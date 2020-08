Dailyletter n. 3955 del 21 agosto 2020

Internet Azzolina: “Classi in quarantena? Didattica a distanza ma solo per le superiori”. Ma nelle regole dell’ISS non c’è questo limite di Luigi Garofalo Dopo mesi in cui ha assicurato che “tutti gli studenti torneranno a scuola e in sicurezza il 14 settembre”, la ministra dell’Istruzione, ora, con i contagi in crescita, apre alla necessità della didattica a distanza in caso di classi in quarantena, ma non lezioni online per tutti, solo per gli studenti…