Dailyletter n. 4.006 del 4 novembre 2020

Non hanno retto al carico di 25 clic al secondo tre provider SPID, Poste italiane, Infocert e Sielte, e poi ci sono stati due attacchi haker, di tipo DDoS (Denial of Service): il primo alle 9, all’inizio dell’erogazione e il secondo alle 9:30. Queste le due delle principali cause, ieri, degli enormi…

Le elezioni presidenziali americane del 2020 saranno forse ricordate, pandemia di Covid-19 a parte, per un lungo e drastico testa a testa tra i due contendenti: Donald Trump, Presidente in carica repubblicano, e Joe Biden, sfidante democratico. Nonostante tutti i sondaggi snocciolati in televisione…

“La mia personale opinione ma credo di poter dire, dopo l’ultimo consiglio di amministrazione, anche della società, è assolutamente favorevole a una rete unica pubblica e wholesale only. Abbiamo una serie di perplessità se si dovesse parlare di rete non wholesale only ma verticalmente integrata e sotto…

Didattica online ed integrale, al 100%, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Questa è la misura principale relativa alla scuola contenuta nel nuovo Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ma il testo prevede delle eccezioni,…

L’Europa è il primo mercato al mondo per adozione di smartphone 5G. Il vecchio continente ha conquistato il podio del tasso di adozione di telefoni abilitati alla nuova rete mobile rispetto al totale dei dispositivi venduti. Cina e Stati Uniti rimangono i mercati leader in termini di vendite assolute…

Si parla ormai da diversi anni di smart city: un concetto entrato sicuramente nell’immaginario collettivo che rimanda alla possibilità di utilizzare la tecnologia per migliorare la vita degli individui, controllare fenomeni caotici come il traffico ed elevare il livello di sostenibilità ambientale….

Raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti attraverso il riciclo ed il riuso dei rifiuti non è pensabile senza il coinvolgimento dei cittadini. Serve una decarbonizzazione civica per alleggerire sempre di più la nostra impronta ecologica sul pianeta. Arriva lo “smart bin” made in…

Ho fatto accesso ieri mattina al sito dedicato al buono mobilità alle 9:00 in punto per capire se questa volta, dopo i numerosi episodi di disservizio digitale che si erano verificati negli ultimi mesi, si fosse riusciti a far tesoro dell’esperienza. Speranza delusa: questo ne è il fedele…