Dailyletter n. 3797 del 17 dicembre 2019

Internet Pisano: “Sgravi fiscali per chi utilizzerà l’app IO” di Luigi Garofalo “Nel 2025 attraverso un’unica applicazione, IO, pagheremo le tasse, iscriveremo i figli a scuola, tutto con pochi clic. E dalla stessa applicazione vedremo le scadenze delle bollette. Nel 2025 avremo il diritto al digitale e se lo eserciteremo lo Stato ci premierà con sgravi fiscali (come il bonus mamma)”….

Internet Garante Privacy e Agcom, salta ancora la votazione alle Camere. Nuova proroga in arrivo di Paolo Anastasio Salta ancora la votazione alle Camere per le nomine del Garante Privacy e dell’Agcom. La votazione era in calendario per giovedì 19 dicembre, ma è stata nuovamente rinviata. Garante Privacy nomine saltate Resta così ancora nel limbo l’elezione dei componenti del Garante per la protezione dei…

Internet Semestre Von der Leyen, l’Europa crescerà solo grazie a digitale e lotta alla crisi climatica di Flavio Fabbri La presidente della Commission europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato oggi l’avvio del nuovo semestre dell’Unione, presentando una strategia di crescita ambiziosa e completamente rinnovata che punta sulla promozione della sostenibilità competitiva per costruire un’economia al servizio delle persone…

Internet Il peso del gap digitale, formazione solo per il 5% dei dipendenti della PA di Flavio Fabbri L’Istat ha censito 12.848 istituzioni pubbliche italiane alla fine del 2017. Al loro interno prestano servizio, tra personale dipendente (95% circa) ed esterno, oltre 3.5 milioni di addetti. Per tutte queste persone centrale, in termini di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA),…

Internet L’eSIM debutta in Italia per smartphone e tablet. Cos’è e perché semplifica la scelta delle offerte in un clic di Luigi Garofalo L’eSIM (Embedded SIM) per smartphone e tablet debutta in Italia. TIM, tra i primi operatori in Europa, l’ha introdotta sui device compatibili, come il nuovo Motorola Razr. La nuova eSIM è acquistabile allo stesso prezzo della SIM fisica e semplifica ulteriormente la user experience. Quali i…

Cybersecurity Cyber sicurezza, domotica sotto attacco: “Danni per 4 sistemi smart home su 10” di Flavio Fabbri Le imprese investono ancora troppo poco in sicurezza informatica. In termini di annunci tutti dichiarano di voler spendere di più a partire dal prossimo anno, ma nel frattempo il numero di attacchi è aumentato e con esso il volume complessivo dei danni. In molti casi poi, le organizzazioni non hanno…

Telecoms Open Fiber, Andrea Colucci il nuovo responsabile della Comunicazione e Media Relations di Redazione Key4biz Andrea Colucci è il nuovo responsabile della Comunicazione e Media Relations di Open Fiber, la società paritetica tra Enel e Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione della rete di TLC interamente in fibra ottica FTTH. Prende il posto di Alessandro Zerboni, che ora svolge il ruolo di responsabile…

Internet Startup, pubblicato il decreto attuativo ‘Voucher 3i – investire in innovazione’ di Sercam Advisory In data 03/12/2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo relativo alla misura “Voucher 3I – Investire In Innovazione” che ha l’obiettivo di sostenere le start up innovative nel percorso di brevettabilità e di valorizzazione dei loro investimenti tecnologici e…

Telecoms Fibra ottica e 5G, parte domani il modello francese per federare la filiera delle Tlc di Paolo Anastasio La Francia punta sulla fibra ottica e sul 5G e lancia un’alleanza di sistema, composta da 300-400 aziende Tlc, per superare gli ostacoli della concorrenza in nome dello sviluppo delle nuove reti e creare una sorta di marchio nazionale della filiera da esportare all’estero. Di questo progetto parla…

Internet GDPR, multa di 9,55 milioni di euro a call center tedesco per mancata protezione dati di Paolo Anastasio L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali tedesca (BFDI) ha sanzionato il servizio call center del provider 1&1 Telecommunications per 9,55 milioni di euro per violazione del GDPR (General data Protection Regulation). Si tratta di una delle maggiori sanzioni pecuniarie mai erogate…

Telecoms 5G, Huawei rischia l’esclusione in Germania. Negli Usa Verizon e At&t respingono le pressioni di Trump di Luigi Garofalo Sembrava chiuso il dossier Huawei in Germania con le parole di Steffen Seibert, il portavoce del governo, pronunciate ad ottobre scorso: “Non stiamo prendendo una decisione preventiva per vietare qualsiasi attore o società”. Invece la società di telecomunicazioni cinese è nel mirino di una proposta…

Contributors Automotive, nel 2018 partnership aumentate del 43% per lo sviluppo delle auto elettriche di Vincenzo Lombardo Le case automobilistiche investono ogni anno miliardi di dollari in tecnologie emergenti nel tentativo di ottenere un vantaggio in un mercato, quello dell’industria dell’auto, valutato trillioni di dollari. Auto elettriche: 85 miliardi di dollari nel 2025 Secondo un rapporto di AlixPartners,…

Internet Smartphone, 5G, smart city. Italiani sempre più wireless di Paolo Anastasio Deloitte presenta la prospettiva italiana della Global Mobile Consumer Survey 2019, una ricerca che coinvolge oltre 44mila partecipanti in 28 Paesi di 6 continenti, per monitorare trend, abitudini di acquisto e comportamenti degli utenti in ambito smartphone. In sintesi, dall’indagine emerge quanto…

Internet Nuovo “Smart&Start Italia”: 90 milioni per piani di impresa IA, IoT e blockchain di Flavio Fabbri Da cinque anni a questa parte, “Smart&Start Italia” si è offerto come strumento agevolativo sul territorio nazionale per promuovere le condizioni migliori per la diffusione di nuova imprenditorialità, in particolare di startup innovative, per sostenere le politiche di trasferimento tecnologico e…

Internet Rinnovabili in crescita nel 2019: +49% di installazioni in Italia tra solare, eolico e idroelettrico di Flavio Fabbri Dati positivi per il processo di decarbonizzazione dell’economia nazionale, con le fonti energetiche rinnovabili (Fer) che in Italia raggiungono tutte assieme i 771 MW di capacità, il 49% in più rispetto al 2018. Il dato è stato diffuso dall’Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili ed è relativo alle nuove…

Mappamondo Sky riapre le cucine di MasterChef Italia di Redazione Key4biz Riparte la ricerca del migliore chef amatoriale d’Italia: riparte MASTERCHEF ITALIA, il talent culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, che torna dal 19 dicembre ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno e su NOW TV. A giudicare le sfide dei promettenti cuochi amatoriali quest’anno una giuria…