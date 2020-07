Dailyletter n. 3927 del 7 luglio 2020

Telecoms Agcom, rivedere il piano BUL: accelerare su scuola, ‘aree grigie’ e Fwa di Paolo Anastasio Oggi giornata ricca di avvenimenti (l’accordo Iliad-Open Fiber) e annunci sul fronte banda ultrlalarga. Mentre da un lato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia un grande piano, un grande progetto in arrivo in materia di banda larga, dall’altro l’Agcom nella sua relazione annuale auspica…

Internet ‘A conti fatti: quarant’anni di capitalismo italiano’. Videointervista a Franco Bernabè di Raffaele Barberio Un’intervista video in cui Franco Bernabé racconta la sua narrazione dettagliata di quarant’anni di capitalismo italiano (e di economia globale), partendo da molto prima, dai tempi della nascita dell’IRI di Beneduce, per arrivare ai nostri giorni, da cui emergono richiami ad un rinnovato interventismo…

Telecoms Iliad brucia le tappe, accordo con Open Fiber per l’ingresso nel fisso di Paolo Anastasio Iliad brucia le tappe e annuncia il suo imminente ingresso nel mercato del fisso con la firma dell’accordo strategico con Open Fiber. L’operatore low cost francese non aveva mai fatto mistero di voler prima o poi entrare anche nel fisso, ma nelle intenzioni questa mossa era stata pensata più avanti…

Internet Decreto Semplificazioni, tutti i servizi digitali della Pa da smartphone e dominio digitale per professionisti e cittadini di Luigi Garofalo Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale è uno dei 4 ambiti principali su cui interviene il decreto-legge Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Ecco di seguito elencate le novità contenute nel decreto per la “diffusione dell’amministrazione…

Media Webinar 9 luglio sulla pirateria audiovisiva, videointervista a Bagnoli Rossi (FAPAV): “E’ il momento della ripresa, servono più tutele” di Flavio Fabbri Il prossimo 9 luglio, in un webinar live streaming, che si terrà alle 10:30, sarà presentata la nuova ricerca FAPAV/Ipsos relativa al fenomeno della pirateria online. La videointervista di Key4biz a Federico Bagnoli Rossi, Segretario Generale della FAPAV, anticipa i temi centrali del webinar di giovedì,…

Smart City Colonnine elettriche, nel dl Semplificazioni le autorizzazioni passano da 18 a 1 di Flavio Fabbri Non c’è dubbio che uno dei principali limiti, se non vera e propria barriera, alla diffusione delle auto elettriche nel nostro Paese è sempre stata la carenza cronica di infrastrutture per la ricarica dei veicoli, le stazioni dove attaccare la spina della nostra auto. Oggi il ministro dell’Ambiente,…

Internet Cyber crime, frodi informatiche da 20 milioni di euro l’anno tra Italia e Romania di Flavio Fabbri È ancora in corso l’operazione “Last Chain” della Polizia Postale italiana, in collaborazione con Eurojust, Europol e Polizia rumena, con arresti e sequestri tra Italia e Romania, e l’obiettivo di smantellare un’organizzazione cyber criminale tra le più grandi d’Europa. Il giro d’affari è stato…

Internet Luci e ombre del successo di Tik Tok di Andrea Boscaro – The Vortex Durante il lockdown, anche i più adulti – se avevano in casa degli adolescenti – hanno dovuto districarsi, per non incorrere nell’appellativo di “boomer”, fra termini legati a piattaforme digitali come Twitch e Housepary, assistere a concerti trasmessi su Fortnite e soprattutto provare a capire le ragioni…

Internet Data Breach UniCredit. Tra continuità e innovazione, il GDPR è sempre più concreto di D&L Net Partiamo da un fatto recente. Il Garante per la Protezione dei dati personali ha sanzionato UniCredit per 600mila euro a causa dei data breach subiti tra il 2016 e il 2017 applicando le norme del GDPR. L’Autorità ha accertato che l’accesso non autorizzato ai dati dei clienti è avvenuto attraverso account…

Internet L’intelligenza Artificiale è il futuro dell’uomo? Intervista ad Alberto Contri (IULM) di Redazione Key4biz Ha smesso di fare il presidente della Fondazione Pubblicità Progresso dopo vent’anni di ininterrotti mandati. In totale, fino ad oggi, ha passato cinquant’anni tra multinazionali della comunicazione pubblicitaria e media tradizionali e nuovi. Ma pare non abbia alcuna intenzione di fermarsi. Il prof…

Telecoms 5G, Deutsche Telekom rafforza la sua partnership con Huawei di Paolo Anastasio Mentre nel Regno Unito e in Francia si dibatte sul giro di vite nei confronti di Huawei e dei fornitori cinesi di apparecchiature di rete 5G sulla base di presunti timori per la sicurezza nazionale, in Germania le cose vanno in modo completamente opposto. Deutsche Telekom stringe i rapporti con…

Internet Facebook, pubblicità politica al bando sui social media? di Paolo Anastasio La pubblicità politica è messa al bando sulla televisione e la radio tradizionale, e lo stesso divieto dovrebbe vale anche per Facebook a meno che le cose non cambino. E’ questa la posizione del Guardian, secondo cui da quando Facebook ha cominciato a dominare il panorama della nostra democrazia…

Internet Attacco MITM: quando l’intruso è il terzo incomodo di Salvatore Lombardo, ICT Expert & Information Security contributor Con il termine MITM (Man in the Middle) si definisce una tecnica di cyber attacco con la quale il criminal hacker riesce ad insinuarsiin una comunicazioneonline (tra un client e un server o semplicemente tra due utenti) al fine di intercettare le informazioni scambiate. In questo modo il terzo…

Internet Webinar ‘Blockchain e nuovi modelli di Governance nell’era del web 3.0’, 8 luglio ore 17 di Redazione Key4biz Da nuovi sistemi di pagamento e raccolta di capitali fino ad innovativi modelli di governance digitale, la tecnologia blockchain sta rivoluzionando il modo di fare business di molte imprese in giro per il mondo. Il modello decentralizzato di storage di dati che è alle fondamenta di questa tecnologia,…

Internet Bando PugliaSport 2020, 3 milioni di euro per rilanciare il settore di Sercam Advisory L’Avviso concede un contributo a fondo perduto per evitare la chiusura di associazioni e società dilettantistiche a seguito della crisi economica determinata dall’emergenza Covid. Sono stati stanziati 3 milioni di euro. Beneficiari Possono fare richiesta le associazioni e società sportive…

