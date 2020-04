Dailyletter n. 3873 del 16 aprile 2020

Telecoms ‘Covid-19 e 5G? Una fake news senza fondamento scientifico’. Intervista ad Alessandro Polichetti (ISS) di Paolo Anastasio Dilagano sui social le fake news che gettano ombre sul 5G. Un fenomeno in aumento dopo l’esplosione del Covid-19, con fake news create e diffuse ad arte, che con la pandemia hanno addirittura messo in relazione il 5G con i virus, avanzando l’idea balzana che il nuovo standard di comunicazione possa…

Internet Covid-19, l’Italia aggrappata a internet: il 60% degli utenti a caccia di news e film di Flavio Fabbri Chiusi in casa, sul divano, in camera sul letto o su una comoda poltrona, gli italiani hanno sfruttato la rete al massimo per sopravvivere al peso dell’epidemia. Quasi il 59% dei cittadini si è letteralmente attaccato alla rete per buona parte della giornata media, usando principalmente il proprio…

Telecoms 5G, il virus pesa sulle nuove reti. Prevista flessione dei ricavi del 10% nel 2020 di Paolo Anastasio L’impatto della pandemia sul 5G non sarà indolore. A pesare sullo sviluppo delle nuove reti saranno carenze di personale, incertezza generale e una situazione di stasi che provocheranno una flessione dei ricavi da infrastrutture di rete 5G pari al 10% nel 2020 a livello. Globale. Queste le stime di…

Internet “Niente sarà come prima”, le 12 abitudini che cambieremo dopo il Coronavirus di Flavio Fabbri Ce lo siamo detto e ridetto, questa pandemia cambierà tutto. L’ormai celebre “niente sarà più come prima”, che dai social è rimbalzato sui giornali e in tv, potrebbe davvero modificare molte delle nostre abitudini più radicate. Magari in meglio. C’è solo da attendere il momento in cui sarà annunciata…

Internet Virus diffuso in laboratorio di Wuhan per errore umano? Indaga Intelligence Usa di Luigi Garofalo Dirigenti dell’intelligence Usa e della sicurezza nazionale americana stanno esaminando tra le possibilità quella che il nuovo coronavirus sia nato, più che in un mercato, in un laboratorio di Wuhan e che si sia diffuso a causa di un incidente. Lo riferisce la Cnn citando varie fonti a conoscenza…

Media Gli italiani in lockdown giocano online, vendite console per gaming volate a +67% di Flavio Fabbri Chiusi in casa si guardano film e serie tv, si legge e si cucina, qualcuno fa sport, altri ancora hanno scelto i videogiochi. Agli italiani in lockdown piace giocare online e secondo le rilevazioni di Gfk, per il mese di marzo 2020, le vendite di console gaming sono incrementate del +67%. Rispetto…

Internet Dalle linee guida per la firma SPID un’idea per il bollo telematico di Marco Deligios, fondatore, CTO e AD di una società che ha informatizzato più di 1000 Comuni. Da anni collabora all’attività della cattedra di informatica per la PA dell’università di Milano-Bicocca Le nuove Linee Guida per la sottoscrizione elettronica di documenti ai sensi dell’art. 20 del CAD introducono un’eccessiva complessità nel processo che, in quattordici (14!) passi, dovrebbe condurre lo sfortunato utente a firmare i documenti mentre, con un dispositivo di firma,…

Internet Come i medici possono fare una televisita al tempo del Covid-19 di Luigi Garofalo In questi giorni di emergenza da COVID-19, si è registrato un boom di videoconferenze nel mondo. Si utilizzano diversi software o app con l’impennata di Zoom, nonostante le sue innumerevoli falle di privacy. Sono diverse le alternative a Zoom che consentono di effettuare videocall nel rispetto della…

Internet Reportage. Il mio viaggio a Vancouver alla scoperta del futuro prossimo di Carlo Raspollini Giovedì 25 febbraio 2021 L’aereo atterra dolcemente sulla pista. La voce gracchiante del comandante ci dà il benvenuto al Vancouver International Airport. La città è la più grande della Columbia Britannica, in Canada, ma non ne è il capoluogo. Nel distretto urbano conta poco meno di 700.000 abitanti,…

Internet Rete pubblica IoT, Avviso Lepida per la creazione di un Catalogo di sensori per PA e privati di Flavio Fabbri È stato attivato in Emilia Romagna un Avviso di indagine di mercato “per la raccolta informazioni su possibili sensori legate alla sperimentazione della realizzazione, da parte di Lepida, di una rete pubblica del’Internet of Things (IoT)”, basata sulla tecnologia LoRa. Rete che sarà messa a disposizione…

Internet ‘Ecco come ottenere gli aiuti economici per imprese e professionisti del Lazio’. Intervista ad Alessandro Diano di Redazione Key4biz La Regione Lazio ha stanziato nuove risorse economiche per imprese e professionisti a causa dell’emergenza Coronavirus. Ma come fare per ottenere questi finanziamenti? Ne abbiamo parlato con Alessandro Diano, commercialista romano, che segue le PMI in tutte le procedure degli incentivi regionali…

Internet Buono spesa con carta prepagata o app. Le soluzioni digitali di Milano e Roma (video) di Luigi Garofalo Per sostenere le famiglie che a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 si sono trovate in difficoltà per assenza di reddito o perdita del lavoro a partire dal mese di febbraio 2020, il Governo ha stanziato 400 milioni di euro destinati al “soccorso alimentare”. Ecco le soluzioni digitali dei Comuni…

Internet Apple presenta il nuovo iPhone SE, ma nel 2020 calo mercato smartphone del 26,8% di Piero Boccellato Finalmente dopo mesi di falsi annunci e indiscrezioni causa Coronavirus, Apple presenta il (nuovo?) iPhone SE, il melafonino piccolo ed economico di Cupertino. L’iPhone SE 2020 ha le stesse caratteristiche del primo modello uscito nel 2016 è molto simile al “vecchio” iPhone 8. iPhone SE:…

Internet L’importanza della resilienza industriale italiana al tempo del Covid-19 di Neosperience Team Qual è il significato di resilienza? La Treccani la definisce come “la capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà, ecc.” Oggi la resilienza è diventata una caratteristica più che mai importante. La resilienza industriale Per questo motivo, oggi abbiamo deciso di parlare delle numerose…

Internet Ripresatrentino, misure a sostegno per fronteggiare l’emergenza Covid-19 di Sercam Advisory Le misure attivate da Ripresatrentino sono: la sospensione delle rate del mutuo/canoni leasing o la rinegoziazione di operazioni in essere;l’attivazione di linee di finanziamenti “Plafond Ripresa Trentino” a favore di operatori economici;servizio di supporto e consulenza gratuita sulle misure…

Internet Sky presenta DIAVOLI con una conferenza da remoto (Il videoracconto) di Redazione Key4biz Sky ha sperimentato ancora una volta un nuovo format per fronteggiare la situazione d’emergenza che stiamo vivendo. Non un programma, ma una conferenza completamente virtuale per presentare alla stampa DIAVOLI, il thriller finanziario internazionale targato Sky Original e prodotto da Sky e Lux Vide,…

Telecoms Artiness, la telemedicina vince il secondo bando Vodafone ‘Action for 5G’ di Redazione Key4biz Vodafoneannuncia il vincitore della seconda edizione di Action for 5G il bando dedicato a startup, PMI e imprese sociali che vogliono contribuire con le loro idee innovative allo sviluppo del 5G in Italia. Si tratta di Artiness, una start-up innovativa che supporta da remoto gli interventi chirurgici…

Mappamondo “Love Stories”, su Sky Arte le più grandi storie d’amore fra le celebrità di Hollywood di Redazione Key4biz Saranno le coinvolgenti storie d’amore tra Ali MacGraw e Steve McQueen e tra Ingrid Bergman e Roberto Rossellini ad inaugurare, il 17 aprile alle 21.15 su Sky Arte (canale 120 e 400), la nuova stagione di Love Stories, la serie…

Mappamondo Il teatro realizzato con e per lo smartphone. Il video dello spettacolo ‘Pane&Olio’ di Redazione Key4biz Pane & Olio è Social Mobile Theater, targato Degustart. Si tratta di uno spettacolo teatrale realizzato con lo smartphone e che si può visionare sulla pagina facebook Degustart o sul Canale Youtube Degustart. Il teaser 3 attori e una dj, dalle loro case…

Mappamondo Al via ‘#Open2TheFuture’, la call di di Fastweb per nuovi servizi digitali di Redazione Key4biz In questo momento così delicato, nel quale il digitale è diventato il motore indispensabile per il funzionamento della nostra società ed elemento cruciale per una migliore vivibilità, Fastweb in collaborazione con Cariplo Factory, l’hub di innovazione creato da Fondazione Cariplo nel 2016,…