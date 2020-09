Dailyletter n. 3981 del 29 settembre 2020

Internet USA-Cina. Una guerra Hi-Tech che danneggia tutti e da cui l’Europa deve sfilarsi di Raffaele Barberio Alcuni giorni fa la Cina ha presentato la sua “Global Initiative on Data Security” (GIDS), un programma attraverso il quale il governo cinese intende proporre un cambio di passo sui temi di interesse internazionale legati alla sicurezza, alla tutela dei dati, al rispetto delle sovranità na…

Telecoms 5G, il Governo non arretra di fronte a Pompeo di Paolo Anastasio Il Governo italiano è pronto ad accogliere il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e sul 5G Palazzo Chigi intende ribadire la sua linea indipendentista rispetto all’asfissiante pressing anti-cinese dell’amministrazione Trump nei confronti degli alleati. E’ questa la linea, alla vigilia dell’incontro…

Internet Recovery fund, Francesco Starace (Enel): “Le 10 proposte al Governo per la green economy” di Luigi Garofalo “Nel dialogo con il Governo italiano abbiamo indicato dieci aree di intervento che riteniamo possano generare valore nel lungo termine e favorire un circolo virtuoso per lavoro, economia e società con investimenti sostenibili”. Il ruolo di Enel nell’indicare gli interventi sostenibili su cui investire…

Cybersecurity Alien, il banking trojan prende di mira social network e app di Salvatore Lombardo La società di sicurezza informatica ThreatFabric ha diramato con il suo ultimo rapporto un’alert riguardo a una nuova cyber minaccia che sta prendendo di mira non solo le app bancarie ma anche social network, servizi di messaggistica istantanea e di posta elettronica di diversi Paesi…

Internet Conte spiega il super cashback, ma sui social: “Sembra Mastrota” di Luigi Garofalo Apri Twitter e vedi al primo posto “Giorgio Mastrota” nei trendic topic, perché al popolare conduttore di televendite è stato paragonato il premier Giuseppe Conte, mentre nel videocollegamento al Festival dell’Economia 2020 di Trento, ha cercato di spiegare il super cashback, il ‘superpremio’ previsto…

Telecoms 5G, fase finale dell’asta al via in Francia di Paolo Anastasio La fase finale dell’asta 5G in Francia parte oggi, con un certo ritardo causa pandemia. Gli operatori Bouygues Telecom, Free Mobile, Orange e SFR si sono già aggiudicati un blocco a testa da 50 Mhz in banda 3.5 Ghz ad un prezzo di 350 milioni ciascuna. In questa fase, gli operatori si contenderanno…

Internet GAFAM rappresentano il 25% dei rendimenti S&P 500. Dominio mai visto prima, timori per il mercato azionario USA di Flavio Fabbri Negli ultimi mesi di pandemia globale di Covid-19 si è più volte evidenziato il ruolo fondamentale giocato sul mercato e in borsa dalle grandi corportation del settore tecnologico, o “Big Tech”, che rispondono ai nomi di Facebook, Amazon, Microsoft, Apple e Google (anche riuniti nel cosiddetto gruppo…

Internet Il duro colpo della GdF ammesso in chat dai criminali informatici: “Riprendere 25mila membri non è facile” di Luigi Garofalo “Dice impossibile collegarsi al server”, “ci stanno letteralmente bombardando”, “riprendere 25k membri non è facilissimo, era un canale aperto 4 anni fa”. Da queste chat su Telegram di criminali informatici e di utenti di video, musica e giornali piratati si comprende il reale effetto dell’operazione…

Telecoms Il futuro della fibra ottica: ‘Si fa presto a dire rete unica’ di Redazione Key4biz “Si fa presto a dire rete unica. Se ne parla molto e da molto tempo tanto che tanti – forse prematuramente – la danno già per fatta. Purtroppo, il diavolo si nasconde nei dettagli. E dei dettagli della rete unica se ne parla poco, quasi per niente”. L’analisi, pubblicata sul quotidiano on line…

Internet Covid, direttore Spallanzani al TG Poste: “Ci auguriamo di avere un vaccino in primavera” di Luigi Garofalo “Ci auguriamo che nella primavera dell’anno prossimo potremo avere una produzione di molte dosi di vaccino da poter cominciare a somministrarlo a tutte le persone.” Lo ha detto Marta Branca, Direttore Generale INMI “Lazzaro Spallanzani” di Roma, durante un’intervista al TG Poste, il telegiornale…

Internet La Direttiva Ue 2161/2019 e la modernizzazione delle norme relative alla protezione dei consumatori di D&L Net Nella “Agenda per l’Europa” l’attuale Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen manifesta il desiderio di un’Europa fit for the digital age, in cui un nuovo Digital Service Act possa incrementare la fiducia e la sicurezza dei cittadini nelle piattaforme, nei servizi e nei prodotti e,…

Internet Decarbonizzazione, investiti 27 miliardi di dollari nel mondo in progetti di cattura e stoccaggio di CO2 di Flavio Fabbri Gli obiettivi climatici che si è posta l’Europa da qui al 2050 non possono prescindere dall’utilizzo di tecnologie avanzate per la cattura e lo stoccaggio delle emissioni di diossido di carbonio o CO2. È quanto si legge nel nuovo Rapporto dell’Iea, l’Agenzia internazionale dell’energia. Si tratta…

Smart City Guida autonoma ed elettrica, in Svezia si sperimenta il 5G per unire sicurezza e sostenibilità ambientale di Flavio Fabbri La mobilità autonoma e connessa in rete potrebbe essere una realtà per molte città del mondo già entro il 2025. La città di Stoccolma ha ospitato il primo step di un progetto pilota che sperimenta in strada un veicolo elettrico, senza conducente e connesso alla rete 5G. Il nuovo standard di rete…

Internet Turismo e Coronavirus, 5 trend post pandemia (seconda parte) di Neosperience Team Ogni anno la Wunderman Thompson Intelligence offre gratuitamente a curiosi e professionisti il Future100, un report eterogeneo e trasversale che tenta di descrivere i 100 più importanti trend dell’anno divisi nei settori Cultura, Tecnologia, Turismo, Marketing, Cibo, Salute, Lusso, Retail, Finanza e…

Internet Mpmi e liberi professionisti, in Toscana fondi per la ripresa degli investimenti di Sercam Advisory La Regione Toscana intende favorire la ripresa degli investimenti del sistema produttivo delle imprese artigiane, industriali, manifatturiere, nonché del settore turistico, commerciale, cultura e terziario, finalizzati al contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e quindi a…

Mappamondo Sky, la nuova serie tv “Romulus” in anteprima alla Festa del Cinema di Roma di Redazione Key4biz I primi due episodi della nuova serie Sky Original, “Romulus”, di Matteo Rovere, saranno presentati in anteprima come evento speciale alla quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà da 15 al 25 ottobre 2020 presso l’Auditorium Parco della Musica. La serie, prodotta da Sky,…