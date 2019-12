Dailyletter n. 3801 del 23 dicembre 2019

Internet Il guaio dell’Italia digitale che non decolla, tra polemiche, resistenze ed incapacità di Raffaele Barberio Da qualche giorno è divampata la polemica politica tra maggioranza e opposizione, ma anche tra le stesse forze di governo, sulla presentazione del Piano Nazionale 2025 proposto dal ministro all’Innovazione, Paola Pisano. La polemica è stata alimentata, come è noto, dal conflitto di interessi…

Telecoms Separazione della rete. Un’operazione di sistema, piuttosto che una diatriba tra Tim e Open Fiber di Emiliano Paglia Guardare è semplice, ma vedere è tutt’altra cosa. Guardiamo un quadro, un film, lo smartphone, guardiamo il mare con le sue onde che si avvicinano alla riva. Già, guardiamo le onde ma in realtà non le stiamo vedendo. Guardando le onde abbiamo la netta percezione di una massa d’acqua in movimento verso…

Telecoms 5G, accordo Fastweb-Linkem per le aree grigie: “Fwa valida alternativa a Ftth” di Luigi Garofalo Partnership strategica tra Fastweb e Linkem per la realizzazione delle reti 5G Fixed Wireless Access (FWA) per offrire connettività fino ad 1 Gigabit nelle aree grigie. L’accordo, di lungo termine, prevede di accelerare la costruzione delle loro rispettive reti 5G (FWA) e il reciproco accesso all’ingrosso…

Cybersecurity NoiPA, Sogei rassicura: “Al momento non sono riscontrabili violazioni” di Flavio Fabbri In relazione alle notizie che stanno girando in queste ore, di un probabile attacco informatico al sistema NoiPA, Sogei ha assicurato che sono in corso tutti gli esami del caso e che “al momento” non sono riscontrabili violazioni del sito in questione. L’allarme scattato in mattinata è relativo…

Internet Yuan digitale, pronta la fase di sperimentazione: nessuna speculazione, servirà per i pagamenti di Flavio Fabbri Nessuna azione speculativa, ne la volontà di lanciare una valuta virtuale come il bitcoin, lo yuan digitale servirà come metodo di pagamento su scala nazionale, “servirà per spendere”, ha spiegato in una nota ufficiale Mu Changchun, direttore del Digital Currency Research Institute della Banca popolare…

Telecoms 5G, il via libera di Patuanelli a Huawei. I dubbi del PD e la Lega all’attacco di Flavio Fabbri C’è una normativa avanzata per la difesa della sicurezza nazionale, di conseguenza non c’è alcun motivo di escludere un attore mondiale nel settore delle tecnologie più innovative come Huawei dal mercato italiano del 5G. È questa la posizione espressa dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano…

Internet Il Governo limita l’uso dei trojan, solo per i reati puniti con pene sopra i 5 anni di Luigi Garofalo L’invasione della privacy è totale se sullo smartphone dell’indagato viene installato un virus spia, il cosiddetto trojan. Sono intercettate anche tutte quelle comunicazioni, ad esempio, che non sono afferenti al reato per cui si sta indagando o personali. E negli ultimi anni la magistratura ricorre…

Mappamondo Lepida, accesso ai servizi della PA con la Carta di identità elettronica (Cie) di Redazione Key4biz Grazie alla collaborazione tra Lepida e il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, che insieme al Ministero dell’Interno cura la realizzazione della nuova Carta di identità elettronica (Cie), i cittadini possono accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione dell’Emilia-Romagna anche con la Cie….

Media Tecnologia 8K, mercato da 32 miliardi di dollari entro il 2025 di Flavio Fabbri Le smart tv entrano nelle case dei consumatori. Nel 2018 il mercato di questi apparecchi aveva raggiungo un giro di affari pari a 158,4 miliardi di dollari, ma nei prossimi sei anni la cifra potrebbe crescere fino a superare i 293 miliardi di dollari, secondo stime Zion Market Research. Un dato chiaro…

Internet Visura digitale dell’anagrafica per i cittadini iscritti all’Anpr di Luigi Garofalo Visualizzare, in modo diretto e in tempo reale, i propri dati anagrafici ed eventualmente di chiederne la rettifica. È possibile farlo nell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) accessibile dal sito www.anpr.interno.it Il servizio è disponibile, ovviamente, solo per gli iscritti…

Internet Aidr, 2020 l’anno dell’educazione e della consapevolezza all’uso della Rete di Mauro Nicastri, presidente Aidr E’ fine anno, come è consuetudine fare, anche Aidr fa i suoi bilanci.Attraverso il nostro costante coinvolgimento, ascolto e dialogo della società civile sul territorio e sul web sono emerse due importanti necessità: una forte richiesta di educazione digitale ed un uso consapevole della Rete. Oramai…

Internet Innovazione, un milione di garanzie pubbliche concesse a Pmi e startup di Redazione Key4biz Si è riunito oggi il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI, dove è stato superato il milione di garanzie pubbliche concesse a micro, piccole e medie imprese. “Questo traguardo – ha dichiarato in una nota ufficiale il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli – conferma il…

Mappamondo Uscita quotidiani, il calendario delle festività natalizie e per Capodanno di Redazione Key4biz La Federazione italiana editori giornali (Fieg) comunica il seguente calendario di uscita dei giornali quotidiani in occasione delle prossime Festività. Mercoledì 25 dicembre 2019: nessun quotidiano e chiusura delle rivendite. Giovedì 26 dicembre 2019: nessun quotidiano e chiusura de…