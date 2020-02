Dailyletter n. 3837 del 25 febbraio 2020

Internet ‘Nomine Agcom? Il nostro candidato sia una donna’. Intervista ad Alberto Airola (M5S) di Raffaele Barberio “Ma quali nomi dell’establishment? Il Movimento 5 stelle non è come gli altri partiti. Noi siamo una forza nuova che ha promesso agli elettori il cambiamento. E cambiamento sarà con competenza, merito, serietà e onestà. Soprattutto nelle autorità di vigilanza”. Non ha peli sulla lingua il senatore…

Internet Coronavirus, non esclusa geolocalizzazione cellulari per tentare di ricostruire le catene dei contagi di Luigi Garofalo Per garantire la salute pubblica dei cittadini dal rischio contagio da coronavirus, la privacy può fare “un passo indietro”, ma sempre nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e minimizzazione dei dati stabiliti dal GDPR. Così non è escluso che la Protezione civile possa far ricorso alla tracciatura…

Internet Smart working anti-Coronavirus. Le soluzioni di Vodafone, Fastweb, Sky, IBM e Labor Project di Luigi Garofalo Per contenere e gestire il COVID-19 l’Italia ha “scoperto” felicemente lo smart working. Raccontiamo alcune esperienze di aziende che hanno sede nelle Regioni del Nord. Vodafone, l’80% dei dipendenti in smart working I dipendenti in smart working nelle sedi Vodafone in cui è stata decisa…

Contributors Il patto educativo Scuola-Famiglia alla base dell’educazione digitale di Barbara Volpi Nell’era digitale, in cui l’educazione digitale sta iniziando timidamente soltanto negli ultimi anni a diffondersi partendo dal criterio della giusta consapevolezza e riflessione verso una pedagogia digitale, occorre tenere in considerazione il ruolo degli insegnanti nella condivisione della sfida che…

Internet Posto di lavoro sul cloud, mercato globale “Workspace as a Service” crescerà del 70% in cinque anni di Flavio Fabbri Immaginate di stare davanti alla vostra consueta postazione di lavoro in ufficio, con l’accesso ad una serie di funzioni e dati strettamente legati all’azienda che vi ha assunto, ma dal vostro salotto di casa. Il “Workspace-as-a-Service”, o il suo acronimo “WaaS”, è una piattaforma digitale connessa…

Telecoms La blockchain applicata al roaming, primi test fra operatori di Paolo Anastasio Sfruttare le potenzialità della blockchain per far crescere la fiducia degli operatori che hanno siglato accordi reciproci di roaming anche all’ingrosso. E’ questo il senso dell’accordo siglato fra Deutsche Telekom, Telefonica, Orange e T-Mobile US che stanno sperimentando insieme una nuova soluzione…

Internet La Commissione Ue a staff: “Usate Signal”. Perché è sicura e a prova di privacy? di Luigi Garofalo La Commissione europea ha comunicato al suo staff di iniziare a utilizzare Signal, l’app di messaggistica crittografata end-to-end, nel tentativo di aumentare la sicurezza delle sue comunicazioni. Lo riporta Politico, spiegando che la Commissione ha selezionato l’applicazione tra le diverse app di…

Telecoms Coronavirus, non colpirà lo sviluppo del 5G se sarà contenuto entro giugno di Paolo Anastasio L’impatto negativo del coronavirus sullo sviluppo del 5G potrebbe essere limitato se il contagio sarà bloccato entro la metà del 2020. La previsione arriva dalla società di analisi Digitimes Research, secondo cui è tuttavia evidente che il coronavirus avrà un impatto negativo sul roll out del nuovo…

Mappamondo Coronavirus, Aie: “Posticipare l’entrata in vigore delle nuove norme della legge per il libro” di Redazione Key4biz Raccogliamo e diffondiamo il testo dell’appello rivolto al Governo e promosso dall’Associazione italiana editori (Aie), a cui hanno aderito 86 case editrici, in rappresentanza di 231 marchi editoriali: “Come editori riuniti nell’Associazione Italiana degli Editori, da oltre 150 anni la nostra casa…

Internet Pagamenti digitali e frodi online, nel 2025 danni per 200 miliardi di dollari. Lo scudo machine learning di Flavio Fabbri Le nostre abitudini di spesa sono state completamente trasformate dal digitale nell’arco di pochi anni. I pagamenti digitali o digital payments, tra cui i pagamenti per l’acquisto di merci su canali ecommerce, i pagamenti mobili (mPayment), il mobile POS, i sistemi contactless, solo per citare i più…

Internet Email marketing, MailUp offre nuovo sistema statistico per migliorare l’engagement di Flavio Fabbri Oggi la comunicazione con il cliente parte dai report statistici. Un tempo si pensava che i risultati statistici delle campagne di comunicazione fossero sostanzialmente l’ultimo passaggio, il momento finale, quello in cui si tirano le somme di quanto si è fatto e di cosa si è guadagnato. MailUp offre…

Internet Coronavirus, Tiesse ricorre allo Smart Working di Paolo Anastasio Tiesse si affida allo smart working per continuare la sua attività senza interruzioni grazie alle piattaforme di VPN sviluppate proprio da Tiesse, tutte le attività proseguono senza soluzione di continuità. Le sedi coinvolte dal telelavoro sono Avezzano, Roma e Torino, che svolgono…

Internet I Paesi più preoccupati al mondo dal Climate Change (2018) di Redazione Key4biz I Paesi più preoccupati al mondo dal Climate Change, percentuale sulla popolazione nazionale (2018) Cina 26% Canada 20% Germania 17% Australia 16% Francia 15% Giappone 15% India 14% Svezia 14% USA 13% Gran Bretagna 11%Italia 8% Arabia Saudita 8% Messico 7& Corea del Sud 7% Israele 4% Turchia…

Internet Social media e pubblicità, la differenza tra campagne tattiche e strategiche di Andrea Boscaro – The Vortex Fra i tanti, due sono gli errori più gravi perché più strutturali che possono essere commessi da chi pianifica campagne pubblicitarie sui social media (Facebook, Instagram ed anche Linkedin): il primo è scegliere una soluzione pubblicitaria incoerente con l’obiettivo che ci si pone, non in linea con…

Focus Mail Agenda “Smart City 2020”. Roma, 11 marzo 2020 di Redazione Key4biz Smart City 2020 Verso una nuova Agenda nazionale dello Sviluppo Urbano. Servizi innovativi, Qualità della vita e Trasformazione digitale 11 marzo 2020Ore 15:00 – 18:15Palazzo Wedekind – Piazza Colonna 366Roma Le nostre città sono sempre più il luogo privilegiato per lo sviluppo dei servizi…