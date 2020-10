Dailyletter n. 3991 del 14 ottobre 2020

Chi fa il grossista di rete (wholesale) non può anche fornire i servizi (retail). È questo il principio generale che guiderà l’Antitrust Ue nel far luce sul progetto rete unica proposto da Tim. Principio già espresso in passato e ribadito ancora una volta oggi proprio da Margrethe Vestager, vicepresidente…

La Commissione europea ha lanciato quest’estate una nuova call per la cybersecurity negli Stati membri dell’Unione con una dotazione complessiva di 10,5 milioni di euro. Il bando è parte del Connecting Europe Facility (CEF) Telecom, il programma gestito da INEA (Innovation and Networks Executive…

Nella relazione sulle linee guida del governo, ieri le commissioni Bilancio e Politiche Ue hanno raccomandato “di dare impulso a un grande partenariato pubblico-privato per la realizzazione dell’infrastruttura fisica per un cloud nazionale su cui basare servizi e piattaforme del settore pubblico e privato,…

Crescono ma non abbastanza gli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione nel nostro paese dove sarà necessario aumentare il budget di almeno 3,5 miliardi nei prossimi tre anni in ambito ICT per chiudere il gap con il resto dell’Europa. Servono inoltre almeno 6.500 ricercatori in più. Anche il…

È un primo sì, ma non quello definitivo del Garante privacy per far partire il cashback da dicembre prossimo. Infatti, l’Autorità ha espresso parere positivo sulla bozza di regolamento che definisce il funzionamento del Programma di rimborso in denaro. Cos’è il cashback Il cashback previsto dal…

Terrificante! Nei giorni del ricovero in ospedale del presidente Donald Trump, positivo per nemesi al coronavirus da lui spesso snobbato e minimizzato, Twitter, investita dai cinguettii funerei contro il magnate, ha annunciato che rimuoverà i messaggi che auspichino o augurino “a chiunque morte, malattie…

FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali presenta, in stretta collaborazione con MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo, il webinar “Dopo il lockdown: ripartire insieme dalla legalità” in programma in diretta streaming per il prossimo 19 ottobre 2020 alle ore…

Quale ruolo determinante ha oggi e avrà sempre di più in futuro la tecnologia Fixed Wireless Access (FWA) per “rammendare” le periferie, per usare l’espressione di Renzo Piano, e quindi di connettere al Paese i Comuni periferici senza Internet? Questa domanda sarà al centro dell’executive…

Con la diffusione della pandemia di Coronavirus si è visto un incremento dell’attività dei criminali informatici in tutto il mondo. In modo particolare FBI, Europol e società di intelligence hanno visto un particolare aumento della diffusione di attacchi ransomware, programmi malevoli che possono…