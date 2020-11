Dailyletter n. 4021 del 25 novembre 2020

Telecoms Fibra FTTH, modello wholesale only. I vantaggi per l’Italia di Paolo Anastasio L’interesse degli investitori per Open Fiber e altri operatori wholesale only in Europa è un ulteriore forte segnale che il modello wholesale only è il migliore per sostenere anche l’Italia verso gli obiettivi della Gigabit society fissati dalla Ue. Ne è convinta la società di analisi tedesca WIK, che…

Telecoms Telco cloud, mercato globale visto triplicare a 29,3 miliardi nel 2025 di Paolo Anastasio I ricavi globali del mercato cloud per le telco raggiungerà quota 29,3 miliardi di dollari nel 2025, a fronte di 8,7 miliardi del 2020, con un tasso di crescita annua del 27%. Questa la previsione di un report di ABI Research, secondo cui il mercato del telco cloud sarà trainato in primo luogo dagli…

Internet Covid-19 e vaccini: 2,8 miliardi le dosi ordinate, il 50% andranno a Ue e Usa di Flavio Fabbri Nel pieno della seconda ondata globale di Covid-19, sono tre i vaccini che sono arrivati alla “fase tre” della sperimentazione, quella sull’uomo, e che hanno reso pubblici i dati preliminari relativi all’efficacia contro il virus. Si tratta del vaccino sviluppato dalla multinazionale AstraZeneca…

Telecoms 5G, Parigi prende tempo e avvia consultazione con la cittadinanza di Paolo Anastasio Parigi prende tempo con il 5G. Sotto pressione dei Verdi, il sindaco Anne Hidalgo apre una consultazione pubblica di 4 mesi, per coinvolgere la cittadinanza sull’attivazione delle antenne 5G. Un’inversione di marcia da parte della prima cittadina, che non più tardi di settembre si era detta contraria…

Internet Dati bene comune. Qualità, indicatori territoriali e Sanità digitale del futuro di Fulvio Ananasso, Presidente di Stati Generali dell’Innovazione, Socio onorario UNINFO e Consigliere CDTI – Domenico Natale, Socio SGI, Consigliere CDTI Il presente articolo, di Fulvio Ananasso (1) e Domenico Natale (2), si propone di offrire un contributo al contrasto della pandemia Covid-19, per una efficace Sanità del futuro supportata dalla TECNOLOGIA integrata nei processi organizzativi. In un quadro di attuazione di metodologie trasparenti, si…

Internet Coronavirus, vaccino solo 25 milioni di persone nel mondo entro il 2020 di Flavio Fabbri Ci siamo quasi, i tre vaccini più avanzati in fase di sperimentazione hanno raggiunto un livello di efficacia ritenuto straordinario, visto il breve tempo a disposizione per i ricercatori di AstraZeneca, Moderna e Pfizer, e sono pronti alla distribuzione delle prime dosi. Il problema ora è come far…

Internet Covid-19, Neosperience realizza il progetto di diagnosi per i pazienti tramite l’Intelligenza artificiale di Redazione Key4biz Si è concluso con successo il progetto DISMASDIA-Covid-19, realizzato da Neosperience, per sviluppare un sistema di Intelligenza Artificiale finalizzato all’analisi di radiografie del torace e di immagini ecocardiografiche di pazienti COVID-19. L’obiettivo, raggiunto attraverso la sperimentazione…

Telecoms Efficienza energetica e sostenibilità del 5G, il Libro Bianco di Flavio Fabbri Le reti di telecomunicazione devono ridurre il proprio impatto ambientale, tendenzialmente portarlo a zero, in termini di emissioni inquinanti. Per questo il nuovo standard di rete mobile 5G rappresenta un’occasione rilevante per introdurre nuove soluzioni improntate alla sostenibilità ambientale e…

Cybersecurity Malware sLoad, in Italia nuova campagna malevola via PEC. L’allarme del CSIRT di Salvatore Lombardo È proprio di questa settimana la segnalazione fatta dal CSIRT in merito ad una doppia campagna orientata alla distribuzione del malware sLoad (noto anche come StarsLord), particolarmente insidiosa e che utilizza caselle di posta elettronica certificata (PEC) con un’elevata personalizzazione dei messaggi…

Internet Non pensavo potessi trasformarti in un mostro di Barbara Volpi Ho sempre creduto alle tue parole, alle tue gentilezze, alle tue carezze, al tuo sorriso da bambino, al tuo essere sempre presente, alla tua presunta gelosia, ma anche i tuoi scoppi d’ira, al tuo cambiare lo sguardo, alle tue accuse, alle tue stranezze. Ho sempre creduto che ogni tua azione e ogni…

Internet Spazio alle donne. Il CDTI di Roma si fa più rosa di Maria Pia Giovannini, Vice Presidente CDTI di Roma Nella “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne” mi sento onorata di esprimere la voce del CDTI di Roma nella mia nuova figura di Vice-Presidente del Club dei dirigenti per le tecnologie e l’informazione, carica che per la prima volta è stata assegnata ad una donna. Il…

Media Democrazia Futura. Come costruire un glossario di Bruno Somalvico, Storico dei media, funzionario Rai e Segretario Generale Infocivica – Gruppo di Amalfi Inauguriamo un’ultima rubrica di questa nuova testata con l’obiettivo di costruire un glossario delle parole-chiave della nascente società dell’informazione e della comunicazione, e conseguentemente anche della democrazia futura che attende le nuove generazioni e i cosiddetti nativi digitali. Domani…

Internet Ristorazione, fondo perduto fino a 10mila euro per acquistare prodotti 100% made in Italy di Sercam Advisory Il Fondo per la filiera della ristorazione è finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l’utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate…