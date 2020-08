Dailyletter n. 3947 del 5 agosto 2020

Telecoms Rete unica? UBS: ‘Trattative difficili, tempi stretti e closing a rischio’ di Paolo Anastasio Tim in spolvero a Piazza Affari dove, all’indomani della semestrale, il titolo vola in aumento del 5% a quota 0,39 euro per azione sulle ali del rinnovato interesse per il dossier rete unica. A spingere il titolo (che da inizio 2020 ha perso circa il 30% del suo valore) l’accelerazione sul tema della rete…

Telecoms Alessio Butti (FdI): “Blitz del Governo in CdA TIM? Necessario chiarire. Pronta interrogazione alla Camera” di Luigi Garofalo Il blitz del Governo nel Consiglio di Amministrazione di Telecom di ieri, con cui ha messo in stand-by fino al 31 agosto la cessione di una quota del 38% della sua rete secondaria (FiberCop) al fondo americano KKR per inserirlo nella creazione di una rete nazionale integrata a banda larga, ha suscitato…

Internet Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft: dal 1995 a oggi spesi 200 miliardi in acquisizioni. Così si azzera la concorrenza di Flavio Fabbri La politica di concorrenza consiste nel far rispettare delle regole per assicurare che le imprese si comportino lealmente. Così facendo, è spiegato in un documento base della Commissione europea, si incoraggia lo spirito imprenditoriale e l’efficienza, si aumentano le possibilità…

Telecoms Il report di ADLittle: “Fibra ad accesso aperto il migliore modello d’investimento per la gigabit society” di Luigi Garofalo È stato pubblicato il rapporto europeo sulla fibra da ADLittle una delle più importanti società di consulenza del settore, che elogia Open Fiber (OF), indicandola come modello virtuale per le telecomunicazioni europee. Open Fiber sta realizzando la rete in fibra ottica Fiber To The Home (FTTH) fino…

Internet Pisano: “Definire le regole per il cloud europeo, ma non è possibile escludere le Big Tech dalla Pa” di Luigi Garofalo L’Italia ancora non fa parte di Gaia-X, la prima piattaforma Cloud interamente europea, nata su iniziativa di aziende private dell’Europa, e sostenuta da subito dai governi di Francia e Germania per contrastare il predominio delle multinazionali statunitensi nei servizi Cloud. Però, il nostro Paese…

Internet Google-Fitbit, l’UE apre un’inchiesta. Preoccupa concorrenza e utilizzo dei big data di Piero Boccellato La Commissione Ue ha aperto un’indagine approfondita per valutare l’acquisizione proposta di Fitbit da parte di Google. Per la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager, l’antitrust Ue “è preoccupata che la transazione fortifichi ulteriormente la posizione di Google nel mercato della pubblicità…

Internet Postepay innova i pagamenti istantanei con Volante Technologies di Luigi Garofalo Per modernizzare ulteriormente i suoi sistemi di pagamento istantanei, PostePay ha siglato la partnership con Volante Technologies, fondata nel 2001 nella Silicon Valley, oggi partner commerciale fidato e strategico di più di 90 istituti finanziari in 35 paesi. Volante è fornitore globale di soluzioni…

Internet La libera circolazione dei dati personali nell’UE, tra diritto alla portabilità e la direttiva Open Data di D&L Net Sintesi del contenuto La necessaria attenzione alla protezione dei dati personali tende spesso ad oscurare la seconda anima del Regolamento (UE) 2016/679, ovvero quella della libera circolazione dei dati all’interno dell’Unione europea e in linea di massima nello Spazio economico europeo…

Internet of Things IoT botnet, al Black Hat si studia la nuova cyber minaccia per le reti energetiche globali di Flavio Fabbri Le botnet sono ormai considerate tra le minacce più rilevanti ai sistemi di sicurezza informatici di imprese e organizzazioni pubbliche. Si tratta di una rete di robot (quindi anche software oltre che hardware) controllata da remoto da botmaster per compiere…

Internet Barche elettriche, nel 2027 un mercato globale che varrà 12 miliardi di dollari di Flavio Fabbri L’elettrificazione ha raggiunto anche il settore delle barche a motore. La navigazione elettrica è silenziosa, pulita, confortevole e rilassante. Non ci sono vibrazioni, non ci sono emissioni nocive, si è liberi di ascoltare il mare e di respirare aria pulita. Il mercato mondiale delle…

Internet Open Fiber Cup, Simone Bonannini: “La fibra ottica è essenziale non solo per vincere nel gaming” di Luigi Garofalo Si è conclusa con una straordinaria partecipazione la prima Open Fiber Cup – competizione che ha visto i player sfidarsi online a Fortnite – e che passerà alla storia degli esport come il più grande torneo di Fortnite giocatosi in Italia! L’Open Fiber Cup, realizzata in collaborazione…

Internet Bando ‘Un domani possibile’ per l’inclusione dei migranti di Sercam Advisory Si chiama “Un domani possibile” l’ottavo bando di Con i Bambini, per favorire l’inclusione e l’autonomia dei minori e dei giovani migranti arrivati soli nel nostro Paese. Il bando è realizzato in collaborazione con “Never Alone – Per un domani possibile”, iniziativa nata nell’ambito del programma…

Energia Sempre instabile e fresco domani, soprattutto al Centro Sud (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORD Prime ore del mattino con residue piogge sulla bassa Romagna, aumento dell’instabilità al pomeriggio sui rilievi alpini orientali con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Generale miglioramento in serata, asciutto altrove. AL CENTRO Instabilità…

Mappamondo Servizi di giustizia digitale, attivato il Punto di accesso (PdA) Lepida di Redazione Key4biz È pienamente operativo il Punto di accesso per i servizi di giustizia digitale realizzato da Lepida su mandato del Comitato di coordinamento della convenzione JUSTICE-ER Fase 2 tra Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana e Comune di Bologna. Si tratta…