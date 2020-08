Dailyletter n. 3958 del 26 agosto 2020

Telecoms 5G di Huawei è sicuro. Superato il test del GSMA di Piero Boccellato Il 5G di Huawei supera tutti i test di sicurezza. Lo rivela GSMA, spiegando come le apparecchiature di rete wireless e core 5G di Huawei (5G Ran gNodeB, 5G Core Udg, Udm, Unc, Upcf e LTE eNodeB) hanno superato il test Network Equipment Security Assurance Scheme (Nesas). Huawei: ok su sicurezza anche…

Internet Ecco perché la didattica digitale non è online per tutti. Intervista a Mario Rusconi (Associazione Presidi) di Luigi Garofalo L’età media degli insegnanti è di 57-58 anni, la formazione non è obbligatoria, la didattica a distanza non è prevista nei contratti di lavoro, è solo un “obbligo morale”, eil digital divide è ampio.Ecco i 4 motivi principali per cui in Italia non è online, in modo sistematico e in tutte le scuole,…

Telecoms Rete unica. Meloni: “Sia pubblica, aperta a concorrenza, ma non dipendere da stranieri”. Liuzzi: “Forte presenza di Cdp” di Luigi Garofalo Mai come oggi la rassegna stampa sulla futura rete unica lancia la volata all’ingresso di Cdp in FiberCop, il progetto dovrebbe avere il via libera dal CdA Telecom il 31 agosto, “per poi dar vita alla rete unica in fibra con l’integrazione di Open Fiber sotto la regia di Cassa Depositi e Prestiti”,…

Internet Google lancia corsi universitari a 300 dollari. Questa non è istruzione di Piero Boccellato Google ha appena annunciato il lancio della sua università online destinati a studenti che intendono laurearsi nelle professioni più richieste oggi nel mondo digitale. Con una durata degli studi che non supera i sei mesi e che, nelle intenzioni di Google, non costerà più di 300 dollari. Non sono…

Internet Enea Tech al via, Patuanelli firma il decreto. 500 milioni di euro per l’innovazione di Piero Boccellato E’ stato firmato ieri dal Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il decreto di approvazione dello statuto della Fondazione Enea Tech, che dovrà gestire il primo fondo italiano interamente dedicato al trasferimento tecnologico. La Fondazione, istituita con il Decreto Rilancio, avrà…

Cybersecurity TeamTNT, il nuovo worm che batte criptomoneta attraverso il cloud di Amazon di Salvatore Lombardo Un nuovo worm di cryptomining, si sta diffondendo attraverso il cloud AWS (Amazon Web Services) per ottenere accessi multipli non autorizzati e estrarre criptovaluta Monero tramite lo strumento di mining XMRig. Questo è quanto emerge dalla pubblicazione dei ricercatori di Cado Security secondo cui…

Internet Cos’è il marketing mitologico, la nuova frontiera della Brand Identity di Neosperience Team Noi uomini siamo storie: le viviamo, le inventiamo, ne siamo affascinati, divertiti o spaventati. Spesso magari non ce ne accorgiamo, ma noi ci relazioniamo con gli altri e con il mondo attraverso il racconto, che può essere o analitico o con un pizzico di fantasia e invenzione, ma che è sempre e…

Internet Radio digitali, finanziate 100 stazioni con under 30 dall’Agenzia Nazionale per i Giovani di Redazione Key4biz Finanziate con 550mila euro di fondi pubblici cento radio digitali locali, con team under 30, per raggiungere in tutta il maggior numero possibile di giovani. Si conclude così il bando 2020 del network Ang inRadio, promosso dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. I vincitori dei progetti selezionati sono…