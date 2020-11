Dailyletter n. 4012 del 12 novembre 2020

Internet Zona gialla, arancione e rossa. Il Covid-19 costringe a ‘scoprire’ la centralità e la qualità dei dati di Donato A. Limone Nel settore pubblico i dati, i documenti amministrativi e le informazioni costituiscono un sistema “informativo” basilare e centrale nel senso che senza questo “sistema informativo” non si possono prendere decisioni corrette, funzionali, utili per le persone, i cittadini e le imprese. Ma questo assioma…

Internet Antitrust, in 165 (tra aziende ed enti) scrivono alla Vestager. “Google ci danneggia, vogliamo le regole adesso’ di Piero Boccellato Un gruppo di 165 aziende ed enti industriali ha invitato le autorità Antitrust dell’UE a prendere una linea più dura contro Google, affermando che il gigante tecnologico statunitense favorisce ingiustamente i propri servizi nelle sue ricerche sul web. Oggi, secondo quanto riportato in esclusiva da…

Cybersecurity L’insostenibile insicurezza del software. Videointervista a Serafini (ENTRUST) e a Bucci (N.I.D.O.) di Luigi Garofalo “L’insostenibile insicurezza del software. Moduli hardware (HSM) e blockchain per la protezione dei dati e garanzia di compliance” è il titolo del webinar che si terrà il 19 novembre 2020 dalle ore 10-30 – 11:30. Alcuni dei temi del webinar, come l’insicurezza del software per la gestione delle chiavi…

Smart City La Bei finanzierà progetti per clima e ambiente con 1.000 miliardi fino al 2030. Dentro anche le smart city di Flavio Fabbri Dopo il varo quasi definitivo dell’ambizioso bilancio dell’Unione europea da 1.800 miliardi di euro circa, di cui più del 30% delle risorse finanziarie saranno destinate a progetti di contrasto ai cambiamenti climatici, di decarbonizzazione dell’economia, anche la Banca europea per gli investimenti…

Internet Poste italiane, utile netto sale a 353 mln (+10,3% a/a). L’ad Del Fante: “Un terzo delle transazioni in digitale” di Luigi Garofalo Poste Italiane chiude il terzo trimestre con un utile netto di 353 mln euro, in crescita del 10,3% rispetto allo stesso periodo del 2019. I ricavi del terzo trimestre, spiega la nota, sono di 2,6 mld (0,8% a/a), nei 9 mesi sono di 7,7 mld (-5,2% a/a). I ricavi da corrispondenza, pacchi e…

Telecoms 5G, Ken Hu (Huawei) agli operatori ‘Servono soluzioni mirate per l’industria’ di Paolo Anastasio Le enormi potenzialità del 5G per lo sviluppo di nuove applicazioni in ambito industriale e il ruolo fondamentale degli operatori, chiamati ad un ruolo più incisivo per spingere il decollo di nuovi servizi ed applicazioni 5G in ambito industry 4.0. Questo in sintesi il succo dell’intervento di Ken Hu,…

Internet Nuove regole antimonopolio, Morgan Stanley: ecco le aziende che saranno colpite dall’antitrust cinese di Flavio Fabbri In settimana Pechino ha annunciato l’arrivo di nuove regole antitrust per mettere un freno allo strapotere delle internet company nel grande Paese asiatico. Leggi che consentiranno di contrastare, con più efficacia, i comportanti scorretti e le pratiche monopolistiche a danno della libera concorrenza…

Internet Influencer marketing: quali sono le differenze tra l’Italia e la Cina? di Chiara Argilli, digital consultant Con questo articolo analizzeremo quel segmento del digital marketing denominato influencer marketing e in particolare delineeremo quali sono le diverse prospettive che presentano due diversi mondi come quello italiano e quello cinese, osservando anche come il Covid-19 ha accelerato questo crescente…

Telecoms Cellnex rompe gli indugi, 10 miliardi per le torri europee di Hutchison di Paolo Anastasio Cellnex ha chiuso l’acquisizione delle torri europee di CK Hutchison, la holding che controlla 3 Group, per un valore complessivo di 10 miliardi di euro. Confermate le voci dei giorni scorsi. L’operazione, la maggior nella storia di Cellnex, porta a 103mila il numero complessivo di torri del gruppo…

Telecoms Allarme reti in Francia: senza 5G rischio saturazione dal 2021 di Paolo Anastasio Allarme reti mobili in Francia. A lanciarlo il presidente della Federazione Francese di Telecomunicazioni (FFT) Nicolas Guérin, contraltare transalpino della nostra Confindustria di settore, in un’intervista su Les Echos in cui tratteggia un quadro preoccupante per le reti mobili transalpine. Se la…

Media Democrazia Futura. Il processo dell’Islam alla cultura occidentale di Fabrizio Ottaviani, Critico letterario, accademico e scrittore Pubblichiamo di seguito il contributo di Fabrizio Ottaviani, Critico letterario, accademico e scrittore, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri articoli. Politiche…

Internet eMobility, il circuito di Vallelunga diventa il primo Smart Racing d’Italia di Redazione Key4biz Il circuito di Vallelunga diventerà il primo Hub dell’eMobility e Smart Racing Circuit d’Italia grazie all’aiuto di Enel X. Si è rinnovata infatti, la partnership tra la business line globale del Gruppo Enel dedicata ai prodotti innovativi e soluzioni digitali e l’autodromo, per sviluppare e testare…

Mappamondo Aruba investe nell’idroelettrico e accelera il processo “carbon negative” di Redazione Key4biz Aumenta la capacità di produzione di energia rinnovabile di Aruba con l’acquisizione del 100% delle azioni della società Idroelettrica Veneta: 4 nuove centrali idroelettriche si aggiungono a quella già presente all’interno di Global Cloud Data Center a Ponte San Pietro (BG). Gli impianti si trovano…

Mappamondo Anitec-Assinform, il 18 novembre il premio Innovazione alle scuole di Redazione Key4biz La Commissione di Valutazione ha scelto i progetti cui andrà il «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale», promosso da Anitec-Assinform, l’Associazione per l’Information and Communication Technology (ICT) di Confindustria, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con la partecipazione…

Mappamondo Unc, domani in live streaming la 14esima edizione del Premio Dona di Redazione Key4biz Sarà Alec Ross, visiting professor della Bologna Business School ed ex consigliere per l’innovazione di Barack Obama, a ricevere il Premio per le personalità “Vincenzo Dona, voce dei consumatori”, edizione 2020, dal titolo “What’s Next” e dedicato al futuro del mercato. E’ quanto rende noto l’Unione…