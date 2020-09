Dailyletter n. 3961 del 31 agosto 2020

Telecoms Rete Unica. F. De Leo: ‘Percorso frettoloso, mercati freddi, obiettivi poco chiari. Progetto a rischio stallo’ di Raffaele Barberio Pubblichiamo di seguito una nuova intervista a Francesco De Leo, presidente di Kaufmann & Partners, già direttore generale di Telecom Italia. Una uscita utile, per la complessità delle tematiche trattate e perché cade proprio nel giorno in cui TIM e Cassa Depositi e prestiti riuniscono i propri…

Telecoms Rete unica, Meloni (FdI): “Il Governo riferisca in Parlamento. Sulle infrastrutture strategiche non cederemo” di Luigi Garofalo “L’accordo raggiunto sulla rete unica sembra non andare affatto nel senso auspicato da Fratelli d’Italia: chiedevamo una rete indipendente e di proprietà pubblica, in cui gli operatori fossero messi tutti nelle stesse condizioni per offrire servizi competitivi ai cittadini. Al contrario ci ritroviamo…

Telecoms Il paradosso della Rete Unica? Rallenterà gli investimenti in fibra e allungherà la vita al rame. Bye Bye Italia di Raffaele Barberio La ragione più importante che viene sempre indicata dal governo per la creazione di una Rete Unica è la necessità di accelerare gli investimenti, per fare in modo che il nostro Paese abbia una rete nuova in fibra fino a casa e su tutto il territorio nazionale. Ma siamo sicuri che sia questa la vera…

Telecoms Buffagni (Mise): “Rete unica per sviluppare tecnologie, non per pagare debito privato” di Luigi Garofalo La rete unica deve essere uno strumento per “potenziare gli investimenti nel paese” e non per ripagare “il debito delle società private”. La netta posizione è stata indicata all’Adnkronos dal viceministro allo Sviluppo economico Stefano Buffagni sul percorso di verifica di fattibilità di una…

Telecoms Rete unica, UBS ‘Accordo Tim-Cdp? Execution ad alto rischio’ di Paolo Anastasio Sarà formalizzato oggi dopo il Cda dei due contraenti l’accordo di massima fra Tim e Cdp per la realizzazione di una rete unica a banda ultralarga. Un accordo per ora tutto sulla carta, che a partire dalla nascita formale di FiberCop, la società della rete secondaria prevalentemente in rame di Tim…

Internet Rete unica, HSBC ‘Il diavolo sta nei dettagli ancora sconosciuti’ di Paolo Anastasio Il governo italiano è favorevole all’unione delle reti di Tim e Open Fiber, ma per i negoziati saranno tempi lunghi. E’ quanto emerge dall’ultimo report di HSBC Global Research, che ripercorre le tappe delle ultime novità della saga dell’estate sulla rete unica. Secondo quanto trapelato i Cda di Tim…

Internet Contact-tracing, sia “aperto” il codice del nuovo sistema di notifiche di Apple e Google di Luigi Garofalo Un primo esponente di Governo che conferma il flop, ad oggi, di Immuni, 5 milioni di download (ma quanti la usano realmente?), è il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. L’App Immuni “rimane una risorsa importante e va scaricata. Purtroppo è stata un flop tra i giovani, che hanno più…

Internet Didattica digitale, perché non si crea una piattaforma nazionale basata su software libero? di Prof.ssa Maria Chiara Pievatolo, Dipartimento di Scienze politiche – Università di Pisa La prof.ssa Maria Chiara Pievatolo commenta un punto specifico contenuto nelle Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) pubblicate dal Ministero dell’Istruzione previste dal Piano per la ripresa di settembre ed inviate alle scuole per la loro applicazione. (n.d.r). L’onere della scelta…

Internet TikTok, blocco dell’export per le nuove tecnologie sensibili. Così la Cina vuole decidere sulla propria app di Piero Boccellato Altolà di Pechino agli Stati Uniti sulla vicenda TikTok. ByteDance non potrà vendere le operazioni Usa della popolare app senza l’autorizzazione del governo cinese. Sono queste le nuove normative imposte dalla Cina che potrebbero rallentare la vendita delle operazioni statunitensi della famosa…

Cybersecurity Fortnite è una miniera d’oro per i criminal hacker. Gli account rubati valgono 1 miliardo di Piero Boccellato Decine di migliaia gli account di Fortnite rubati ai legittimi proprietari e venduti sul dark web generano nelle tasche dei criminali informatici 1 miliardo di dollari all’anno. Lo riporta Bloomberg secondo cui, nel nuovo rapporto degli analisti di Night Lion Security, il popolare videogioco è al…

Internet Smart Agriculture, la tecnologia per il benessere di tutti? di Neosperience Team Non c’è campo che la tecnologia, con il suo carattere distruttivo, non possa rivoluzionare. La Smart Agriculture è forse una delle applicazioni che meglio dimostra questo concetto. Sebbene fondativa della nostra stessa umanità, l’agricoltura ha dimostrato di avere ancora molta carica innovativa….