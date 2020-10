Dailyletter n. 4.001 del 28 ottobre 2020

Telecoms TIM, tonfo in Borsa. Cresce l’incertezza sul progetto rete unica di Paolo Anastasio Prosegue il trend ribassista del titolo TIM, che oggi in Borsa appare impaurito dai dubbi del mercato sulle prospettive aziendali, e apre con un tonfo fino al 4%, sotto i 30 centesimi, la soglia psicologica di attenzione fissata dagli analisti. Un campanello d’allarme, che conferma l’andamento negativo…

Internet L’AGCM apre indagine contro il monopolio di Google sulla pubblicità online di Luigi Garofalo Google è monopolista anche nel digital advertising in Italia, questa l’ipotesi con cui l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato l’istruttoria nei confronti di Alphabet per abuso di posizione dominante. Google traccia i comportamenti online degli utenti con una pluralità…

Internet DaD, 85 milioni alle scuole per oltre 200mila nuovi device e più di 100mila connessioni di Luigi Garofalo È stato accolto dal Governo l’allarme lanciato dai presidi di “attivare connessioni internet sicure e veloci per scuole e studenti” per far fronte alla nuova stagione di didattica a distanza imposta dall’ultimo DPCM per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Il ricorso alla didattica…

Internet Intelligenza artificiale, Vestager: ‘Dall’Ue 20 miliardi l’anno per gli hub innovativi’ di Piero Boccellato Un investimento di 20 miliardi di euro l’anno per il prossimo decennio per i centri di eccellenza (hub) che lavorano per lo sviluppo dell’Intelligenza artificiale. Sono queste le parole della vicepresidente della Commissione Margrethe Vestager, intervenuta ieri presso la commissione speciale per…

Internet “Social dilemma” UE, quanto Facebook & Co influenzano le nostre decisioni politiche e i nostri comportamenti? di Flavio Fabbri La domanda emersa nel famoso documentario “Social dilemma” di Jeff Orlowski se l’è posta anche il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea, che ha pubblicato una nuova relazione su tecnologia e democrazia con l’obiettivo di esaminare nel dettaglio l’influenza delle piattaforme social…

Telecoms 5G, cresce l’uso locale dello spettro in Europa e nel mondo. E in Italia? di Paolo Anastasio L’allocazione dello spettro di frequenze 5G è stata attribuita dovunque nel mondo agli operatori Tlc, ma sono molti i paesi europei e non solo che intendono riservare porzioni di spettro mobile per licenze private o più comunemente conosciute come locali, come rilevato dall’European 5G Observatory della…

Internet Immuni 2.0, come realizzare la nuova versione in base a quello che è stato sbagliato sull’app di Antonio Bartolozzi docente a contratto dell’Università di Trieste, corsi di progettazione dei dispositivi medici software e processi di certificazione Purtroppo Immuni è nato male: il difetto principale è la scarsa progettazione. Questo ne ha decretato l’insuccesso prima ancora che fosse scritta la prima riga di codice. Per questo ho cercato di scrivere il Manifesto delle anti-pandemic App che dovrebbe essere la base di ogni futuro sviluppo o evoluzione…

Internet Privacy, diritto all’oblio, didattica digitale. Il manuale all’uso consapevole della Rete. Intervista a Lorella Zanardo e Cesare Cantù di Luigi Garofalo “Schermi – se li conosci non li eviti” nasce con un obiettivo preciso: fornire strumenti semplici ma efficaci per l’educazione all’uso consapevole dei mass media. Non solo un libro dunque, ma anche uno strumento di progresso e cambiamento. Saper guardare le immagini, riconoscere le manipolazioni…

Telecoms Lepida al Tavolo regionale sul 5G per l’Emilia Romagna di Flavio Fabbri La Regione Emilia Romagna ha istituito un Tavolo regionale sul 5G, per lo studio, l’analisi e la condivisione degli aspetti tecnici e amministrativi relativi alla diffusione del nuovo standard di rete in tutto il territorio emiliano romagnolo. Al Tavolo saranno presenti i rappresentanti di Regione…

Internet Democrazia Futura. Sei mesi di dibattito pubblico su pandemia, democrazia e sicurezza: come prima, più di prima… di Stefano Rolando, Professore di Comunicazione pubblica e politica di ruolo dal 2001 all’Università Iulm di Milano Pubblichiamo di seguito il contributo di Stefano Rolando, Professore di Comunicazione pubblica e politica di ruolo dal 2001 all’Università Iulm di Milano, alla rivista DEMOCRAZIA FUTURA, promossa dal gruppo di “Infocivica 4.0”, a cui seguirà quotidianamente la pubblicazione di tutti gli altri…

Media Il coniglio bianco di Immuni? Potrebbe arrivare dall’Antitrust di Michele Mezza L’Autorità per la concorrenza nel mercato ha aperto un’istruttoria accusando il principale motore di ricerca del mondo di aver distrutto il mercato digitale in Italia, confiscando tutti i dati sensibili per le relazioni online. Dati che riguardano anche le strategie sanitarie. https://…

Cybersecurity Attacco hacker al sito della campagna elettorale di Donald Trump di Piero Boccellato A meno di una settimana dalle elezioni americane più “strane” di sempre il sito della campagna elettorale di Donald Trump è stato hackerato da criminali informatici sconosciuti. Martedì sera il seguente messaggio è apparso all’interno del sito donaldjtrump.com: “Questo sito è sequestrato. Il mondo…

Telecoms 5G, negli Usa in arrivo 9 miliardi di dollari per le zone rurali di Paolo Anastasio Nuovi fondi aggiuntivi per 9 miliardi di dollari per la copertura 5G delle aree rurali del Paese. La FCC (Federal Communication Commission) americana ha dati il via libera ai nuovi finanziamenti per il Fund for Rural America, precisando però che la somma sarà disponibile soltanto dopo una nuova…

Internet Perché è illegittima la videosorveglianza privata su strada aperta al pubblico di Valentino Vescio di Martirano Con sentenza del 17/03/2020 (n.03316), Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda Bis, ha chiarito che qualsivoglia sistema di videosorveglianza installato presso una via “aperta” al pubblico (seppur privata) bisogna di espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale,…

Internet Vaccini e gli strani ingredienti aggiunti di cui sono fatti: dal pangrattato all’alluminio, fino al fegato di squalo. Ma sono sicuri? di Flavio Fabbri Cento anni fa circa, nel 1920, Gaston Ramon, veterinario dell’Istituto Pasteur di Parigi, aveva notato che i cavalli a cui veniva somministrato il vaccino contro la difterite manifestavano una reazione immunitaria più vivace se accompagnato da una maggiore infiammazione del punto in cui si faceva…

Media Juventus – Barcellona stasera su tivùsat, in chiaro e in HD di Flavio Fabbri Nuovo appuntamento con la Champions League stasera, mercoledì 28 ottobre, con la Juventus impegnata allo Stadium di Torino con il Barcellona, per la seconda giornata della competizione calcistica più importante d’Europa. Il match si svolgerà in prima serata e si potrà vedere gratuitamente e in alta…

Cybersecurity La Cybersecurity ha a disposizione le tecnologie adeguate? Scarica il Report di Piero Boccellato Un’organizzazione indipendente che riunisce esperti del settore per discutere su come migliorare la cybersecurity, Debate Security, ha pubblicato una ricerca sulle prestazioni inefficaci del mercato della sicurezza informatica. Sulla base di oltre 100 interviste con leader aziendali e grandi imprese,…

Internet Bando Startup innovative per Milano 2020, come partecipare di Sercam Advisory Il Comune di Milano lancia una nuova iniziativa, finanziata con il Fondo di Mutuo Soccorso, per sostenere la creazione o il rafforzamento di startup innovative capaci di contribuire alla realizzazione della strategia di adattamento “Milano 2020” attraverso lo sviluppo di prodotti e/o servizi con un…

Mappamondo Corte di Giustizia dell’Ue: “Poste Italiane è un’impresa pubblica e non organismo di diritto pubblico” di Redazione Key4biz La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che Poste Italiane riveste la qualità di impresa pubblica e non di organismo di diritto pubblico. Con la sentenza di oggi la Corte ha concluso che è confermata la natura di impresa pubblica di Poste Italiane, trattandosi di una società che opera…

Mappamondo ‘Programma il Futuro’, il 30 ottobre le premiazioni del concorso di Redazione Key4biz Al via le premiazioni per Programma il Futuro, progetto realizzato dal MIUR (Ministero Istruzione, Università, Ricerca) e dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale Informatica) con l’obiettivo di diffondere nelle scuole le basi scientifiche dell’informatica. Programma il Futuro Venerdì…