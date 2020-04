Dailyletter n. 3866 del 6 aprile 2020

Telecoms 5G e Covid-19, piromani danno fuoco alle antenne in Uk. In Italia interrogazione alla Camera di Paolo Anastasio Cresce nel Regno Unito l’ondata anti 5G di coloro che vedono un legame (peraltro inesistente) fra 5G e coronavirus, con apparecchiature mobili date alle fiamme da attivisti nel weekend. La fake news del legame fra onde diffuse dal 5G e diffusione del virus è già stata fermamente smentita dalle autorità…

Internet Zoom bannato da scuole di New York. E il Miur quando propone piattaforme a prova di privacy e non-profit? di Luigi Garofalo Il Dipartimento della Pubblica Istruzione di New York ha vietato alle scuole della città di continuare ad usare Zoom, perché non sicuro. Abbiamo detto loro di “abbandonare l’uso di Zoom il più presto possibile”, ha dichiarato alla CNN Danielle Filson, portavoce del dipartimento. Il…

Internet Perché bisogna portare la tecnica digitale al servizio della politica italiana di Enrico Nardelli, professore di informatica – Università di Tor Vergata La situazione di emergenza che stiamo vivendo sta facendo venire al pettine una serie di nodi mai affrontati negli anni passati a proposito di “trasformazione digitale”. Questo termine da un po’ di tempo a questa parte è diventato di moda, soprattutto tra i politici, che però in grandissima maggioranza…

Cybersecurity Caso INPS. Intervista a Raoul Chiesa: “Una bugia che fa capire perché la cybersecurity in Italia non funziona” di Redazione Key4biz Sulla scia del caso INPS si sono sollevate polemiche senza fine sull’accaduto, sulle dichiarazioni del presidente dell’ente, Pasquale Tridico, e sui commenti che ne sono seguiti. Sul caso, come è noto, il Garante per la protezione dei dati personali ha già disposto un intervento ispettivo di cui…

Internet Covid-19, Azzolina: “Se necessario, il nuovo anno scolastico ripartirà dalla didattica online” di Flavio Fabbri La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ieri sera su Rai Due, ospite video di “Che tempo che fa”, ha parlato delle nuove misure per la didattica a distanza e l’anno scolastico in corso, di cui discuterà il Governo nel prossimo Consiglio dei ministri, che si dovrebbe tenere oggi stesso…

Internet Fondo PMI, Patuanelli: “Liquidità per altri 7 miliardi di euro e snellimento burocratico” di Flavio Fabbri Il Governo pomperà liquidità nel sistema nazionale delle piccole e medie imprese (Pmi) per sostenerle e garantirne la sopravvivenza in un momento di emergenza storica, di cui ancora non si intravede una via di uscita. C’è da chiedersi se non sia già troppo tardi. Una mossa “lumaca”, che appare sempre…

Internet Smart working e didattica online? Ma il 33% delle famiglie non ha pc o tablet a casa di Paolo Anastasio Smart working e scuola online hanno fatto passi da gigante in Italia in questa emergenza dovuta al virus, ma sta di fatto che le dotazioni tecnologiche delle famiglie italiane scarseggiano. Lo attesta l’Istat, secondo cui appunto nel periodo 2018-2019, il 33,8% delle famiglie non avevano computer o…

Internet Email marketing, Branduardi (MailUp): “Creare cultura digitale per aiutare le imprese a ripartire” di Flavio Fabbri Gran parte del tessuto imprenditoriale italiano è ancora in lockdown. Tra decreti e annunci di una prossima “fase 2” del Governo Conte, si cerca di capire in che modo le aziende di questo Paese potranno prima di tutto sopravvivere, a questo passaggio drammatico ed emergenziale, ma anche in che modo…

Internet Video conferenza e didattica online, Lepida aderisce a iorestoacasa.work di Flavio Fabbri Cresce in Italia il numero di imprese che hanno necessità di fare ricorso alle piattaforme di video conferenza, in questo momento di emergenza nazionale per l’epidemia di covid-19, mentre di pari passo aumenta la domanda di servizi per favorire il telelavoro dei dipendenti. Se il mondo delle aziende…

Internet Se anche l’ANSA ha bisogno della blockchain per certificare le notizie di Luigi Garofalo Sembra un controsenso, ma anche l’ANSA ha il bisogno di certificare le sue notizie. In fondo a questa notizia “Inps: arrivate 3,5 milioni di domande per 6,8 milioni di prestazioni”, pubblicata sul sito dell’ANSA, c’è il bollino “ANSAcheck – Notizia d’origine controllata”: la news è tracciata attraverso…

Internet eHealth, informazioni dopo il triage, sì del Garante privacy al link sul cellulare dei familiari di Luigi Garofalo L’Asl che l’ha sperimentato può continuare ad utilizzarlo, così come può essere adottato da altre Aziende sanitaria, perché il Garante privacy ha autorizzato l’utilizzo del servizio che consente al paziente, una volta completate le attività di triage, di autorizzare un familiare a ricevere un link sullo…

Internet Emanuela Girardi (AIxIA): ‘Ecco come l’AI può aiutare l’uomo nella lotta al virus’ di Luca Sambucci Abbiamo intervistato Emanuela Girardi, Founder POP AI e Membro del Direttivo di AIxIA. Luca Sambucci. È appena stata lanciata la task-force di AIxIA e CLAIRE per la lotta al Coronavirus. Ci puoi spiegare meglio quale aiuto può dare a istituzioni e governi, e soprattutto siamo ancora in…

Internet La quarantena accelera gli abbonamenti dei giganti dello streaming di Paolo Anastasio I tassi di abbonamento a Netflix, Disney+ (che ha appena debuttato in Italia) e Hulu stanno esplodendo in tempi di coronavirus. Lo scrive oggi Les Echos, mettendo in evidenza un trend che si sta consolidando a livello globale, anche se è vero che per Disney e WarnerMedia (HBO) realizzare la transizione…

Internet AI, i negozi fisici puntano sulla rete e spingono le vendite di software di Paolo Anastasio A causa del virus e della crescente concorrenza delle compagnie di eCommerce, i negozi si rivolgono sempre più al software di intelligenza artificiale (AI) per migliorare la loro efficienza e contribuiscono a determinare un aumento di quasi otto volte delle vendite di tale software entro il…

Contributors L’importanza del digitale al tempo del Coronavirus di Domenico Talia Quando sarà passata, la pandemia da Coronavirus lascerà, com’è naturale che sia, i suoi segni su ognuno di noi e sull’intera collettività. Ci sarà un prima e un dopo. Come nel caso dell’11 settembre 2001, molte cose nel mondo cambieranno e questo inizio di 2020 sarà un nodo temporale che non si scioglierà…

Mappamondo Poste italiane, a 23mila anziani i Carabinieri possono consegnare la pensione a casa di Redazione Key4biz Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri hanno sottoscritto una convenzione grazie alla quale tutti i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti, possono chiedere di ricevere…

Mappamondo Red Hat, Paul Cormier nominato Presidente e Chief Executive Officer di Redazione Key4biz Paul Cormier è il nuovo presidente e CEO di Red Hat. Cormier, già presidente Products and Technologies di Red Hat, succede a Jim Whitehurst, oggi presidente di IBM. Dal suo ingresso in Red Hat nel 2001, la leadership e la visione di Cormier hanno guidato importanti cambiamenti strategici e…

Games The Last of Us Part 2 rinviato a data da destinarsi di Redazione Eurogamer.it Sony ha annunciato che The Last of Us Part 2 e Iron Man VR sono stati rinviati a data da destinarsi. In un tweet, Sony ha giustificato il rinvio dichiarando che “la crisi globale ci impedisce di offrire ai giocatori il lancio che meritano”. Naughty Dog ha fornito ulteriori dettagli con un suo tweet….