Dailyletter n. 3986 del 7 ottobre 2020

Internet Big Tech, i dem al Congresso “Smantellare l’oligopolio”. Hanno acquisito 550 aziende. Ecco il report di Luigi Garofalo Si sono ‘mangiate’ 550 aziende per eliminare la concorrenza e soffocare l’innovazione. Questo è il dato eclantante che emerge dal rapporto. Da YouTube (1,6 miliardi di dollari per l’acquisizione da parte di Google) a WhatsApp (14 miliardi il costo di acquisto) fino a Instagram, che ora si scopre…

Telecoms Tim: per S&P outlook ‘negativo’ su calo ricavi, incertezza rete unica ed effetto Brasile di Paolo Anastasio Tim in terreno negativo oggi in Borsa cede l’1,22% a 35 centesimi in mattinata, dopo che ieri l’agenzia di rating S&P Global Ratings ha rivisto al ribasso l’outlook sul rating della compagnia, portandolo a “negativo” da “stabile”. Pesano su questa decisione i “ricavi più deboli” che…

Internet Inwit, antenne DAS già in 15 ospedali per combattere il Covid-19 di Paolo Anastasio Sfruttare la tecnologia DAS per portare connessioni wireless 5G in corsia e migliorare così le connessioni di medici e pazienti in un periodo difficile come questo, segnato dalla pandemia. E’ questa la mission di INWIT, che vuole dotare l’Italia di infrastrutture per le TLC wireless che entrino anche…

Internet Covid-19: la Cina testa nuovo vaccino, per gli scienziati è sicuro di Flavio Fabbri È in fase di sperimentazione in Cina un nuovo vaccino per sconfiggere il Coronavirus. L’Accademia cinese delle scienze mediche ha definito “sicuri” e “incoraggianti” i risultati preliminari dello studio clinico in corso. I dati sono relativi alla fase di studio uno del test su 191 partecipanti di…

Internet 37 europarlamentari a Bezos: “Amazon spia i politici ed è contro i sindacati?” di Luigi Garofalo 37 membri del Parlamento europeo hanno scritto una lettera a Jeff Bezos chiedendogli informazioni sul monitoraggio da parte di Amazon sia degli attivisti sindacali sia dei politici. Gli europarlamentari, riporta il Guardian, “sono preoccupati che l’azienda avesse deliberatamente preso di mira i lavoratori…

Cybersecurity Cybercrime, con il Covid-19 aumento di attacchi informatici. Il report di Europol di Piero Boccellato La pandemia globale di Covid-19 ha aumentato notevolmente gli attacchi informatici in tutto il mondo, e, nonostante l’impegno delle forze dell’ordine, il cybercrime non accenna a placarsi. Scarica il report di Europol I risultati che emergono dalla settima edizione dell’Internet Organised Crime…

Internet L’Ue punta sulle competenze digitali per la crescita. In Italia un fondo da 730 milioni di Flavio Fabbri Per essere competitiva, l’industria deve attirare e mantenere una manodopera qualificata. Man mano che la duplice transizione, “digitale e verde”, procede più speditamente, l’Europa dovrà assicurare che l’istruzione e la formazione continuino a stare al passo. Come si legge nella Comunicazione…

Telecoms Torri Tlc, anche 3 Uk pronta allo spin off dei suoi asset nel Regno Unito di Paolo Anastasio Lo spin off delle torri cellulari sembra un trend ormai consolidato nel mondo delle telco europee, e adesso potrebbe essere arrivato il turno di 3 Uk. Lo scrive il sito specializzato telecoms.com, riportando una indiscrezione del Telegraph, secondo cui l’operatore vuole monetizzare i suoi asset cedendo…

Internet Vetrya presenta il nuovo dispositivo Pj20 tracer E per il distanziamento sociale di Piero Boccellato Vetrya presenta Pj20 Tracer E, un nuovo dispositivo di tracciamento per il distanziamento sociale che introduce la ricarica wireless e un hub in grado di configurare e rilevare i dati in tempo reale basato su intelligenza artificiale. Il nuovo dispositivo è l’evoluzione del Pj20, dispositivo Bluetooth…

Internet CO2: da consumi energetici 73% di tutte le emissioni. Il 37% delle utility ha tagliato la spesa in green tech di Flavio Fabbri Le emissioni mondiali di diossido di carbonio o CO2 continuano ad aumentare senza sosta e secondo l’ultimo rapporto annuale del Global carbon project nel 2019 hanno raggiunto le 36,8 miliardi di tonnellate. Un dato drammatico, che ci obbliga tutti a rivedere il nostro stile di vita, la nostra…

Media Su Iris ciclo di film sui diritti umani di Redazione Key4biz L’articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani recita: Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. In linea con questo articolo, Iris ha…

Internet Bando ‘Comincio da Zero’, 30 milioni di euro per la prima infanzia di Sercam Advisory Il bando ‘Comincio da Zero’ ha l’obiettivo di ridurre i divari nei servizi educativi e di cura per la prima infanzia con interventi focalizzati nelle aree del Paese in cui si riscontra maggiore carenza degli stessi, ampliandone e potenziandone l’offerta attraverso l’adozione di soluzioni innovative…

Energia Torna il sole su tutta la penisola, ma non per molto (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Giornata con prevalenza di sole al nord Italia ad eccezione di locali foschie in Pianura Padana e qualche nube sulle Alpi. Nel corso della giornata non sono previste particolari variazioni delle condizioni meteo. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto. AL CENTRO Tempo…

Bibliotech Webvolution di Redazione Key4biz L’avvento di Internet e l’ingresso degli strumenti di socialità digitale nella nostra quotidianità hanno cambiato profondamente le radici del nostro vivere sociale, portando con sé un cambiamento che è, al contempo, una profonda evoluzione e una dirompente rivoluzione… una vera e propria Webvolution….