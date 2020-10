Dailyletter n. 3989 del 12 ottobre 2020

Internet La Web Tax slitta al 2021, l’Ocse avvisa: ‘Serve un accordo internazionale, a rischio l’1% del Pil mondiale’. Il report di Piero Boccellato La pandemia da Coronavirus e le divergenze politiche fanno slittare la Web Tax di altri 6 mesi. Per l’Ocse l’obiettivo primario è raggiungere un nuovo accordo per la metà del 2021. E’ quanto si legge nel report dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, diffuso oggi….

Telecoms Rete unica. Euroconsumers e Altroconsumo a Vestager, Gentiloni e Breton: ‘Ritorno al monopolio un danno per i consumatori’ di Paolo Anastasio I consumatori europei, rappresentati da Euroconsumers, e Altroconsumo hanno preso carta e penna e in una lettera inviata a Bruxelles hanno lanciato l’allarme rete unica. La missiva è stata indirizzata ai commissari Paolo Gentiloni, Margrethe Vestager e Thierry Breton per “esprimere preoccupazioni sulla…

Telecoms 5G, Microsoft davvero interessata a ricomprarsi Nokia? di Paolo Anastasio Microsoft interessata a ricomprarsi Nokia? La voce di un clamoroso ritorno di fiamma di Redmond per la casa finlandese rimbalza dagli Usa, rilanciata dal sito specializzato Forbes, secondo cui la tech company americana sarebbe fra i papabili nella rosa ristretta di aziende pronte a rilevare la compagnia…

Internet Scuola. A Google anche i dati degli alunni dai 3 anni in poi di Luigi Garofalo Oggi pomeriggio parteciperò al primo incontro genitori-insegnanti del nuovo anno scolastico. Sarà da remoto e sarà su Meet, la piattaforma per le videocall di Google. Meet è gratuito per tutti, ma si accede solo con un account Google. Così l’istituto scolastico ha creato un’email per ogni alunno…

Internet “5G Italy e il Recovery Fund”, a Roma l’1-2-3 dicembre 2020. Come partecipare di Redazione Key4biz Anche quest’anno, consueto appuntamento con “5G Italy”, la Conferenza internazionale promossa dal CNIT, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, formato da 37 università pubbliche, a cui aderiscono oltre 1300 professori e ricercatori e in cui operano come dipendenti più di…

Internet Covid-19 in grado di sopravvivere su smartphone e banconote per 28 giorni. Lo studio di Flavio Fabbri Il virus si muove attorno a noi, sfruttando ogni vettore. Oltre all’etere, ogni materiale e superfice diventa strumento di contagio e diffusione della pandemia di Covid-19, banconote e smartphone compresi. Un nuovo studio pubblicato su Virology Journal, condotto dall’Agenzia scientifica nazionale…

Internet ‘Teoria dei giochi e matching dei donatori nel trapianto di reni’. Intervista a Roberto Lucchetti di Paolo Anastasio Applicare la teoria dei giochi all’ottimizzazione delle liste d’attesa per il trapianto di reni. E’ questa un’applicazione, di derivazione puramente matematica, che contribuisce non poco a snellire il processo di “matching” fra domanda e offerta nel trapianto di reni. Ne abbiamo parlato con il matematico…

Internet Lepida Scpa, online il Bilancio sociale 2019 di Flavio Fabbri È stato pubblicato il Bilancio Sociale 2019 di Lepida, il primo dopo la fusione con CUP 2000 e con la nuova ragione sociale Lepida Scpa. Leggi il Bilancio Sociale 2019 di Lepida Scpa Un’edizione che racconta delle tante novità intercorse durante l’anno passato, sia in termini di assunzioni,…

Internet Democrazia Futura. Nasce una nuova rivista per lanciare il confronto sul futuro del mondo che cambia di Giampiero Gramaglia, giornalista Democrazia futura, di cui esce oggi il primo numero, sotto forma di ‘numero zero’, è un’iniziativa editoriale online ideata e prodotta da un gruppo di comunicatori, giornalisti, analisti, intellettuali curiosi del futuro della comunicazione e dell’informazione e proiettati verso l’innovazione, senza…

Telecoms Tecnologie spaziali, a che servono e perché sono un aiuto nel contrato al Covid-19 di Flavio Fabbri Nuove soluzioni high-tech da utilizzare per contrastare l’avanzata della pandemia di Covid-19 nel nostro Paese e in Europa, con due soli vincoli: dovranno essere tecnologie spaziali e dovranno essere pronte per l’applicazione sul campo entro poche settimane. È questa la condizione posta dal bando…

Telecoms Smartphone 5G, quest’anno le vendite cresceranno del +1.300% di Flavio Fabbri Nonostante l’emergenza sanitaria che ormai riguarda direttamente quasi tutto il mondo, le vendite di smartphone 5G potrebbero raggiungere il loro primo traguardo storico, in termini di vendite e di penetrazione sui mercati globali. Secondo le nuove stime diffuse da Strategy Analytics, le vendite…

Smart City Capitale verde europea 2022 è la città francese di Grenoble di Flavio Fabbri La Commissione europea ha assegnato ilpremio Capitale verde europea 2022alla città francese di Grenoble, “per il suo approccio pionieristico alla gestione del clima”. E’ francese la Capitale più verde d’Europa Un approccio integrato, orizzontale e aperto a nuove pratiche e soprattutto altri settori…

Contributors La Cooking Therapy come risposta all’educazione digitale di Barbara Volpi Oggi nell’era della postmodernità contorniata dall’iperconnessione agli strumenti digitali anche le punizioni dei genitori si sono ristrutturate sul monito digitale: “se non vai bene a scuola, ti tolgo il cellulare!”, “ti sei comportato male quindi ora niente videogiochi”. Apparentemente si educa…

Internet Il lato oscuro di Immuni, mancate risposte al Garante e rischi di immissione illegittima online di Andrea Lisi (coordinatore rubrica D&L NET e titolare dello Studio Legale Lisi) Ho spiegato in una breve intervista rilasciata all’Agenzia Stampa Dire perché, ad oggi, l’app Immuni versa in una situazione piuttosto imbarazzante e incredibile di illegittimità. Questa osservazione, quasi ovvia dal punto di vista giuridico, ha suscitato reazioni contrastanti, alcune di immotivato…

Cybersecurity Hackfest2020, al via il 16 e 17 novembre la gara organizzata dall’Enisa di Redazione Key4biz Il 16 e il 17 novembre centinaia di giovani esperti di sicurezza informatica connessi da tutta Europa parteciperanno ad Hackfest2020, una gara amichevole online organizzata dall’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, che sostituisce, solo per questa edizione, l’annuale European…

Internet Pc, vendite record sulle ali della pandemia. Mercato a +13% nel terzo trimestre 2020 di Paolo Anastasio Il mercato globale dei pc è cresciuto del 12,7% nel terzo trimestre del 2020, con 79,2 milioni di pezzi venduti nel periodo giugno-settembre sulle ali – sta qui il paradosso – della crisi globale legata al Covid-19. E’ quanto emerge da un report di Canalys. Si tratta della crescita maggiore negli…

Internet Fondazione Cariplo presenta il nuovo bando per la cultura di Sercam Advisory Il presente bando è emesso dall’Area Arte e Cultura di Fondazione Cariplo che da oltre 25 anni è impegnata nel sostegno, la promozione e l’innovazione di progetti di utilità sociale legati ad arte e cultura, ambiente, sociale e ricerca scientifica. L’obbiettivo è quello di aiutare tutti gli operatori,…

Mappamondo Fastweb, selezionati i migliori progetti della call #Open2TheFuture di Redazione Key4biz Si è conclusa oggi con il passaggio alla fase di prototipizzazione di tutti i sei progetti finalisti la fase di Project Design di #Open2TheFuture, la call di Open Innovation lanciata lo scorso aprile da Fastweb in collaborazione con Cariplo Factory, con l’obiettivo di raccogliere idee innovative da…