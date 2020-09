Dailyletter n. 3973 del 17 settembre 2020

Telecoms Open Fiber, Starace (Enel) ‘Offerta Macquarie arrivata. Valuteremo’ di Paolo Anastasio Il cda di Enel, che si è riunito oggi, ha ricevuto l’offerta del fondo Macquarie per l’acquisto della quota del 50% della società in Open Fiber. Ma per esaminare la proposta si prenderà tutto il tempo necessario per un’attenta valutazione. Tanto più che non c’è alcuna fretta o scadenza di calendario….