio Fabbri Infrastrutture di rete che comunicano tra loro tramite sensori e sistemi intelligenti. Il 5G consentirà di gestire i nuovi servizi di smart mobility. Grazie al nuovo standard, infatti, sarà possibile sviluppare applicazioni all’avanguardia che miglioreranno sensibilmente efficacia e affidabilità del…

Telecoms 5G Italy: Donato A. Limone (Snad) e Andrea Quavici (Sogei) su PA e transizione digitale di Flavio Fabbri La Pubblica Amministrazione (PA) è alle prese con la rete 5G ma non solo, perché l’intero settore dell’amministrazione pubblica deve affrontare la più ampia trasformazione digitale, in un contesto di permanente coesistenza tra vecchio e nuovo, e di resistenze di chi non vuole cambiare, cosa si può fare…

Internet La Netflix italiana della cultura. Realtà o fiction? di Angelo Zaccone Teodosi Se ne parla da molti mesi, se non da anni, ed evocare un gigante del business mediale qual è “Netflix” (oltre 20 miliardi di dollari Usa il fatturato 2019) produce meccanicamente una ricaduta comunicazionale importante: auspicare e teorizzare, poi, una “Netflix italiana” stimola un senso di orgoglio…

Energia Fatturato da 290 miliardi di euro per le società dell’energia in Italia di Redazione Key4biz La pandemia colpirà nel 2020 un settore che a fine 2019 già mostrava fragilità per il rallentamento del ciclo congiunturale e per gli impegni di una non facile transizione verso un’economia low carbon. Alcuni dei principali parametri del comparto virano in negativo: tra il 2019 ed il 2018, nel suo…

Telecoms 5G ITALY 2020, CNIT TALK. La trasformazione software e computazionale della rete di Redazione Key4biz IL CNIT TALK tenuto da Antonio Capone, CNIT, Politecnico di Milano, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu …

Telecoms 5G Italy 2020, CNIT TALK. La densificazione di celle 5G aumenta inquinamento elettromagnetico: vero o falso? di Redazione Key4biz Il CNIT Talk di Luca Chiaraviglio, CNIT, Università di Roma Tor Vergata, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu …

Telecoms 5G Italy 2020, CNIT TALK – Architettura e Servizi della rete 5G di Redazione Key4biz Il CNIT TALK di Andrea Detti, CNIT, Università di Roma Tor Vergata, nel corso della 3° edizione di 5G Italy – The Global Meeting in Rome: https://www.5gitaly.eu …

Energia L’elettrificazione primo driver della transizione energetica, Enel tra le ‘green supermajors’ globali di Flavio Fabbri Come altre grandi aziende mondiali del settore energetico, del petrolio e del carbone, anche le imprese che hanno investito nel tempo in fonti energetiche rinnovabili hanno raggiunto ormai una dimensione ragguardevole sul mercato, ma rispetto alle prime hanno conquistato ormai una posizione di vantaggio…

Internet Bando Credito Ora, per l’abbattimento dei tassi e favorire la liquidità delle micro e piccole imprese di Sercam Advisory La misura ha l’obiettivo di prevenire le crisi di liquidità – causate dall’emergenza sanitaria ed economica Covid-19 – delle micro e piccole imprese dei servizi di ristorazione e delle attività storiche e di tradizione riconosciute dalla regione Lombardia. Soggetti beneficiari Possono…

Mappamondo Vodafone: superato il 90% di copertura 5G della Città di Milano di Redazione Key4biz Vodafone annuncia di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione nella città di Milano che si conferma capitale europea del 5G. ‘‘Con la copertura di oltre il 90% della città e con gli oltre 40 progetti 5G della nostra sperimentazione, Milano si conferma capitale europea del 5G “, ha…