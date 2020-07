Dailyletter n. 3924 del 1° luglio 2020

Telecoms 5G, l’Ue spiana le barriere amministrative: ok all’installazione delle microantenne senza autorizzazione di Flavio Fabbri Nessun problema all’installazione di microantenne 5G senza autorizzazione preventiva, basterà che le autorità nazionali di controllo siano vigili sul rispetto dei limiti fissati da Bruxelles in termini tecnici e di esposizione alle onde elettromagnetiche. È arrivata ieri l’approvazione dell’Unione…

Internet Filtro anti-porno sui device per proteggere i minori online? Guarda l’Executive Webinar con Pillon (Lega) e Bruno Bossio (Pd) di Luigi Garofalo e Paolo Anastasio Dibattito in live streaming sull’emendamento del senatore della Lega Simone Pillon al decreto Intercettazioni che prevede l’obbligo, di default, della funzione di parental control: un filtro anti-porno su smartphone, tablet e decoder per bloccare i contenuti spinti, violenti e pericolosi per…

Internet Facebook, 240 aziende congelano gli annunci pubblicitari. Chi sono gli inserzionisti in rivolta di Flavio Fabbri Sono numerosissimi ormai i grandi brand che si stanno unendo alla campagna di boicottaggio della pubblicità su Facebook in segno di protesta contro i tanti contenuti violenti e di incitazione all’odio razziale e politico caricati nel tempo. Solo in questi ultimi due giorni possiamo citare le…

Telecoms Tim, per Goldman Sachs incertezza sul rilancio anche nel 2021 di Paolo Anastasio L’incertezza sulla ripresa dei ricavi di Tim peserà anche per il 2021. E’ quanto emerge dall’ultimo report sulle prospettive dell’operatore pubblicato pochi giorni fa da Goldman Sachs, la banca d’affari che attribuisce al titolo un “sell” con prospettive non certo rosee per il 2021 e target price a…

Internet Immuni non decolla, scaricata solamente da 4 milioni di italiani di Piero Boccellato Immuni, l’app italiana di monitoraggio del contagio da Coronavirus non ha fatto breccia nel cuore degli italiani. Al momento solamente 4 milioni di persone hanno scaricato l’applicazione che equivale ad 8 italiani su 100. Un numero troppo esiguo per farla funzionare a dovere. Lanciata lo scorso…

Cybersecurity Cybersecurity, nuovo bando da 10 milioni di euro per proteggere l’Ue digitale di Flavio Fabbri Pubblicato dalla Commissione europea il nuovo Invito a presentare progetti volti ad aumentare i livelli di cyber difesa delle infrastrutture strategiche e digitali dei Paesi membri dell’Unione, del valore complessivo di 10,5 milioni di euro. Il bando, che è stato attivato tramite il Meccanismo per…

Internet Gaia-X, Altmeier ‘Cloud europeo al centro del semestre tedesco di presidenza Ue’ di Paolo Anastasio La Germania farà del progetto Gaia-X per la costituzione di un ecosistema sovrano di Cloud europeo una delle sue priorità nel semestre di presidenza Ue inaugurato oggi. Lo ha detto a chiare lettere oggi il ministro dell’Economia Peter Altmeier a Berlino, prendendo il testimone della presidenza del…

Media “Viralissima”, da oggi al 28 luglio su Lepida Tv più di 200 musicisti live di Redazione Key4biz Dal 1 al 28 luglio, tutte le sere alle 21:00, è in programma “Viralissima”, festival musicale digitale organizzato dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e Ater Fondazione in collaborazione con LepidaTV. La rassegna presenta 32 live, con oltre 200 musicisti coinvolti, che…

Telecoms 5G, Regno Unito verso l’esclusione di Huawei? di Paolo Anastasio Il Regno Unito è pronto al ribaltone sul ruolo di Huawei nel 5G. La posizione aperturista di Boris Johnson, che non più tardi dello scorso mese di gennaio aveva dato un controverso via libera contingentato all’uso di apparecchiature 5G della casa cinese con un tetto massimo del 35% ed escludendo le…

Media Mediaset, udienza a Madrid su MFE. Sentenza attesa prossima settimana di Paolo Anastasio La prossima settimana attesa la sentenza definitiva su MFE (MediaForEurope), il progetto di Mediaset per riunire in un’unica holding le attività italiane e spagnole in ottica di broadcaster paneuropeo. Anche Prosiebensat.1, l’emittente tedesca di cui il Biscione è primo socio con il 24,9%, potrebbe…

Internet Firma elettronica, le regole europee e nazionali per la conservazione dei dati di D&L Net Di Giovanni Manca, Ingegnere elettronico esperto di trasformazione digitale e sicurezza informatica – componente del D&L NET Lo scenario di riferimento Il regolamento europeo 910/2014 (eIDAS) ha introdotto i servizi fiduciari (trust service) nell’articolo 3, nr. 16. Questi servizi fiduciari…

Internet Il marketing di massa non esiste più. La personalizzazione è l’unica via di Neosperience Team Il Mass Marketing è morto: ormai è noto da tempo. In un mondo dominato dalla cultura dell’Io, la personalizzazione è una delle poche armi rimaste ai marketer e comunicatori per ottenere l’attenzione dei clienti. Il pubblico non è più “pubblico”, ma protagonista. Le persone – per essere fedeli…

Internet CO2: l’auto elettrica regge l’impatto Covid, ma l’intera industria automotive rischia multe Ue per 114 miliardi nel 2021 di Flavio Fabbri Il mercato dell’auto è in crisi nera. A causa della pandemia di Covid-19 le vendite di veicoli di nuova immatricolazione sono crollate vertiginosamente in tutto il mondo, Europa compresa, con l’Italia che ha registrato il tonfo più grande, con l’azzeramento del mercato interno. L’auto elettrica è…

Media Video online, consumo triplicato in tre anni negli Usa di Paolo Anastasio Il tempo trascorso dagli americani a guardare video online è praticamente raddoppiato in tre anni, passando da 3,6 ore settimanali nel 2017 a quasi 7 ore a settimana nel 2020. Nel contempo, l’adozione di servizi tradizionali di pay tv negli Usa sono calati dal 75% al 62% fra il primo trimestre del 2017…

Internet Innovazione, al via il bando per le startup di Sercam Advisory L’obiettivo è quello di consentire alle nuove imprese di carattere innovativo di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all’acquisizione di personale altamente qualificato, criticità che si trovano ad affrontare…