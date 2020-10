Dailyletter n. 4.002 del 29 ottobre 2020

Internet Google e la campagna aggressiva contro Breton per evitare nuove regole contro il suo business di Luigi Garofalo Google sta pianificando una campagna aggressiva contro Thierry Breton, il commissario europeo al mercato interno e alla promozione del mercato unico digitale, ed altri regolatori a Bruxelles per impedire, con l’introduzione di nuove leggi europee, di danneggiare il potere e il business della società. Lo…

Telecoms 5G, Blefari Melazzi (CNIT) ‘La vera rivoluzione è che la rete diventa software’ di Paolo Anastasio Rete software e slicing in 5G, questo il tema dell’intervento del Professor Nicola Blefari Melazzi, ordinario di telecomunicazioni – Università di Roma Tor Vergata e direttore del CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) (www.cnit.it) al webinar organizzato da Comarch e…

Internet Didattica a distanza, vulnerabilità privacy sulle piattaforme: dubbi su finalità di raccolta e utilizzo dei dati di Flavio Fabbri L’emergenza sanitaria legata alla pandemia non conosce sosta, con una nuova accelerazione dei contagi proprio in questi giorni e la necessità di un più rigido distanziamento sociale. Alle scuole e alle università italiane ed europee non resta quindi che affidarsi ancora una volta alla didattica a distanza…

Internet Il video in 3D che mostra come viaggia il virus nell’aria con un colpo di tosse di Luigi Garofalo Un colpo di tosse in un pronto soccorso al tempo del COVID-19. Il viaggio nell’aria delle goccioline salivari grandi (droplet) e di quelle microscopiche (aerosol) emesse col respiro. Una simulazione in 3D realizzata dai ricercatori dell’Ospedale Pediatrico…

Telecoms Fastweb ricavi (+6%) e clienti (+4%) ancora in crescita. Servizi 5G al via entro l’anno di Paolo Anastasio Fastweb chiude il terzo trimestre 2020 con un aumento dei clienti fissi e mobili, del fatturato e dei margini. Si tratta del 29esimo trimestre consecutivo di crescita, un trend in controtendenza rispetto al mercato, certificato anche dal report di Mediobanca secondo il quale “Nel quinquennio 2015-2019…

Internet Task Force Covid-19, Giuseppe Sala: serve un “Global green new deal”. Benefici per 280 miliardi di dollari a livello globale di Flavio Fabbri Uscire dalla crisi economica innescata dalla pandemia di Covid-19 non è una cosa semplice e ci vorrà del tempo. Secondo uno studio condotto dalla “Covid-19 Recovery” Task Force, istituita presso il C40 Global Mayors Group, dal titolo “C40 Mayors’ statement for a green and just recovery”, avremo una…

Telecoms Ritorno al passato. TIM entra in Italtel? di Redazione Key4biz Tim starebbe valutando un ruolo attivo nel rilancio della società Italtel, oggi in concordato dopo tre anni di crisi. Il gruppo, secondo quanto risulta a Radiocor, starebbe studiando la possibilità di supportare la società Psc della famiglia Pesce qualora quest’ultima dovesse aggiudicarsi Italtel al…

Smart City Smart City, Mazzocchini (Huawei) ‘Noi partner dell’Italia per l’ecosistema digitale delle città’ di Paolo Anastasio Creare le condizioni per la nascita di un ecosistema aperto e connesso di smart city in Italia, da replicare in diversi contesti a seconda delle dimensioni delle città coinvolte nel processo di digitalizzazione. E’ questa in estrema sintesi la vision di Huawei in tema di Smart City, di cui si è parlato…

Cybersecurity Ransomware e Covid, l’FBI avverte gli ospedali: ‘Alto rischio di attacchi, si rischia il blocco delle strutture’. Il report di Piero Boccellato I criminal hacker stanno prendendo di mira il settore sanitario utilizzando virus malevoli e attacchi ransomware, c’è il rischio di una “minaccia informatica imminente”. L’annuncio arriva direttamente dall’FBI e altre due agenzie governative nel report “Ransomware Activity Targeting the Healthcare…

Media Google in aiuto per combattere il Covid grazie ai nostri dati, ma a che prezzo? di Michele Mezza Come fa Google a sapere se io sto indossando la mascherina o no? O se ho fatto il test per sapere se sono positivo al Coronavirus? Google, il motore di ricerca più potente al mondo, ha pubblicato un sito dove…

Media La Tv del futuro sta arrivando: cosa bisogna sapere prima dello switch-off. Ecco le linee guida tivùsat di Redazione Key4biz La nuova era del digitale terrestre è iniziata ufficialmente il 1° gennaio 2020 con l’inizio dei lavori per liberare le frequenze della banda 700 MHz, occupata finora da alcuni canali tv e che in futuro servirà per il 5G. Lo switch-off definitivo avverrà solamente il 30 giugno 2022, giorno in cui…

Media La piattaforma per pianificare online e self-service la pubblicità sui canali Sky di Redazione Key4biz Annunciata a fine luglio scorso da Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital and Data Officer di Sky Italia, è ora online Sky Advertising Manager, la nuova piattaforma self-service di pianificazione pubblicitaria innovativa e multicanale dedicata alle tante piccole e medie imprese del Paese. Infatti,…

Telecoms Democrazia Futura. Il mito dell’app: dati privati, pubblica sanità di Erik Lambert, direttore del Silver Lining Project di Roma Pubblichiamo di seguito il contributo di Erik Lambert, direttore del Silver Lining Project di Roma, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0” e diretta da Giampiero Gramaglia, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri articoli. A metà febbraio…

Telecoms ZTE, +15,4% di fatturato operativo nei primi 9 mesi del 2020 di Redazione Key4biz Fatturato operativo di 74,13 miliardi di Yuan (circa 11 miliardi di dollari) con un incremento del 15,4% rispetto all’anno precedente. Sono questi i dati pubblicati da ZTE, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, riguardo i risultati finanziari…

Internet Sostenere il rilancio del turismo nella Tuscia, ecco il bando per le PMI di Sercam Advisory La Camera di commercio di Viterbo con l’iniziativa “Rilancio del Turismo nella Tuscia” intende sostenere le Micro, Piccole e Medie Imprese turistiche ed operatori turistici della Provincia di Viterbo, mediante contributi a fondo perduto sulle seguenti misure: Messa in sicurezza delle strutture…

Mappamondo Emilia Romagna Smart Working: consolidamento del progetto VeLA e nuovi fondi di Redazione Key4biz Il progetto VeLA-Emilia-Romagna Smart Working cambia passo. Con la fine dell’estate si entra nella fase a regime del progetto regionale di consolidamento e diffusione dello Smart Working negli Enti del territorio emilianoromagnolo, che vede Lepida partner strategico e operativo, anche attraverso forniture…

Bibliotech Lo Stato nell’era di Google di Redazione Key4biz Il libro racconta come cambia oggi lo Stato, per effetto, in particolare, della globalizzazione e delle nuove tecnologie. Nella teoria dello Stato – storica, politologica, filosofica, giuridica, socio-economica e antropologica – si va sempre più affermando l’idea che la rivoluzione tecnologica sia un…