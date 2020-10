Dailyletter n. 3998 del 23 ottobre 2020

Internet iVoting. La Camera è pronta, ma solo tecnicamente. Manca l’accordo politico di Luigi Garofalo La Camera dei deputati è pronta al voto a distanza, in piena sicurezza, per i deputati in quarantena o isolamento fiduciario, ma manca la maggioranza politica per l’iVoting. Infatti non c’è l’accordo, al momento, tra i gruppi parlamentari per introdurlo con la modifica del regolamento di…

Telecoms Le sorti di FiberCop nelle mani di AGCOM e di Bruxelles che ne decideranno il vero valore di Raffaele Barberio È iniziata la “lunga camminata nel deserto” di TIM, senza alcuna certezza di trovare qualche oasi dove potersi abbeverare e ripararsi dal sole cocente e forse senza avere più la possibilità di tornare indietro. FiberCop è infatti un’avventura piena di incognite e nessuno sa oggi quando e quale sarà il…

Internet La pandemia burocratica. Serve una trasformazione digitale della PA per il dopo Coronavirus di Donato A. Limone Il coronavirus “ridotto” a questione burocratica Ad ottobre 2020 il ritorno violento dell’epidemia ha mostrato e dimostrato che i modelli organizzativi della sanità, della protezione civile, delle regioni, degli enti locali sono “datati”, vecchi, scarsamente funzionali, formalistici, inutili,…

Internet Immuni, focus sui 5 rilievi del Garante privacy sul back-end. E l’app è più scaricata su Android di Luigi Garofalo Il primo giugno scorso il Garante privacy ha indicato al ministero della Salute 12 rilievi all’app Immuni. Il ministero ha risposto il 23 giugno. A seguito di questo riscontro, sono stati avviati incontri tra gli uffici del Garante e del ministero per individuare “le migliori soluzioni – tuttora all’esame…

Internet ‘Salute, Algoritmi e Intelligenza Artificiale’: tra Recovery Fund e frequenze in ospedale al Fubinar della FUB di Paolo Anastasio Le enormi potenzialità dell’algoritmo e dell’Intelligenza Artificiale e applicati all’organizzazione delle attività ospedaliere e alla cura dei pazienti ricoverati ma anche in cura da casa. Questo in estrema sintesi il contenuto del quarto Fubinar organizzato dalla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) dal titolo…

Cybersecurity Cyber attacco russo alle reti governative USA, FBI: “Elezioni a rischio” di Flavio Fabbri E’ da febbraio di quest’anno, che la rete di uffici, agenzie e amministrazioni locali del Governo degli Stati Uniti è sotto attacco informatico. È quanto affermato in un documento congiunto pubblicato ieri dall’Fbi (Federal bureau of investigation) e dalla Cybersecurity and infrastructure security…

Media Tra cinema e Rai, si rinnova l’ansia da pandemia di Angelo Zaccone Teodosi La citazione del Grande Timoniere è abusata, ma certamente adatta a descrivere lo stato confusionale nel quale versa il Governo guidato da Giuseppe Conte: basta leggere la testata giornalistica che segue con maggiore intensità la rinnovata emergenza Covid-19 “fase 2”, ovvero il quotidiano “Corriere…

Smart City Droni a Roma per trasportare medicine (Video). De Micheli: “Utili contro il Covid” di Flavio Fabbri Un volo sperimentale lungo più di 30 km attraverso i cieli di Roma, per il trasporto di prodotti medicinali, campioni biologici e generi biomedicali: si è trattato di un primo impiego di droni nel settore advanced air delivery, la distribuzione di merce per via aerea, supportato dalla piattaforma digitale…

Cybersecurity Luxottica, pubblicati sul dark web i dati rubati dal recente attacco hacker di Piero Boccellato Per molti, la reazione di Luxottica all’attacco hacker subito di recente, era stata da manuale. Ma secondo Odisseus, esperto indipendente di sicurezza informatica, non sembra affatto così. Attraverso un tweet, Odisseus fa sapere che il gruppo criminale Nefilim ha pubblicato sul dark web 2 GB di dati che…

Telecoms Netflix e la pandemia: uno strano modello di crescita di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Contrordine: le cose per Netflix non sembrano andare più così bene, anche se, forse, per poco. Dopo il boom dei nuovi sottoscrittori nel primo semestre del 2020, i dati presentati per il terzo trimestre hanno deluso. La (purtroppo momentanea) fine della pandemia ha comportato una diminuzione della crescita…

Energia Scadenza bonus luce e gas, modalità e tempistiche 2020 di Davide Raia SosTariffe.it Il Bonus Luce ed il Bonus Gas sono due agevolazioni che, assieme all’analogo Bonus Acqua, consentono alle famiglie in condizioni di disagio economico di poter contare su di uno sconto sulle bollette. L’importo effettivo dello sconto è legato a diversi fattori ed ogni bonus presenta caratteristiche…

Telecoms Nuova Chromecast con Google TV: cosa cambia rispetto al passato? di Silvio Spina SosTariffe.it Presentata il mese scorso, la nuova Google Chromecast con Google TV è già disponibile anche sullo store italiano da qualche settimana, per la gioia dei fan di Big G e di tutti coloro che attendevano il restyling di questo interessante accessorio. L’obbiettivo della speciale “chiavetta” è sempre lo stesso:…

Internet Pagamenti digitali, TIM sceglie la soluzione VialPay di Vetrya di Redazione Key4biz TIM utilizzerà la piattaforma di direct carrier billing VialPay di Vetrya. Lo ha annunciato oggi l’azienda guidata da Luca Tomassini, ad e Presidente del Gruppo. VialPay di Vetrya: come funziona VialPay è la soluzione che consente ad OTT, grandi brand, produttori di contenuti, gestori di servizi…

Internet Email marketing, Guida MailUp per aumentare il tasso di recapito dei messaggi di posta di Flavio Fabbri Uno dei principali obiettivi di chi ha progettato e messo in atto una campagna di email marketing è far arrivare il proprio messaggio dritto nella casella di posta in arrivo del destinatario. L’inbox è consultata ogni giorno, più volte al giorno, è lì che si concentra l’attenzione della persona. Tutte…

Internet FED 2020, al via il 19 e 20 novembre la 17esima edizione di Redazione Key4biz Aperte le iscrizioni per l’edizione numero 17 del Forum Europeo Digitale 2020. Quest’anno l’evento sarà in digitale, attraverso la piattaforma CONNECT, il sito del FED 2020, i Media Partners e le piattaforme video delle reti sociali. Programma FED 2020 25 novembre 10.00 3° WORKSHOP SMPTE sulla…

Mappamondo Agcom: consultazione pubblica sul nuovo regolamento copyright di Redazione Key4biz Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom), nella seduta odierna, ha approvato all’unanimità l’avvio di una consultazione pubblica sulle modifiche al nuovo regolamento in materia di tutela del diritto d’autore. La competenza dell’Autorità è stata infatti ampliata dal Decreto…

Mappamondo Poste Italiane: pensioni di novembre in pagamento dal 27 ottobre (in ordine alfabetico) di Redazione Key4biz Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire dal 27 ottobre per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti…

Mappamondo Champions League, crescono gli ascolti su Sky per le squadre italiane di Redazione Key4biz Ottimi ascolti per il ritorno delle Coppe Europee su Sky. Martedì 20 ottobre, la serata inaugurale di Champions League con i match della fase a gironi ha ottenuto 2 milioni 540 mila spettatori cumulati sui canali Sky Sport. In particolare, alle 18.55 Dinamo Kiev-Juventus ha raccolto 1 milione 281…

Mappamondo La tappa conclusiva del Giro d’Italia a Milano in multi-streaming 5G di Redazione Key4biz Alla tappa finale del Giro d’Italia 2020 che si concluderà domenica prossima a Milano, sarà possibile visitare l’Open Village di Tim in Piazza Castello da cui sarà possibile seguire la gara a cronometro attraverso uno smartphone 5G in modalità multi-streaming, con la fruizione contemporanea di video…