Dailyletter n. 3978 del 24 settembre 2020

Telecoms Rete unica, Martinello (Altroconsumo): ‘Operazione rischiosa per concorrenza e consumatori’ di Paolo Anastasio I potenziali rischi per i consumatori e la concorrenza derivanti dal progetto rete unica avanzato da Tim. Ne abbiamo parlato con Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, che rinnova l’appello al governo di coinvolgere i consumatori al tavolo. Key4biz. Come vede l’operazione rete unica…

Media Mediaset-Vivendi, Agcom non decide e passa la palla al Tar di Paolo Anastasio Il Consiglio dell’Agcom, l’ultimo prima dell’insediamento del nuovo collegio presieduto da Giacomo Lasorella, non prende posizione sulla sentenza della Corte di Giustizia Ue, che boccia la legge Gasparri e di fatto annulla il congelamento della quota del 19,9% detenuto da Vivendi in Mediaset. L’Authority…

Cybersecurity eCommerce, data breach per Shopify. Due ex dipendenti rubano dati di 200 clienti di Piero Boccellato Shopify, il colosso canadese che sviluppa e commercializza l’omonima piattaforma di eCommerce in tutto il mondo, ha confermato una violazione dei dati. In un post sul blog ufficiale, la società ha reso noto che le informazioni relative ai clienti di circa 200 commercianti iscritti alla piattaforma…

Smart City Città circolari: come nascono i paesaggi urbani elettrificati tra nuova mobilità, smart grid e decarbonizzazione di Flavio Fabbri Riprende quota il concetto di smart city in tutto il mondo, grazie alla transizione energetica e gli obiettivi di neutralità climatica che i diversi Paesi e le nostre città si sono dati da qui al 2050. Le città generano oltre l’80% della produzione economica mondiale, ma sono anche il luogo in cui…

Internet TikTok, guerra totale tra Cina e Usa. ByteDance porta Trump in tribunale di Piero Boccellato Dopo il profilo basso mantenuto nel corso dell’ultimo mese nell’affare TikTok, Pechino alza la voce. ByteDance, la proprietaria cinese dell’app, si è rivolta a un tribunale Usa chiedendo un’ingiunzione preliminare per evitare che il 27 settembre la app sia espulsa dai negozi di applicazioni per…

Smart City Autarchia energetica ‘made in Italy’: il progetto “Autens” di comunità energetiche locali, fonti rinnovabili e intelligenza artificiale di Flavio Fabbri Si parla tanto di sovranismo negli ultimi anni. Un termine generico, che trova applicazione in ambiti diversi, tra cui anche quello energetico. Ad esso, inoltre, si può affiancare anche un altro termine, ancora più generico e novecentesco: “autarchia”. Se per sovranismo si intende la propensione,…

Internet Cresce l’eGovernment nell’Ue, ma poca cybersecurity e niente identificazione elettronica. La resistenza analogica italiana di Flavio Fabbri Migliora in linea di massima l’offerta di servizi di eGovernment in tutti i Paesi dell’Unione europea, negli ultimi due anni. E’ quanto confermato nella nuova Relazione diffusa dalla Commissione europea dal titolo “eGovernment Benchmark 2020”. Dalla compilazione della dichiarazione dei redditi…

Internet Startup innovative, contributi fino al 50% dalla Regione Toscana di Sercam Advisory L’obiettivo del bando è quello di consentire alle nuove imprese di carattere innovativo di superare le fasi di startup, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all’acquisizione di personale altamente qualificato, criticità che si trovano ad…

Internet Servizi digitali per l’infanzia, nuovo sistema informativo per l’Emilia Romagna di Redazione Key4biz Dal 20 agosto è operativo il nuovo sistema informativo regionale per la gestione dei servizi per la prima infanzia (SPIER) compresi nella fascia di età 0-3 anni, offerti dai singoli Comuni ed erogati dagli stessi o da altri Enti (Unioni a cui siano stati conferiti tali servizi, associazioni o…

Energia Arriva il maltempo autunnale sull’Italia, week end di pioggia (Video) di Centro Meteo Italiano Situazione generale A partire dalle prossime ore le nubi tenderanno ad estendersi su gran parte del Nord Italia parallelamente alla formazione di piogge e temporali anche intensi. La giornata di domani vedrà la definitiva instaurazione di condizioni di maltempo anche intenso su tutta Italia:…

Mappamondo Claudia Parzani tra i 100 leader globali per l’inclusione di genere di Redazione Key4biz Claudia Parzani, Managing Partner per l’area Western Europe e Global Business Development & Marketing Partner di Linklaters, nonché Presidente di Allianz S.p.A., è stata inclusa da HERoes e Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2020, il cui obiettivo è quello di premiare figure di elevato…

Mappamondo Sky Cinema, in prima tv “Jojo Rabbt” (Premio Oscar Miglior sceneggiatura non originale) di Redazione Key4biz Arriva in prima tv su Sky Cinema uno dei film rivelazione dello scorso anno, premiato anche agli ultimi Oscar con la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale. Stiamo parlando di “Jojo Rabbit”, la favola nera scritta e diretta da Taika Waititi e con un cast che comprende Scarlett Johansson,…

Mappamondo Colt, accordo di copertura con Open Fiber tagliato per le imprese di Redazione Key4biz Colt Technology Services, multinazionale specializzata nelle soluzioni di connettività flessibile e a banda ultra larga per le aziende, e Open Fiber, l’operatore wholesale-only che sta realizzando un’infrastruttura interamente in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) firmano oggi un accordo in base…