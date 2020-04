Dailyletter n. 3877 del 22 aprile 2020

Media Diritti Tv calcio: l’accordo fra Sky Deutschland e Lega tedesca, un modello per l’Italia? di Paolo Anastasio La ripartenza del calcio in Germania è imminente e, secondo le indiscrezioni di Handelsblatt, per domani è in programma l’incontro fra Sky Deutschland, che detiene i diritti Tv della Bundesliga, e la Lega tedesca. Obiettivo chiudere un accordo che diventerà il primo benchmark in Europa, visto che in tutti…

Internet Immuni, Antonello Soro ‘La App è inutile senza tamponi. Ce ne sia una sola in tutto il Paese’ di Paolo Anastasio Dopo le polemiche e i dubbi degli ultimi giorni su Immuni, la app anti-contagio selezionata dal Governo per tracciare il virus, oggi è intervenuto sul tema il presidente del Garante Privacy Antonello Soro. “Nessuno può illudersi che basta tracciare i contatti, serve poi il test diagnostico. Se non si…

Cybersecurity Criminal Hacker, in vendita sul web i dati di 3mila dipendenti UniCredit di Piero Boccellato In vendita i dati di 3 mila dipendenti di UniCredit su un forum di hacker. Lo ha scoperto Telsy, società italiana di cybersecurity di proprietà di Telecom Italia, una delle aziende strategiche del Governo italiano. UniCredit: dati in vendita il 19 aprile I dati sono stati messi in vendita…

Internet Scienza “open access”, nuova piattaforma Ue per condividere i dati di ricerca di Flavio Fabbri Annunciata la nuova piattaforma “Covid-19 Data Portal” per la condivisione rapida e aperta di dati relativi a ricerca e sperimentazione di soluzioni per il contrasto all’epidemia di Coronavirus. Nelle intenzioni della Commissione europea, la piattaforma sarà uno strumento “aperto” alla comunità…

Internet Dalla privacy alla sicurezza, gli aspetti legali e tecnologici dello Smart Working di Avv. Valentina Frediani, CEO Colin & Partners A marzo abbiamo affrontato lo Smart Working con uno sguardo di precarietà, convinti di doverlo gestire in un momento di pandemia, ma che tutto sarebbe poi “rientrato” nella norma. Ma nella norma niente rientrerà. Nemmeno il modo di lavorare. Ce lo imporranno le normative, ce lo imporrà il sistema…

Internet Coronavirus: ricetta medica digitale anche attraverso il Fascicolo sanitario elettronico di Flavio Fabbri È passato un mese dall’annuncio del ministro della Salute, Roberto Speranza relativo alla possibilità di ricevere la ricetta del medico in formato elettronico direttamente a casa, via posta elettronica, sms, messaggi istantanei e tramite il tradizionale telefono di rete fissa. Oggi, per coloro che…

Media Sky conferma per giugno l’ingresso nelle Tlc e affila le armi sui diritti della Serie A di Paolo Anastasio Il virus non blocca i piani di Sky, che conferma per metà giugno il suo ingresso nel mercato della banda larga. Lo scrive oggi Il Sole 24 Ore, aggiungendo che una parte dei dipendenti della media company starebbe già testando la nuova rete. Banda ultralarga, mercato pre e post Covid-19 in Italia….

Media Covid-19, confusione e ritardi. La ‘Fase 2’ nella più totale incertezza di Angelo Zaccone Teodosi Da settimane e settimane, una pluralità di osservatori – politici e mediali – lamentano la perdurante assoluta assenza di una “cabina di regia” della comunicazione governativa rispetto all’emergenza Covid. I flussi di informazione continuano ad essere prodotti, in modo erratico se non casuali, da…

Cybersecurity Amazon e l’“account bloccato”: attenzione alle email truffa, rubano dati e carte di credito di Flavio Fabbri Il nostro utilizzo dei servizi di Amazon è aumentato notevolmente in questi ultimi mesi, sia per le consuete attività di ecommerce, sia per film e serie tv on demand. L’emergenza Covid-19 ha poi favorito gli acquisti online di beni di prima necessità e questo non è passato inosservato agli occhi…

Telecoms Covid-19, cancellato anche il Mobile World Congress di Shangai di Paolo Anastasio Il MWC di Shangai in programma per il 30 giugno è stato annullato dagli organizzatori della GSMA. L’annuncio non è certo una sorpresa e fa il paio con l’annullamento del MWC di Barcellona a fine febbraio, che fece molto scalpore visto che giunse poco prima dell’esplosione del virus in Europa. Quel…

Internet Bando Life: call europea da 450 milioni per progetti su clima e ambiente. Aggiunta la sezione Covid-19 di Flavio Fabbri Partito il bando “Life” 2020 della Commissione europea, che mette a disposizione di imprese, enti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro, Ong comprese, più di 450 milioni di euro per contrastare gli effetti del climate change e promuovere crescita sostenibile, con un finanziamento fino al 60%…

Internet eCommerce, le migliori tecniche di CRO (Conversion Rate Optimization) di Andrea Boscaro – The Vortex In queste settimane le imprese con l’utilizzo dell’eCommerce stanno correndo ai ripari per adattare la propria strategia ed ovviamente anche la propria organizzazione ad una presenza online attiva ed efficace e, in qualche caso, anche attraverso l’offerta dell’acquisto online. Covid-19 ed…

Internet Covid-19, la Regione Campania stanzia 600 milioni di euro. Tutte le misure di Sercam Advisory La Regione Campania, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemica COVID-19 e le ripercussioni sul tessuto socio-economico, ha stanziato Euro 604.730.502,00, distribuiti in 5 misure straordinarie, quali: Misure di sostegno per le politiche sociali. Risorse 272.291.987 € Azioni: Interventi a…

Contributors Cronache dal futuro. Il mio viaggio a Nairobi, dove il mercato delle rose ha portato distruzione di Carlo Raspollini Martedì 11 maggio 2021 Il Boeing 747 del charter scende sotto il mantello di nuvole. Una distesa rossa, interrotta da oasi di verde e dalle anse marroni dei fiumi, mi dice che siamo in Kenya. Non vedo la cima del Kilimangiaro, sicuramente innevata, coperta dalle nuvole, ma scorgo una pianura verde…

Internet Webinar MailUp sulle strategie di marketing automation. Giovedì 23 aprile, ore 16:30 di Flavio Fabbri “Oltre l’invio automatico: come impostare una strategia di Marketing Automation”Giovedì 23 aprileOre 16:30 Nuovo appuntamento con i webinar di MailUp, stavolta dedicati alla marketing automation e al suo funzionamento. Giovedì 23 aprile, alle 16:30, Matteo Viola, CRM & Loyalty Manager di MailUp,…

Internet Vetrya, Viralize entra nella Joint Venture del video advertising ‘Union’ di Redazione Key4biz Viralize entra a far parte di Union, la nuova joint venture che include 5 tra le principali piattaforme di video advertising nel mercato EMEA, e che ora è attiva sul mercato per consentire ai brand globali di pianificare campagne video sui principali siti dei vari paesi coinvolti. Viralize by…

Energia Verso un miglioramento, maltempo resiste al Sud (Video) di Centro Meteo Italiano AL NORDTempo sostanzialmente stabile e asciutto per tutto l’arco della giornata di giovedì, con ampie schiarite ovunque salvo innocui addensamenti al pomeriggio sulle Alpi. AL CENTROMolte nubi su Lazio e Abruzzo con locali acquazzoni al pomeriggio e deboli piogge nelle prime ore del mattino sui settori…

Mappamondo Poste italiane, pensioni con accredito il 27 aprile con ritiro possibile da oltre 7000 Postamat di Redazione Key4biz Poste Italiane comunica che le pensioni del mese di maggio verranno accreditate il 27 aprile per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000…