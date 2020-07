Dailyletter n. 3937 del 21 luglio 2020

Internet Le novità su Sky: da Pekin Express alla prima serie tv su Totti (Video). Sky WiFi disponibile in 124 città di Luigi Garofalo Back to Next, questo lo slogan scelto da Sky per presentare con una conferenza stampa digital la stagione 2020 – 2021. “Abbiamo scelto Back to Next, perché siamo, da sempre, un’azienda proiettata al futuro sia sui contenuti sia sulle nuove piattaforme tecnologiche”, ha detto Maximo Ibarra, l’Ad…