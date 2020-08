Dailyletter n. 3956 del 24 agosto 2020

Telecoms Rete unica, De Leo (Kaufmann): ‘Non è un treno in corsa. Occorre metter d’accordo ben 10 soggetti e il governo deve operare con decisione e trasparenza’ di Raffaele Barberio In queste ultime settimane abbiamo assistito ad una intensificazione del tutto inaspettata del dibattito sul futuro della rete unica e ad un innalzamento dei livelli di scontro o di conflitto tra e dentro le istituzioni, così come tra le varie imprese coinvolte nel settore. Si avvicina intanto la…

Telecoms Bassanini: “Se Tim non ci sta, Open Fiber con altre telco ed investitori a garantire a tutti fibra, 5G, ed edge cloud” di Luigi Garofalo Con o senza TIM l’Italia è in grado di assicurare a tutti entro il 2022-2023 la rete unica di nuova generazione. Ne è convinto Franco Bassanini, presidente di Open Fiber (OF), che nell’intervista rilasciata a Repubblica oggi in edicola, manda un messaggio al Governo per risolvere il dossier del futuro…

Internet Università, chi in aula (soprattutto matricole) e chi online per seguire le lezioni da ottobre di Luigi Garofalo Ripartano con la didattica mista le lezioni universitarie. Questo il modello scelto da ottobre dal ministro dell’Università e Ricerca, Gaetano Manfredi, per garantire a tutti il diritto allo studio durante l’emergenza sanitaria. Tra oggi e domani saranno pubblicate anche le linee guida per studiare…

Internet 27,4 miliardi di prestiti all’Italia con piano Sure dell’Ue? Gentiloni: “Protegge lavoratori e competenze” di Luigi Garofalo In attesa di spendere una parte dei 209 miliardi del Recovery Fund per rendere l’Italia più digitale e le città più smart (solo a metà ottobre si conoscerà il piano con cui il Governo prevede di utilizzare i fondi per infrastrutture, digitalizzazione ed economia sostenibile), c’è l’opportunità…

Telecoms Sky WiFi attivabile in oltre 140 città anche per chi non è abbonato. Il digidal divide si riduce anche così di Redazione Key4biz Lo sport, l’informazione, il cinema e l’intrattenimento di alta qualità via fibra Ftth è un’ottima modalità per alimentare la domanda di banda ultralarga in Italia. Questo è uno dei vantaggi di Sky WiFi, la fibra di Sky per ottimizzare la qualità dello streaming e l’upload di contenuti in qualsiasi…

Internet TikTok, le due mosse per evitare la vendita. Ma Microsoft già al lavoro per il nuovo algoritmo di Luigi Garofalo Non è così in discesa la strada per la vendita di TikTok in Nord America, Australia e Nuova Zelanda a una società Usa, come vorrebbe Donald Trump. La sfida è aperta e la proprietà cinese dell’app, ByteDance, ha messo in atto due contromosse. La prima mossa: dare a Microsoft o Oracle quote di…