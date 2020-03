Dailyletter n. 3847 del 10 marzo 2020

Internet e-Learning. I 10 limiti (anche di privacy) di Google Suite, la più usata nelle scuole italiane di Luigi Garofalo Da questa mappa delle scuole che forniscono la didattica a distanza, e che hanno aderito ad INDIRE (l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il più antico ente di ricerca del Ministero dell’Istruzione), abbiamo scoperto che G-Suite for education, la piattaforma di e-Learning…

Telecoms Il coronavirus non risparmia Tim in attesa dei conti e del piano triennale di Paolo Anastasio L’allarme coronavirus affonda tutto il listino di Milano e non risparmia il titolo Tim, che ieri è sprofondato ai minimi storici sotto quota 40 centesimi. Il titolo tenta un rimbalzo oggi e apre in terreno positivo a 40 centesimi, in aumento del 2%, ma sempre molto lontano dal consensus degli analisti….

Internet Coronavirus e petrolio affondano le borse, big tech bruciano 320 miliardi di dollari di Flavio Fabbri La guerra dei prezzi del petrolio, condotta da Arabia Saudita, Russia e Stati Uniti, e la diffusione globale dell’epidemia di coronavirus, stanno mandando in tilt le borse di quasi tutto il mondo. L’annuncio di ieri sera del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, della messa in stato…

Internet Covid-19, la mappa interattiva dei contagi (dalle Regioni alla singola provincia) di Luigi Garofalo Ecco la mappa interattiva realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile per monitorare la situazione relativa al monitoraggio sanitario sul Coronavirus in Italia. Sulla mappa si possono visualizzare i numeri dei contagi con un dettaglio che va dal livello regionale alla singola provincia. In…

Internet e-Learning, accesso gratuito alla piattaforma ‘Scuolabook’ di Olivetti (Video) di Luigi Garofalo Nonostante per il Coronavirus le attività didattiche “offline” siano sospese fino al 3 aprile, la scuola non si ferma. Può andare avanti lo stesso grazie alle piattaforme di e-Learning, come ‘Scuolabook’ di Olivetti (partecipata al 100% da TIM) messa a disposizione, gratuitamente, per i docenti e…

Internet Coronavirus, come aprire un servizio eCommerce per evitare la crisi di Sara Colnago, Business Competence Le ultime settimane sono state uno stravolgimento completo in termini di modalità lavorative. Il coronavirus e le misure funzionali a limitarne quanto più possibile la sua espansione ci hanno costretto in condizioni neanche ipotizzabili fino a un mese fa. Grazie alla dimensione virtuale e agli…

Internet Rifiuti elettronici spina nel fianco della Commissione Ue di Paolo Anastasio La tecnologia è fondamentale nei piani di sviluppo della Commissione Ue per ridurre l’inquinamento, ma paradossalmente tecnologia ed elettronica sono esse stesse di per sé fonti non indifferenti di inquinamento. E’ per questo che Bruxelles guarda al settore tech come al salvatore e nel contempo al…

Media Coronavirus, tutte le falle dei flussi informativi istituzionali di Angelo Zaccone Teodosi Venerdì scorso 6 marzo, su queste colonne, abbiamo proposto una disamina accurata del grave errore comunicazionale commesso dal Governo Conte-2 in relazione alla “fuga di notizie” riguardante l’annuncio di chiusura di tutte le scuole d’Italia da giovedì 5 marzo a domenica 15 marzo (vedi “Key4biz” del…

Internet “Questo è il tempo del coraggio”, il videomessaggio di Luca Tomassini (Vetrya) di Piero Boccellato Il videomessaggio “Il tempo del coraggio” di Luca Tomassini, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Vetrya, sulla fase critica che l’Italia sta attraversando a causa del COVID-19. …

Internet Emilia Romagna: tutti a scuola con le “classi virtuali” grazie a Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Lepida di Flavio Fabbri Niente scuola in Italia fino al 3 aprile 2020. Questa la decisione presa dal Governo ieri sera all’aggravarsi dell’epidemia di coronavirus nel nostro Paese. In Emilia Romagna, però, grazie all’accordo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e Lepida Scpa, gli studenti potranno sfruttare le piattaforme…

Telecoms Network sharing delle reti mobili, al via il progetto da un miliardo per le zone rurali in Uk di Paolo Anastasio O2, la filiale britannica di Telefonica, ha finalizzato un accordo con gli altri tre operatori britannici – BT (EE), Vodafone e Hutchison (Three) – e con il Governo per dare il via al progetto di rete rurale condivisa (Shared Rural Network) per la cui realizzazione si investiranno complessivamente un…

Contributors Smart material e “costruzioni aumentate”, la rivoluzione del futuro è nei materiali di Angelica Donati Abbiamo già visto come stia cambiando il settore delle costruzioni e del Real Estate sotto la spinta della cosiddetta “Digital Revolution”. Protech Un’evoluzione guidata dalla tecnologia ha permesso l’emersione – e sempre più l’affermazione – del proptech. Si tratta però, in questo caso, spesso…

Energia Quanto costa lo smart working? Come risparmiare sulle bollette di luce e gas di Piero Boccellato A fronte delle restrizioni imposte per contenere la diffusione del Coronavirus, aziende, scuole e Università hanno adottato pratiche riguardanti smart working e smart learning per far fronte alle direttive emanate dal Governo italiano. Smart working e smart learning: i costi Passare più ore…

Media Radio Vaticana, al via “In prima linea – vivere con fede al tempo del coronavirus” di Redazione Key4biz In prima linea – vivere con fede al tempo del coronavirus. È il nome del nuovo programa di Radio Vaticana. “Ci siamo lasciati interrogare dal Papa”, ha sottolineato Massimiliano Menichetti, Responsabile della Testata Radio Vaticana Vatican News – che ieri ha deciso di celebrare in diretta la Messa…

Internet Pon “imprese e competitività”, credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di Sercam Advisory L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che approva il modello attraverso il quale le imprese potranno richiedere l’accesso agli sconti di imposta previsti dall’ultima manovra per i beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,…

Media Pirateria, effetto Covid-19: lo streaming mondiale del film “Contagion” cresce del +5.600% di Flavio Fabbri Il nostro Paese, come tutti ormai sanno, è entrato da meno di 24 ore in quarantena. Tutta l’Italia è zona rossa, o “zona protetta”, come l’ha chiamata il nostro Premier, Giuseppe Conte. Sta di fatto, che la gran parte dei cittadini si ritrova in casa, con poche occasioni di uscita, giusto per casi…

Internet Il numero dei decessi da Coronavirus aggiornato al 9 marzo di Redazione Key4biz Il numero dei decessi da Coronavirus aggiornato al 9 marzo Cina 3119 Italia 463 Iran 237 Corea del Sud 53 Francia: 30 Spagna: 30 USA 22 Giappone 17 Iraq 6 Gran Bretagna 5 Australia 3 Olanda 3 Hong Kong 3 Svizzera 2 Germania 2 San Marino 2 Canada 1 Tailandia 1 Egitto 1 Taiwan 1 Argentina 1…

Mappamondo Fastweb, nasce la nuova Carta dei servizi Mobile. Quali i vantaggi per i consumatori di Redazione Key4biz Nasce la nuova Carta dei servizi Mobile di Fastweb, realizzata con le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Federconsumatori e U.Di. È disponibile sul sito www.fastweb.it, come quella dedicata alla telefonia fissa. Si tratta di un documento più semplice, più facile da consultare…