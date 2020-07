Dailyletter n. 3925 del 3 luglio 2020

Media Le misteriose elezioni per la nuova Agcom e per il Garante Privacy di Angelo Zaccone Teodosi Mercoledì della scorsa settimana, 24 giugno, è stato deciso che tra una decina di giorni, martedì 14 luglio, si terranno – finalmente! – le elezioni dei membri dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) e dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (cosiddetto Garante…

Telecoms Fibra FTTH, le condizioni tecniche ideali per una velocità di navigazione (fino) a 1 Gigabit per secondo di Luigi Garofalo Quando i due tecnici hanno terminato di installare a casa la rete interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), e portato quindi la fibra fino al router, ho fatto subito lo speedtest collegandomi con il mio Pc al nuovo modem con un cavo Ethernet LAN: 93.96 Mbps…

Media Nuova ricerca FAPAV/Ipsos sulla pirateria audiovisiva, webinar live streaming il 9 luglio di Flavio Fabbri Il prossimo 9 luglio, in un webinar live streaming, che si terrà alle 10:30, sarà presentata la nuova ricerca FAPAV/Ipsos relativa al fenomeno della pirateria online, con approfondimenti sull’incidenza, le tipologie di pirateria e le conseguenze che questo fenomeno comporta all’economia del nostro Paese…

Internet Tiesse e Welcome Italia. Intesa tutta italiana per l’ultrabroadband delle aziende di Redazione Key4biz Welcome Italia e Tiesse, eccellenze italiane nel settore ICT, annunciano una collaborazione che permetterà di offrire servizi di telecomunicazione ad elevate performance dedicati alle imprese. Tiesse e Welcome Italia In base all’accordo Welcome Italia installerà apparati Tiesse, marchiati con…

Internet Calcagno (Fastweb) ‘Abbandonare il dogma della fibra fino a casa, puntare su 5G Fwa’ di Redazione Key4biz E’ arrivato il momento, dopo la pandemia e per rilanciare l’Italia, di sburocratizzare il “più possibile tutta quella sovrastruttura fatta di permessi e autorizzazioni che hanno fino ad oggi rallentato moltissimo i lavori di posa delle infrastrutture di telecomunicazioni”. Lo ha detto in un’intervista…

Contributors Sexting e minori, il Parental Control passa per l’educazione digitale di Barbara Volpi Il Parental Control passa per l’educazione digitale? Oggi è lapalissiano affermare che l’avvento di Internet, e nello specifico dei social, ha cambiato il nostro modo di comunicare, di relazionarci e di solcare mete identitarie strutturali rilevanti come i primi rapporti di coppia e l’intimità di un…

Internet Elettrospazzatura, il mondo sommerso di rifiuti elettronici: +21% nel 2019. Meno di un quinto è riciclato di Flavio Fabbri Sappiamo benissimo che l’unica strada per tentare di uscire dalla crisi ambientale in cui siamo precipitati è quella del riuso e del riciclo di quelli che definiamo in maniera avventata “rifiuti”. Nel caso dei rifiuti elettronici si può fare molto, perché gran parte di ciò che buttiamo ha ancora un…

Internet Digitalizzazione e processi da remoto, cosa non va nella Giustizia italiana di D&L Net Durante la pandemia, un settore completamente scomparso dai radar del Paese è quello della Giustizia. È strano vedere come tutti i settori siano ripartiti tranne questo. Ancora più strana appare l’indifferenza generale, soprattutto da parte dei media. Ad oggi questo settore rimane paralizzato,…

Internet Lepida e il nuovo modello big data per la Regione Emilia Romagna di Redazione Key4biz La LR 7/2019 prevede che Regione Emilia-Romagna, per la gestione della produzione dei dati in suo possesso, emetta specifici provvedimenti nel rispetto delle esigenze di tutela dell’interesse pubblico che deve perseguire. Ciò significa che non è possibile a priori mettere a disposizione di soggetti…

Telecoms Vacanze con Internet mobile, le offerte per l’estate 2020 di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Sappiamo già che sarà un’estate anomala: la pandemia ci ha costretti, nel migliore dei casi, a rivedere su internet anche tutti i nostri piani per le vacanze. Se può sembrare una preoccupazione frivola, quando si devono fare i conti con le decine di migliaia di morti portati dal coronavirus, bisogna…

Telecoms 5G, la Francia mette le mani avanti per evitare proteste sanitarie di Paolo Anastasio Viste le polemiche in atto in diversi paesi europei fra fake news, comitati no 5G e comuni riottosi per i paventati quanto ingiustificati rischi sanitari legati al 5G, Parigi mette le mani avanti e commissiona un report in tempi stretti per rassicurare la popolazione e spegnere sul nascere tutte le…

Internet AI, al via il progetto Podcast #IAGOVES2020 di Redazione Key4biz Un itinerario sonoro in dieci puntate che proporrà autorevoli e diversificati punti di vista sul tema dell’Intelligenza Artificiale in rapporto all’Uomo. È il progetto #IAGOVES2020 Podcast realizzato dalla Redazione del sito intelligenzartificiale.unisal.it e da oggi disponibile su otto piattaforme. Il…

Energia Tariffe luce e gas ARERA: aumenta la luce a luglio, come risparmiare di Davide Raia SosTariffe.it Sul finire dello scorso mese di giugno, ARERA, come da tradizione, ha annunciato l’aggiornamento trimestrale dei prezzi di luce e gas per i clienti in tutela. Si trattava di un aggiornamento molto atteso in quanto arrivava dopo l’aggiornamento di fine marzo (in pieno lockdown) in cui veniva comunicato…

Media Audiovisivo: promuovere opere UE e proteggere gli spettatori da contenuti illeciti e violenti di Flavio Fabbri Da una parte favorire e sostenere la crescita delle produzioni europee di contenuti, dall’altra proteggere il pubblico dalla diffusione di opere illecite e soprattutto violente, questo il duplice intento dei nuovi orientamenti adottati dalla Commissione europea per aiutare gli Stati membri ad attuare…

Telecoms Wiko Y61: smartphone Android Go a meno di 90 euro di Silvio Spina SosTariffe.it L’azienda francese Wiko ha annunciato l’arrivo di un nuovo smartphone super economico che farà sicuramente gola a tutti coloro che voglio spendere il meno possibile per uno smartphone: si tratta dello Y61, dispositivo con una scheda tecnica base ma più che sufficiente per un uso normale e quotidiano…

Mappamondo Assoprovider, appello al Mise: ‘Meno oneri per portare la banda ultralarga nelle zone rurali’ di Redazione Key4biz Assoprovider, l’associazione che rappresenta oltre 200 provider indipendenti, lancia un appello al MISE, per accedere a i milioni di link radio – che oggi sono inutilizzati – e usarli per portare la banda ultra larga nelle zone rurali. “Chiediamo al MISE di appoggiare senza indugi l’emendamento 195.04…

Mappamondo Ambientalisti ricorrono al Tar contro stop al 5G del sindaco di Grosseto di Redazione Key4biz Gli Amici della Terra della Toscana hanno presentato ricorso al TAR perché sia annullata l’ordinanza con cui il Sindaco di Grosseto ha vietato l’installazione di impianti per il 5G sul territorio del Comune che amministra. Una ordinanza che lede i diritti dei cittadini, le legittime decisioni dello…