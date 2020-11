Dailyletter n. 4.005 del 3 novembre 2020

Internet Buono mobilità. Sito con fino a 5 ore di attesa per la domanda. Oltre 400mila persone in coda di Luigi Garofalo Andando su https://www.buonomobilita.it (attenzione a non scrivere buonomobilità.it perché rimanda a un sito truffa) sarebbe possibile richiedere il bonus bici o meglio il buono mobilità. Al momento il sito web è irraggiungibile per molti utenti e per altri va a rilento. È stata raggiunta la soglia…

Cybersecurity Bonus Bici, attenzione al sito truffa con la a accentata di Piero Boccellato Il Bonus Bici è partito oggi con numerose polemiche (oltre 400mila persone in coda), sito in tilt e non funzionante. Ma un’altra problematica si è insediata all’interno del click day: i siti fake creati apposta dai cybercriminali per sfruttare il traffico intenso per rubare i dati degli utenti o…

Internet Big Tech, Breton: “Servono regole severe, non possono imporre il loro modello agli Stati” di Piero Boccellato “E’ giunta l’ora di regolamentare lo spazio digitale imponendo nuovi obblighi ai big tech, organizzando meglio il loro impatto sulle nostre economie, sulle nostre società, sulle nostre democrazie. Perché un’azienda non può imporre il suo modello agli Stati”. Lo spiega a chiare lettere Thierry Breton,…

Telecoms Agcom, effetto Covid sulle Tlc. Traffico +44% ma ricavi -5,7% nel primo semestre 2020 di Paolo Anastasio Cresce il traffico ma calano ricavi. Questo l’andamento del mercato delle telecomunicazioni, fisse e mobili, certificato dall’Osservatorio Covid dell’Agcom, che ha diffuso oggi i dati relativi al primo semestre dell’anno. Scarica ora Scarica il report dell’Agcom Andamento Tlc Ebbene,…

Telecoms 5G, reti private fra rischi e opportunità per le Telco. Scarica il report di Paolo Anastasio Le reti private 5G ed Lte rappresentano una nuova possibilità di business, ma anche un grosso rischio per gli operatori Tlc che finora sono sempre stati abituati ad avere, per così dire, una corsia preferenziale nella gestione dello spettro radio. Ma ora, con l’avvento delle cosiddette private networks,…

Internet Democrazia Futura. Senza Stato e senza rischio di Michele Mezza, Docente di culture digitali all’Università Federico II di Napoli Pubblichiamo di seguito il contributo di Michele Mezza, Docente di culture digitali all’Università Federico II di Napoli, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri…

Internet In Irlanda Data Protection all’acqua di rose per le Big Tech americane? di Paolo Anastasio In Irlanda la carota senza il bastone per i giganti della Rete? Dopo due anni dal giro di vite di Bruxelles sulla data protection con la pubblicazione del GDPR L’Irlanda fatica ancora molto ad indossare i panni del gendarme che dovrebbe invece portare con convinzione per frenare lo strapotere delle…

Internet Le telecamere AI scambiano la testa di un guardalinee per il pallone. Il caso scozzese di Luca Sambucci L’intelligenza artificiale, lo sa bene chi ci lavora, spesso commette errori che neanche un bambino farebbe. La ragione è che le macchine devono impiegare grandi quantità di risorse computazionali per compiere attività sensomotorie – muoversi in maniera coordinata, afferrare qualcosa, guardare e…

Internet Voucher internet e pc, utilizzabili dal 9 novembre di Flavio Fabbri Dal prossimo lunedì, 9 novembre, si potranno iniziare ad utilizzare i voucher per internet e pc. Le famiglie con un indicatore economico (Isee) non superiore ai 20 mila euro potranno spendere fino a 500 euro di buono per una connessione internet veloce e per dotarsi di personal computer e tablet…

Internet LinkedIn, come il Covid sta cambiando il social e il modo di lavorare di Tiziana Caraffi, digital consultant Il Coronavirus ha lasciato sicuramente un segno indelebile rivoluzionando la nostra vita lavorativa oltre che quella sociale. Le tecnologie, internet per primo, hanno così ottenuto un ruolo primario all’interno della nostra vita di tutti i giorni. Lo smart working, la didattica a distanza, gli incontri…

Internet Mise, al via il nuovo bando Macchinari Innovativi per le regioni del sud di Sercam Advisory Il nuovo bando Macchinari innovativi sostiene la realizzazione, nei territori delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, di programmi di investimento diretti a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ovvero a favorire la transizione del settore…

Smart City Si vendono solo auto elettriche in Italia, + 230% a ottobre di Flavio Fabbri Il mercato dell’auto in Italia, secondo quanto diffuso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ha registrato 156.978 nuove immatricolazioni nel mese di ottobre 2020, in linea con le 157.262 dello stesso periodo dello scorso anno (-0,2%). Industria automotive al palo Sembra una piccola…

Cybersecurity Blocco dati e riscatti, danni globali da ransomware per 20 miliardi di dollari nel 2021 di Flavio Fabbri Il ransomware è uno dei sistemi di cyber crimine più diffusi al mondo e tra i più profittevoli a disposizione dei gruppi hacker. L’obiettivo dell’attacco è entrare in possesso dei dati custoditi nei nostri dispositivi connessi in rete, per poi richiedere un riscatto. Un ransomware di fatto prende…

Energia Sempre più nuvole sul Nord Italia, con qualche pioviggine (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Moderato peggioramento del tempo atteso fin dal mattino sulle regioni nord-occidentali con deboli piogge o pioviggini, asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi. Nel corso del pomeriggio situazione invariata con cieli nuvolosi e deboli piogge in Liguria e Lombardia, in…

Mappamondo Lepida verso l’adozione del Piano Industriale 2021-2023 di Redazione Key4biz È iniziato il percorso per l’adozione del nuovo Piano Industriale per gli anni 2021, 2022 e 2023. Il percorso prevede una fase di analisi da parte delle Divisioni e della Direzione Generale di Lepida, che si è conclusa a metà ottobre; l’approvazione del Piano nel Consiglio di Amministrazione, avvenuta…