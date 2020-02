Dailyletter n. 3840 del 28 febbraio 2020

Telecoms “Basta rame, i voucher vadano soltanto alla vera fibra”. Intervista a Simone Bonannini (Open Fiber) di Paolo Anastasio I voucher per incentivare la diffusione della banda ultralarga non possono essere erogati per finanziare l’acquisto di abbonamenti misti rame-fibra (FTTC, Fiber to the cabinet). Questo in sintesi il messaggio di Open Fiber, l’operatore wholesale only impegnato nella posa della vera fibra in FTTH (Fiber…