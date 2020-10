Dailyletter n. 3997 del 22 ottobre 2020

Telecoms FiberCop, Agcom: “Progetto ammissibile. A breve analisi di mercato e consultazione pubblica” di Luigi Garofalo Il progetto FiberCop è ammissibile per un vaglio più approfondito. Questa la decisione presa oggi dall’Agcom. Infatti il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha svolto una preliminare discussione sul progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso…

Cybersecurity Perimetro cibernetico, top secret il nome di aziende ed enti strategici di Luigi Garofalo Sarà top secret l’elenco degli enti pubblici, delle aziende statali e private che saranno inseriti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. La lista sarà completata entro la fine del mese e sarà composta da almeno 150 nominativi: rappresentano gli asset strategici dell’Italia, le infrastrutture…

Internet Videointervista a Ginevra Cerrina Feroni (Garante privacy): “Il giurista alla prova nuova civiltà dati” di Luigi Garofalo La videointervista di Raffaele Barberio a Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente Garante per la Protezione dei Dati Personali, realizzata in occasione della 6^ edizione del Congresso internazionale Asso Dpo. …

Internet “Salute, Algoritmi e Intelligenza Artificiale”. Vedi il webinar di Redazione Key4biz L’utilizzo di tecnologie digitali nel campo della salute è in rapida espansione e riguarda un ampio spettro di attività, dall’organizzazione dei servizi sanitari fino al sostegno al personale medico a livello diagnostico e operativo. In questo quadro la Fondazione…

Internet Dai videogiochi al partito della Democrazia Diretta di Angioliono Lonardi, Giornalista e Presidente Ispromedia Lo sviluppatore quarantunenne di “World of Tanks”, Slava Makarov, ha lasciato la sua scrivania a Wargaming per lanciare un nuovo partito nella Federazione Russa. Si chiama Partito della Democrazia Diretta della Federazione Russa ed nato ufficialmente il 5 marzo 2020, registrato presso il Russian Federal…

Internet Google multata da Agcom per violazione norme su pubblicità di giochi e scommesse di Luigi Garofalo Agcom ha sanzionato Google con una multa di 100mila euro per aver violato il decreto dignità, in particolare la norma sul divieto di pubblicità relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, nonché al gioco d’azzardo. La violazione nel dettaglio L’Autorità ha rilevato che Google Ireland,…

Media Diritti Champions League, Amazon entra anche nel calcio. Dazn a mani vuote di Paolo Anastasio Manca soltanto l’ufficialità, ma Sky Italia e Mediaset conserveranno i diritti per la Champions League del prossimo triennio. La grande novità è la new entry Amazon. L’azienda di Jeff Bezos si è accaparrata per il triennio 2021-2024 le partite del mercoledì sera sborsando 240 milioni di euro (80 milioni…

Internet Deep Fake, indagine del Garante privacy su Telegram per il software che ‘spoglia’ le donne di Luigi Garofalo È oggetto dell’indagine del Garante privacy il caso di alcune ragazze vittime di un particolare tipo di “deep fake”, cioè video e immagini realizzati attraverso delle app che consentono di trasformare il volto, la voce e il corpo delle persone, creando veri e propri “falsi”. Le ragazze si sono ritrovate,…

Internet Lezioni da Immuni per la Sanità digitale del futuro di Fulvio Ananasso, Presidente di Stati Generali dell’Innovazione e Consigliere CDTI In questo periodo di forte ritorno di contagi Covid-19 si è assistito e si assiste ad un rinnovato appello delle Autorità a scaricare l’app Immuni come imperativo morale per il contrasto alla pandemia, stigmatizzando la circostanza che sia stata scaricata da poco più di 9 milioni di utenti. Ci si appella…

Internet Rapporto Enisa 2020, il panorama della cybersecurity in Europa in 22 ebook (e un video) di Flavio Fabbri Il 2020 è iniziato sotto il segno della pandemia di Coronavirus ed è continuato sotto il segno dell’emergenza sanitaria, con i cyber criminali che non hanno perso tempo per sfruttare la crisi e rendere i propri attacchi informatici sempre più mirati e dannosi. L’Agenzia europea per la sicurezza delle…

Internet Cdp per l’economia circolare, la Jice finanzia progetti per 2,7 miliardi di euro di Flavio Fabbri L’iniziativa congiunta sull’economia circolare persegue la propria missione attraverso finanziamenti e investimenti nel capitale di rischio delle imprese, al fine di favorire lo sviluppo di strutture finanziarie innovative per la costruzione di infrastrutture, la crescita delle aziende e la realizzazione…

Internet Accordo Lepida-Cna Bologna per rilascio semplice di credenziali Spid. Mazzini: “Disponibili 6 canali di riconoscimento” di Flavio Fabbri A partire dal prossimo anno, l’accesso ai principali servizi in rete della Pubblica Amministrazione (PA) sarà possibile solo con credenziali di identità digitai attivabili tramite Spid (Sistema pubblico di identità digitale). Il decreto Semplificazioni prevede entro il 28 febbraio 2021 l’accesso…

Internet Pec necessaria per partecipare ai concorsi Inps e dell’Agenzia delle dogane di Flavio Fabbri L’iscrizione ai concorsi dell’Agenzia delle dogane e dell’Inps prevede, nella domanda di partecipazione, l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del candidato. Un indirizzo Pec, si legge nel magazine online di Aruba, al quale saranno poi trasmesse le comunicazioni relative…

Telecoms Narrowband-IoT, Hackaton internazionale il 28 e 29 novembre di Redazione Key4biz In programma il 28 e 29 novembre 2020 un Hackathon internazionale su tecnologia Narrowband-IoT. L’evento online èorganizzato da Wilab insieme all’Università di Oulu in Finlandia. Nell’occasione, 25 gruppi si sfideranno, ideando applicazioni IoT per Smart City, agricoltura di precisione, Smart Culture….

Internet Digithon 2020, le 50 startup finaliste in gara il 23-24 ottobre. L’annuncio dei vincitori il 31 di Flavio Fabbri Sono 50 le startup selezionate dal Comitato Scientifico che durante la due giorni di Digithon 2020 si contenderanno la vittoria. Oltre 400 le candidature arrivate, un record storico di adesioni alla manifestazione. Il 23 e 24 ottobre prossimi si terrà la quinta edizione della maratona digitale italiana…

Cybersecurity Mirai, quattro nuove varianti del malware minano la sicurezza dei dispositivi IoT di Salvatore Lombardo I ricercatori dell’Unità 42 di Palo Alto Networks hanno esaminato quattro varianti Mirai operanti in due campagne scoperte di recente e che sfruttano come veicoli di diffusione due exploit per IoT. Mirai è un malware implementato per operare su dispositivi connessi a Internet, in particolare su diverse…

Mappamondo Carrellata di film horror su Sky per la settimana di Halloween, oltre 70 titoli di Redazione Key4biz Come ogni anno, è tempo di dolcetto o scherzetto, ma anche di qualche brivido di terrore. E in occasione della notte più spaventosa dell’anno, da sabato 24 a sabato 31 ottobre torna ad accendersi Sky Cinema Halloween: oltre 70 titoli “da paura” che spaziano tra vari generi, dai film per tutta la famiglia…

Mappamondo Scuola e trasporti, dal Governo 20 milioni di euro per autobus elettrici di Redazione Key4biz Venti milioni di euro – suddivisi equamente tra il 2020 e il 2021 – per la promozione del trasporto scolastico su mezzi di trasporto ibridi o elettrici, in alternativa all’autovettura privata per gli spostamenti casa-scuola. Li prevede il decreto del ministro dell’Ambiente, approvato ieri nella seduta…