Dailyletter n. 3984 del 2 ottobre 2020

Internet Il Fascicolo sanitario elettronico usato dallo 0% dei medici in: Abruzzo, Basilicata, Bolzano, Calabria, Campania e Liguria di Luigi Garofalo Giorni fa ho chiesto, gentilmente, al mio medico di base di inviarmi via email la ricetta elettronica per una visita specialistica. Non vedendola tra i messaggi in arrivo, l’ho ricontattato al telefono, è scattata la segreteria e così ho ripetuto, cordialmente, la stessa richiesta. Ma nella posta in…

Telecoms Rete unica, Conte spinge il dossier ma i tempi si allungano di Paolo Anastasio Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a spingere sulla rete unica dalle colonne della Gazzetta del Mezzogiorno, ma cresce l’incertezza sul dossier rete unica. I tempi dell’operazione rischiano di slittare rispetto alla stringente tabella di marcia fissata dal piano di Tim per la creazione…

Telecoms Rete unica, tutti i ritardi di TIM di Raffaele Barberio Quando si parla di digital divide e di ritardi nella realizzazione delle infrastrutture a banda larga nelle aree meno servite del paese, si tende a concentrarsi solo sugli avanzamenti del Piano BUL, che vede Open Fiber incaricata di costruire una rete pubblica in FTTH e FWA (a livello residuale) nelle…

Internet Agcom, oggi prima riunione del nuovo Consiglio sotto la presidenza di Giacomo Lasorella di Redazione Key4biz Si è svolta oggi, presso la sede di Roma, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Presidente, Giacomo Lasorella e i Commissari Laura Aria, Antonello Giacomelli, Elisa Giomi e Enrico Mandelli, hanno reso dichiarazioni di legge circa…

Internet Bonus Pc e Internet, troppe perplessità. C’è il rischio di perdere un’occasione unica di Davide Rossi, Direttore Generale Aires Ha suscitato grande interesse – e sta purtroppo suscitando molte sacrosante polemiche il Bonus Pc e Internet – il progetto di Infratel per il Ministero dello Sviluppo Economico che prevede la messa in campo di ingentissime risorse mirate ad aumentare la diffusione della Banda Larga e dei relativi apparati…

Telecoms Pechino prepara indagine antitrust su Google per abuso di posizione dominante di Flavio Fabbri Entro la fine di questo mese, secondo la Reuters, potrebbe arrivare da Pechino la notizia di un’indagine ufficiale dell’Antitrust cinese nei confronti di Google e il suo sistema operativo Android. L’accusa su cui starebbe lavorando il Consiglio di Stato è abuso di posizione dominante sul mercato…

Internet Positivi al Coronavirus 20 mila lavoratori Amazon negli USA di Flavio Fabbri Ad annunciarlo è stata la stessa Amazon tramite un post sul blog aziendale: quasi 20 mila dei suoi dipendenti americani è risultato positivo al Coronavirus. Ad essere coinvolti sono i dipendenti del ramo logistica e coloro che sono a contatto con il pubblico, sia di Amazon, sia della controllata…

Energia Enel in prima linea per la decarbonizzazione. Starace: ‘Il futuro sarà a zero emissioni’ di Piero Boccellato Il CEO di Enel, Francesco Starace e i CEO di altre 11 aziende europee, che compongono la CEO Alliance, hanno firmato ieri un accordo di collaborazione per la decarbonizzazione dell’economia. Via alla alla decarbonizzazione dell’economia Gli obiettivi dell’alleanza, sottolinea una nota, sono in…

Internet Donne ed emergenza sanitaria tra statistica e rispetto della privacy di Ginevra Cerrina Feroni, Vicepresidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali La stagione emergenziale che stiamo vivendo ha prospettato, in ogni settore della vita, scenari di azione inediti e mai esplorati prima d’ora: dal pubblico al privato, dalle istituzioni al mondo delle imprese, dalla famiglia alle attività produttive. In un contesto tanto drammatico, diventa essenziale…

Media Bandi ed avvisi ‘a sportello’, trasparenza teorica e storica opacità di Angelo Zaccone Teodosi L’Italia è un Paese nel quale il predicar bene e razzolare male finisce purtroppo per essere spesso una regola costante, dei vecchi “governanti” e dei nuovi: abbiamo già segnalato – anche su queste colonne – come il tanto auspicato slogan grillino “apriremo il Parlamento come una scatola di sardine”…

Internet Nuovo Piano d’azione UE per l’istruzione digitale, dentro anche i cambiamenti climatici di Flavio Fabbri Il Covid-19 ha imposto un’agenda diversa agli Stati membri dell’Unione europea, anche riguardo il sistema educativo e scolastico. La Commissione ha proposto due iniziative di rilievo da realizzare entro il 2025: la nascita di uno “Spazio europeo dell’istruzione” e l’adozione del “Piano d’azione per…

Internet Inps, niente più Pin. Cosa fare per accedere al sito con Spid o Cie? di Luigi Garofalo Dal primo ottobre il PIN per accedere al sito INPS ha lasciato il passo a SPID, all’identità digitale, e alla Carta d’identità elettronica (CIE). Perché? Il decreto Semplificazioni prevede entro il 28 febbraio 2021 l’accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione esclusivamente tramite…

Telecoms Coinvestire con l’incumbent o coinvestire con lo Stato? di Dario Denni, Esperto in Affari Regolamentari Sono stati già scritti e pubblicati diversi studi sull’argomento della rete unica e del coinvestimento. Nessuno intende rinnegare la loro validità. Tuttavia, uscendo dall’ambito filosofico-speculativo che ha analizzato i vari tipi di co-investimento, va chiarito che il nuovo Codice europeo fa riferimento…

Energia Aumenti luce e gas da questo mese, cosa fare per evitare bollette salate di Davide Raia SosTariffe.it Il mese di ottobre segna l’arrivo del nuovo aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela. Alcuni giorni fa, ARERA, l’Autorità per l’energia, ha comunicato i nuovi prezzi di luce e gas validi per l’ultimo trimestre del 2020. Come ampiamente previsto dagli analisti di settore,…

Telecoms Tra Amazon e cashback, come evolveranno gli acquisti in Italia di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Ve lo ricordate? Una volta Amazon in Italia non c’era. Non troppo tempo fa: il 23 novembre 2010 Amazon.it venne aperto ufficialmente. Abituati come siamo a pensare sia una buona idea, se ci manca lo spazzolino da denti da due euro, farcelo arrivare da un gigantesco magazzino nel cuore della pianura…

Internet Stanchi delle videochiamate su Zoom tra colleghi? La soluzione sono gli ologrammi (video) di Redazione Key4biz Cerchi un nuovo modo per comunicare con i tuoi colleghi a causa dello smart working? Un’azienda di Los Angeles ha creato macchine delle dimensioni di una cabina telefonica per trasmettere ologrammi dal vivo nel proprio salotto di casa. Gli ologrammi di PORTL Il dispositivo realizzato da PORTL…

Telecoms Tariffe per smartphone con 100 GB, 4 soluzioni per ottobre 2020 di Silvio Spina SosTariffe.it Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un costante aumento del traffico dati sulle offerte cellulari per smartphone, pur mantenendo i costi bassi. Oggi è possibile sottoscrivere delle soluzioni con ben 100 GB, alcune addirittura a meno di 10 euro al mese, grazie a promozioni e offerte speciali. Oggi…

Mappamondo Sky Cinema, stasera ‘I Miserabili’ (Premio Giuria a Cannes? e candidato all’Oscar) di Redazione Key4biz «Io vengo dalle Banlieue e dal documentario e mi interessava raccontare la periferia parigina nel modo più fedele possibile, senza schierarmi». Con questo assunto parte il lavoro di Ladj Ly per la sua opera prima, “I Miserabili” che, dopo essere uscito in digitale durante i…

Mappamondo Open Fiber porta la fibra FTTH a Savona di Redazione Key4biz La fibra ultraveloce di Open Fiber corre lungo le vie di Savona: la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti completato il cablaggio delle prime 4500 unità immobiliari incluse nel progetto di cablaggio in corso nel territorio comunale, e possono da oggi beneficiare di servizi innovativi Smart City…

Mappamondo Poste Italiane, una nuova Linea Guida sulla Compliance per la tutela della concorrenza e del consumatore di Redazione Key4biz Poste Italiane ha adottato una nuova Linea Guida sulla Compliance che definisce la governance, gli strumenti di controllo e le azioni intraprese con l’obiettivo di promuovere la cultura della concorrenza e di garantire il rispetto dei principi e delle regole in materia. La Linea Guida, approvata dal…

Mappamondo Fastweb, accordo con Lega nazionale pallacanestro fino al 2023 di Redazione Key4biz Fastweb è Sponsor ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro. Grazie all’accordo triennale siglato, Fastweb, già fornitore ufficiale delle infrastrutture di rete di LNP, entra ufficialmente a far parte del circuito di aziende partner a supporto della Lega Nazionale Pallacanestro. Dal 2018 Fastweb…

Focus Mail Agenda 6° Congresso Annuale ASSO DPO, digital event: 21 ottobre 2020 di Redazione Key4biz La 6° edizione del Congresso Internazionale ASSO DPO quest’anno si terrà in streaming il 21 ottobre 2020. Il collegamento inizierà dalle 09:45 alle 16:15 con video interviste live e in differita in un digital event, quest’anno eccezionalmente gratuito per i soci. Grazie al successo degli…