Dailyletter n. 3864 del 2 aprile 2020

Internet Sito Inps oggi funziona. L’attacco hacker la causa del tilt e fuga dei dati? Il Garante privacy avvia istruttoria di Luigi Garofalo A seguito delle numerose segnalazioni pervenute e della notifica di data breach effettuata dall’INPS, in relazione alla violazione di dati personali che ha riguardato il suo sito istituzionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un’istruttoria allo scopo di effettuare opportune…

Internet Stefano Mele: “L’attacco hacker al sito INPS? Non un’attenuante, ma può aggravare la responsabilità dell’Istituto” di Luigi Garofalo Analizziamo la débâcle del sito INPS sia dal punto di vista della protezione dei dati sia sul versante della sicurezza informatica con Stefano Mele, avvocato specializzato in diritto delle tecnologie, privacy e cybersecurity. Key4biz. Qual è il suo giudizio su quanto accaduto ai sistemi informatici…

Internet Smart working per 2,2 milioni di dipendenti in Italia. Il covid-19 ferma il 66% delle imprese di Flavio Fabbri A seguito dell’epidemia di covid-19 e del blocco delle attività lavorative non necessarie, previsto dai DPCM 11 e 22 marzo (e successive modifiche), unitamente alla chiusura volontaria di altre, ha portato allo stop forzato del 65,9% delle imprese presenti in Italia. Nello specifico, secondo i dati…

Telecoms Cura Italia, non segnalato l’emendamento della Lega per la rete unica (che potrebbe tornare alla Camera) di Paolo Anastasio La Lega ci ripensa e non segnala al Senato il maxiemendamento sulle Tlc che comprende anche la richiesta al Governo di elaborare un piano per la rete unica, oltre a quello sulla sospensione alla portabilità per tutto il periodo dell’emergenza virus. L’articolo 82 del Cura Italia L’articolo 82…

Telecoms Cura Italia, dietrofront del M5S su stop portabilità numero di Redazione Key4biz Dopo la mancata segnalazione da parte della Lega del maxiemendamento al Dl Cura Italia sulle telecomunicazioni, anche il M5S ritira il suo analogo emendamento per la sospensione della portabilità durante il periodo dell’emergenza virus. I Cinque Stelle, che inizialmente avevano segnalato il loro…

Internet Lockdown per l’80% delle imprese tecnologiche. Il Paese rischia di perdere il 10% del PIL entro giugno di Flavio Fabbri Le prospettive economiche per l’Italia e peri il suo prodotto interno lordo (PIL), con il passare del tempo e il prolungarsi dello stop ad ogni attività economica ed industriale, si fanno sempre più negative, in tempo di epidemia di coronavirus. Nessuno può sapere come andrà a finire con esattezza,…

Internet Tracciamento digitale, Morelli (Lega): “Audizioni in videocall in Commissione tlc”. Tra i convocati anche Soro e Pisano di Luigi Garofalo “La commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera dei deputati si riunirà in videoconferenza per affrontare tematiche di propria competenza, inerenti all’emergenza Covid-19. Saremo i primi a testare questa modalità attraverso un ciclo di audizioni, a cominciare da quelle inerenti all’uso delle…

Internet Sito INPS down, Dona (UNC): ‘Non solo problemi tecnici, ma anche di comunicazione’ (Video) di Redazione Key4biz Massimiliano Dona, Presidente dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC), commenta così il down di ieri del sito INPS. “Perché se volete dei cittadini responsabili, dovete essere dei Governanti responsabili”. Cosa è successo oggi al sito dell' #Inps ?!? #hacker ?! Sicuri ?! pic.twitt…

Media La Silicon Valley è impegnata contro il virus di Michele Mezza Più cura nell’informazione meno banda usata per le trasmissioni. Rimane il buco nero dei dati. Perché il nostro governo e le regioni chiedono i tabulati alle compagnie telefoniche e non a Google e Facebook? …

Internet AI-Robotics vs COVID19, tutte le proposte IA arrivate in Commissione Europea di Luca Sambucci La Telecamera ROCC Una telecamera chiamata ROCC, Robotic Corona Control, che installata sopra una cassa al supermercato monitora la vicinanza fra cassieri e clienti, facendo scattare un allarme (video e audio) ogni volta che qualcuno infrange la distanza di 2 metri fra le persone. Il sistema…

Internet Crac mercato automobili in Italia, anche l’elettrico tracolla (-63%). A rischio 30 mila posti di lavoro di Flavio Fabbri Arrivati alla quarta settimana di lockdown totale, in Italia si cominciano a fare i conti anche con l’effetto economico dell’epidemia di coronavirus. Il mercato dell’automobile praticamente si è fermato, raggiungendo uno stato di morte apparente. L’industria Il paziente non è morto clinicamente,…

Internet Covid-19, soluzione IoT gratuita di Zucchetti per assistenza a distanza pazienti. Così più posti letto in ospedale di Luigi Garofalo Anche la solidarietà digitale contribuisce alla lotta dell’Italia contro il coronavirus. A partire da questa settimana l’Ospedale Maggiore di Crema inizierà una forma di assistenza a distanza per i pazienti domiciliari che non sono più nella fase acuta della malattia e potranno proseguire…

Telecoms In Spagna tariffe Tlc bloccate per il virus, ma disco verde alla portabilità (in alcuni casi) di Paolo Anastasio Il dibattito su portabilità e cambio operatore fa discutere anche in Spagna, dove il governo ha fissato nuove regole per affrontare il periodo di quarantena forzata. Gli operatori spagnoli Movistar, Orange, Vodafone, Masmovil e tutti gli Olo non potranno aumentare i prezzi ai loro clienti esistenti…

Cybersecurity Covid-19, quali sono i rischi informatici che le imprese devono affrontare? di Pierguido Iezzi Oramai è la normalità, con l’arrivo della pandemia di Covid-19 (o Coronavirus), molte organizzazioni si sono spostate verso un ambiente di lavoro virtuale. Chi ha già compiuto questo passo o chi ancora sta compiendo la trasformazione, obbligatoriamente ha dovuto iniziare a lavorare con fornitori…

Internet Con ‘Shorts’ YouTube prepara la guerra a Tik Tok di Piero Boccellato Entro la fine del 2020 YouTube lancerà una nuova funzione. Si chiamerà “Shorts” e coesisterà con la già esistente app di video in streaming. Secondo le indiscrezioni del sito The Information, la modalità utilizzata riprenderà il concept di Tik Tok: brevi video in diretta come alternativa a video…

Smart City Mobilità pulita, 398 milioni per le 38 città italiane più inquinate. La “black list” e gli importi di Flavio Fabbri Ci sono Roma, Milano, Torino, Venezia, Bologna, Padova, Verona, Brescia e tante altre città italiane nella lista stilata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) dei Comuni che potranno accedere al Fondo Piano nazionale strategico della mobilità sostenibile. Nel decreto firmato dalla…

Internet IBM al fianco dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo di Piero Boccellato IBM Italia ha deciso di supportare l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo con nuove risorse finanziarie da impiegare nella drammatica emergenza sanitaria causata dal covid-19 . Insieme con le consociate Dock, Intesa, Sistemi Informativi e VT-Services, ha appena donato tramite la propria Fondazione…

Internet Agcom, al via fact checking su Whatsapp del Covid-19 di Redazione Key4biz L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relatore il Commissario Antonio Nicita, ha inserito all’interno del monitoraggio delle iniziative di auto-regolamentazione delle piattaforme on-line volte a contrastare la disinformazione sulle tematiche Covid-19, un progetto proposto da Facebook, basato…

Internet Smart Working, contributo per le imprese della Basilicata. Il bando di Sercam Advisory L’Avviso Pubblico si propone di rafforzare la competitività del sistema produttivo diffuso attraverso il sostegno ad investimenti innovativi in grado di promuoverne lo sviluppo tecnologico, migliorarne i processi ed i prodotti, aumentarne il livello di efficienza e di adattabilità al mercato. Smart…

Internet Web e digital marketing. I lettori di Key4biz possono vincere la borsa di studio gratuita al master online di Redazione Key4biz Il coronavirus è un’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica. Milioni di persone in Italia, al momento, non lavorano, perché il datore di lavoro ha sospeso l’attività a causa del lockdown di Stato. Il rovescio della medaglia è stato ritrovare a casa il tempo perduto, che può essere utilizzato…

Energia L’Italia va verso la primavera? Intanto torna il bel tempo (Video) di Centro Meteo Italiano Nord Altra giornata all’insegna del bel tempo con cieli sereni dalle prime ore del mattino come anche al Pomeriggio e in serata o nottata. Da segnalare soltanto dei locali diSturbi sulle Alpi orientali al pomeriggio. CentroSplenderà il sole anche su tutte le regioni del centro Italia nella giornata…