Dailyletter n. 4011 dell’11 novembre 2020

Telecoms Rete unica, Gubitosi insiste ‘TIM pronta a partire, aspettiamo la decisione di Enel’ di Paolo Anastasio “Tim è pronta a partire con la rete unica, non appena lo decideranno gli azionisti di Open Fiber”. Lo ha detto oggi l’ad di TIM Luigi Gubitosi in conference call sui risultati finanziari, senza nascondere una certa stizza nei confronti di Enel nel rispondere un po’ spazientito ad una domanda sui tempi…

Telecoms TIM, per UBS performance debole ‘Nessun segno di ripresa e su rete unica niente di nuovo’ di Paolo Anastasio I dati della trimestrale di TIM non sono buoni e le prospettive sulla rete unica sono “nebulose” (“low visibility on the network”). E’ per questo che la banca d’affari di Londra UBS continua ad indicare dopo l’annuncio dei dati del terzo trimestre un target price del titolo a 0,23 centesimi, con…

Internet Parler, il social senza censura che piace a Trump e ai sovranisti di Piero Boccellato Un social network senza censura che tratta di politica, sport e intrattenimento. Stiamo parlando di Parler (dal francese parlare), il social network fondato nel 2018 da due imprenditori informatici statunitensi John Matze e Jared Thompson e che sta spopolando nelle ultime settimane. Come funziona…

Internet Iptv illegali oscurate. GdF: “Colpita la cupola”. 5 milioni di utenti in Italia, rischiano fino a 25.800 euro di multa di Luigi Garofalo Cinquanta milioni di utenti nel mondo, 5 milioni soltanto in Italia. È solo uno dei numeri che danno un’idea dell’impatto sulla platea dello streaming mondiale dell’operazione “The Perfect Storm” della Guardia di Finanza.Operazione che ha portato al sequestro e all’oscuramento di oltre 5.500 risorse…

Internet Industria italiana delle tecnologie in negativo nei nove mesi del 2020, serve accelerare la transizione 4.0 di Flavio Fabbri Da gennaio a settembre 2020 l’industria italiana delle tecnologie, dell’elettronica e dell’elettrotecnica ha perso il 12,8% rispetto allo stesso periodo del 2019. È quanto emerso dai dati diffusi dall’Istat e rilanciato dalla Federazione Anie: “La frenata sul fronte produttivo è il segnale di una…

Internet Trasferimento tecnologico ricerca-imprese, ecco il fondo nazionale da 500 milioni di euro di Flavio Fabbri Partito il Fondo nazionale dedicato al trasferimento tecnologico tra il mondo della ricerca e le imprese, con una dotazione finanziaria iniziale di 500 milioni di euro. Si tratta della Fondazione Enea Tech, guidata dal Presidente Anna Tampieri e dell’amministratore delegato Salvatore Mizzi, nominati…

Internet Bilancio Ue: 500 miliardi per contrastare la crisi climatica. Von der Leyen: “Virus occasione per realizzare transizione verde e digitale” di Flavio Fabbri È il più ambizioso dei bilanci dell’Unione europea a lungo termine, quello approvato ieri dalla Commissione, frutto dell’accordo raggiunto tra Parlamento e Stati membri dell’Unione sul quadro finanziario pluriennale (o Qfp). Un pacchetto da 1.800 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, in cui…

Media Pirateria online, GdF confisca beni per 10 milioni di euro di Flavio Fabbri Ancora un duro colpo alla pirateria online, portato a termine dalla Guardia di Finanza (GdF) attraverso l’operazione “The perfect storm” condotta in 19 Paesi del mondo a tutela del diritto d’autore. Operazione della GdF: “The perfect storm” Oscurati oltre 5.500 siti illegali di live streaming…

Internet TikTok ban, Bytedance chiede agli Usa altri 30 giorni di tempo di Piero Boccellato ByteDance, la casa madre di TikTok, ha chiesto ad una corte d’appello degli Stati Uniti ulteriore tempo per elaborare la potenziale vendita delle sue attività negli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal infatti, il colosso cinese ha evidenziato come a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum…

Media Democrazia Futura. Sette domande sul futuro della Rai di Redazione Key4biz Pubblichiamo di seguito le sette domande poste da Bruno Somalvico a Piero De Chiara, Giacomo Mazzone, Marco Mele e Andrea Melodia, pubblicata sulla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti…

Internet IA per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G. Il webinar di Redazione Key4biz Il webinar “IA per il Network Slicing: come sfruttare l’intero potenziale del 5G” con gli interventi di: Nicola Blefari-Melazzi, professore ordinario di telecomunicazioni – Università di Roma Tor Vergata e Direttore generale del CNIT “Rete software e slicing in 5G: concetti generali”.e di Massimo…

Internet 5G, il suo impatto nella cybersecurity di Alessandro Civati L’implementazione del 5G, alla fine, trasformerà il modo in cui le persone vivono e lavorano. Sia i Paesi sia le aziende sono in corsa per implementare le reti 5G più veloci e più grandi. Sebbene il 5G sia ancora agli inizi, ha un enorme potenziale nello stimolare la creazione di nuove…

Telecoms Cambio operatore in Italia? Non soltanto questione di prezzo di Paolo Anastasio Non soltanto una questione di prezzo più basso. Anche una scarsa copertura del segnale mobile è fra i motivi principali che contribuiscono alla maggior parte dei cambi operatore in Italia. E’ quanto emerge da un’indagine condotta da Opensignal nei primi nove mesi del 2020, secondo cui nella maggior…

Internet Fonti rinnovabili più economiche di carbone e petrolio: il fotovoltaico costa otto volte di meno rispetto a 10 anni fa di Flavio Fabbri Due i dati fondamentali per comprendere i vantaggi e i benefici della transizione energetica sostenibile: le fonti energetiche rinnovabili sono più economiche dei combustibili fossili, ma se vogliamo davvero raggiungere gli obiettivi climatici del secolo gli investimenti nelle rinnovabili devono almeno…

Internet Vetrya, da domani in libreria ‘Il Grande Salto’, il nuovo libro di Luca Tomassini di Piero Boccellato Se Internet, intelligenza artificiale e machine learning hanno determinato nuovi modi di agire, sperimentare, innovare e pensare, l’imminente avvento del 5G offrirà molteplici possibilità di sviluppo in settori cruciali quali lavoro, scuola e sanità. Ne parla Luca Tomassini, Presidente e Ad del…

Internet Mibact, al via il bando per la promozione della fotografia italiana in Italia e all’estero di Sercam Advisory La Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT) ha indetto una selezione pubblica per il finanziamento di proposte di acquisizione, committenza, conservazione, valorizzazione e promozione della fotografia e della cultura…