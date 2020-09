Dailyletter n. 3972 del 16 settembre 2020

Internet Stato dell’Unione: i dati, l’intelligenza artificiale e le infrastrutture di rete per un decennio digitale di Flavio Fabbri O l’Unione europea troverà la sua strada per la trasformazione digitale, da leader, o dovrà seguire le strade tracciate da altri, da follower. Nel discorso sullo Stato dell’Unione, Ursula von der Leyen ha fissato alcuni punti chiave per una strategia comunitaria da qui al 2030 su cui concentrarsi “per…

Internet Stato dell’Unione, Von der Leyen: “In progetti e tecnologie green il 37% del fondo NextGenerationEU” di Flavio Fabbri #SOTEU 2020 This is the moment for Europe. The moment for Europe to lead the way from fragility towards a new vitality. 🔴 Watch President von der Leyen delivering her first State of the Union address to the European Parliament.#SOTEU Pubblicato da European Commission su Martedì 15 settembre 2020

Telecoms Open Fiber, in arrivo l’offerta al rialzo di Macquarie a Enel di Paolo Anastasio È pronta e verrà recapitata prima del Cda di Enel di domani l’offerta del fondo australiano Macquarie Infrastructure Real Asset per la quota del 50% che il gruppo guidato da Francesco Starace detiene in Open Fiber. La nuova proposta, da circa 3 miliardi di euro, segue la manifestazione di interesse…

Internet Nomine pubbliche, quelle del MEF che sono ancora in sospeso di Redazione Key4biz Prosegue l’attesa per il rinnovo dei vertici e dei consigli di amministrazione di molte aziende collegate al Mef. Dopo le nomine nelle grandi aziende di Stato andate di slittamento in slittamento, prima a causa del Covid poi per vedere come andavano i rinnovi delle presidenze delle Commissioni parlamentari…

Internet TikTok, sede negli Usa e controllo dei dati a Oracle. I dettagli dell’accordo di Piero Boccellato Sull’affare TikTok-Oracle manca ancora l’ufficialità che dovrebbe arrivare in pochi giorni (il cui esito positivo non è affatto scontato). Per il momento però, trafilano nuovi dettagli sulle partnership che le due multinazionali hanno stipulato per scongiurare la messa al bando la popolare…

Internet IBM lancia la sfida, supercomputer quantistico da 1121 qubit nel 2023 di Piero Boccellato IBM ha annunciato pubblicamente una road map per lo sviluppo dei suoi computer quantistici, compreso l’ambizioso obiettivo di costruirne uno contenente 1000 qubit entro il 2023. Un progetto molto ambizioso per Big Blue, dal momento che l’attuale computer quantistico più grande di IBM, rivelato questo…

Internet Pirateria online, le testimonianze delle vittime di virus e frodi di Luigi Garofalo Lo studio effettuato da The Industry Trust for IP Awareness ha rivelato che coloro che scaricano o riproducono illegalmente contenuti TV, film e sport corrono un rischio più che mai elevato di incorrere in una serie di conseguenze personali e finanziarie negative: dai virus e dalla pirateria informatica,…

Internet La Spagna vuole regolare Whatsapp, Telegram e Google come le telco di Paolo Anastasio La Spagna vuole tassare Whatsapp, Telegram e tutti i servizi di messaggistica istantanea e vocali che non devono fornire numeri di telefono, inclusi Google e Facebook, alla stregua degli operatori di telecomunicazioni tradizionali come Vodafone, Telefonica, Orange e gli altri. La proposta di legge è…

Media Pirateria audiovisiva, in UK denunce contro IPTV pirata cresciute del +30% nell’ultimo anno di Flavio Fabbri I servizi IPTV illegali stanno crescendo nel Regno Unito. Secondo il nuovo “IP Crime and Enforcement Report”, pubblicato dal Governo britannico, questi sistemi di trasmissione televisiva basati su rete internet sono sempre più utilizzati per il consumo illecito di contenuti audiovisivi protetti da…

Internet Abolizione superticket, gli interventi della Regione Emilia Romagna e di Lepida di Flavio Fabbri La legge di Bilancio per l’anno 2020 contiene al suo interno una serie di misure dedicate alla revisione della spesa sanitaria per quel che riguarda la compartecipazione degli assistiti. Dal 1° settembre è infatti abolita la quota fissa o superticket introdotta nel 2011 a livello nazionale. Le…

Telecoms Zero rating bocciato dalla la Corte di Giustizia Ue ‘Viola la net neutrality’ di Paolo Anastasio La Corte di Giustizia Ue boccia i piani “zero rating” (l’offerta gratuita di connettività da parte dei provider di servizi specifici come musica in streaming, video messaggistica, VoIp e social network al di là del “data cap” previsto dall’abbonamento dati mensile). Secondo la Corte Ue, consentire di…

Cybersecurity BLURtooth, un’altra vulnerabilità affligge le comunicazioni Bluetooth. Come fare con le app di contact tracing? di Salvatore Lombardo Si chiama BLURtooth la nuova vulnerabilità scoperta dai ricercatori dell’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) e della Purdue University che riguarda ancora una volta la tecnologia Bluetooth. Il problema, come confermato anche dal SIG (Bluetooth Special Interest Group) e dal CERT Coordination…

Telecoms 5G, già annunciati 400 dispositivi di cui 138 smartphone di Paolo Anastasio Sono più di 400 i dispositivi 5G annunciati dai vendor, un numero che sta progressivamente crescendo secondo le stime diffuse dalla Global mobile Suppliers Association (GSA). Di questi 401 device annunciati, 190 sono già disponibili a livello commerciale e di questi 138 sono smartphone. Cresce…

Internet Bando Ri-Vivi Lombardia, come funziona e come partecipare di Sercam Advisory Il bando Ri-Vivi Lombardia finanzia progetti per la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni culturali all’aperto presso istituti e luoghi della cultura, ecomusei, luoghi riconosciuti o formalmente candidati dall’Unesco, luoghi di valore storico artistico e culturale della Lombardia, da…

Focus Mail 6° Congresso Annuale ASSO DPO, digital event: 21 ottobre 2020 di Redazione Key4biz La 6° edizione del Congresso Internazionale ASSO DPO quest’anno si terrà in streaming il 21 ottobre 2020. Il collegamento inizierà dalle 09:45 alle 16:00 con video interviste live e in differita in un digital event, quest’anno eccezionalmente gratuito per i soci. Grazie al successo degli anni…

Mappamondo Diversità e inclusione, Enel riconosciuta come leader mondiale nel settore utilities di Redazione Key4biz Enel si è posizionata in cima al raggruppamento industriale “Electric Utilities & IPPs” del Refinitiv Diversity and Inclusion Index, collocandosi al 17° posto nella Top 100 dell’indice elaborato da Refinitiv, società fornitrice di dati finanziari a livello globale. Questo indice valuta oltre 7.000…