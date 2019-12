Dailyletter n. 3795 del 13 dicembre 2019

Telecoms NEXXT, Fastweb presenta a Milano il nuovo quartier generale di Piero Boccellato Fastweb ha presentato oggi nel corso di una conferenza stampa, alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e dell’amministratore delegato Alberto Calcagno, NEXXT, il nuovo headquarter a Milano. “E’ con soddisfazione che presentiamo NEXXT, il nostro headquarter che abbiamo immaginato e costruito…

Internet La digitalizzazione in Italia tra Difesa, Pubblica Amministrazione e industry, a che punto siamo di Giosetta Ciuffa, Giornalista Presso la I Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, in piazza Ermete Novelli a Milano, il 2 dicembre scorso si è tenuto l’incontro “Digitalizzazione: una sfida multidimensionale” promosso da S3Consulting con la collaborazione della 1^ Regione Aerea, guidato da Antonio Spalletta, Managing Director di…

Internet Intelligenza artificiale, l’Europa ai primi posti nel mondo per utilizzo nel manifatturiero di Flavio Fabbri Il 51% dei principali produttori europei con presenza globale sta implementando almeno un caso d’uso sull’intelligenza artificiale (IA). Una nuova ricerca Capgemini ha analizzato 22 casi d’uso nelle operations e si evince che i produttori si stanno concentrando su tre aree per avviare il loro percorso…

Internet Massimo Angelini (Wind Tre): “Per le smart cities servono smart policies” di Luigi Garofalo La videointervista a Massimo Angelini, Direttore Public Affairs, Internal and External Communication di Wind Tre, in occasione di“5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le…

Internet Massimo Marcarini (Fondazione LINKS): “Il 5G Italy occasione di confronto per lo sviluppo tecnologico del Paese” di Luigi Garofalo La videointervista a Massimo Marcarini, Direttore Generale, Fondazione LINKS, in occasione di“5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it) e organizzato…

Telecoms Il grande business delle reputazioni online per i locali di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Il ristoratore battagliero lo riconosci subito. A ogni recensione online anche vagamente negativa del suo locale su TripAdvisor segue un lunghissimo commento in risposta, che nei casi migliori motiva punto per punto eventuali defaillance del ristorante, nei peggiori si fa beffe dell’incauto recensore…

Energia Riscaldamento e temperature sotto zero, come evitare il salasso in bolletta del gas di Davide Raia SosTariffe.it Con l’arrivo del freddo più intenso, nelle case degli italiani diventa sempre più frequente l’utilizzo del riscaldamento. Per chi ha un sistema di riscaldamento autonomo a gas le temperature sotto zero comportano un costante ricorso all’impianto domestico e, quindi, un notevole incremento dei consumi…

Internet Tlc, Di Raimondo (Asstel): ‘Rammaricati per assenza di misure in legge di bilancio su politiche attive del lavoro’ di Redazione Key4biz “Siamo rammaricati che le proposte alla Legge di Bilancio 2020, presentate e discusse ieri in commissione Bilancio al Senato, su Contratto di Espansione, Fondo di Solidarietà e Ammortizzatori Sociali strutturali per i call center, non abbiano trovato la giusta considerazione. Le aziende e i lavoratori…

Internet Le 5 fasi principali del growth marketing di Romina Tam, digital Cosultant L’essere umano è per natura creativo, ha una grande capacità di generare idee, ma trasformarle in qualcosa di utile è un duro lavoro. Le cose nuove non vengono facilmente ricevute, un’idea ha bisogno che gli altri la adottino, la capiscano e trovino valore. Growth Marketing La cucina è un buon…

Internet Quali sono le parole più utilizzate per parlare degli ultimi sviluppi economici? di Neosperience Team La soggettività e l’internazionalità delle parole del business non aiutano a trovare una risposta univoca a questa domanda. Cercheremo qui di definire alcune delle terminologie più diffuse, specificando poi il ruolo di queste nelle prossime tendenze del nostro mondo. Enterprise 4.0 e Industry…

Media 4k Ultra HD, su Tivùsat arrivano due nuovi canali di arte e lifestyle di Redazione Key4biz Disponibili in 4K Ultra HD su Tivùsat, due nuovi canali: Museum e MyZen TV, rispettivamente al numero 220 e 222 della piattaforma televisiva gratuita via satellite. Museum, il primo canale 4K interamente dedicato alle arti visive, è stato lanciato in Francia nel 2017. Il canale offre una programmazione…

Telecoms Nokia C1, smartphone super economico a 50 euro di Giordano Rodda SosTariffe.it Il mercato degli smartphone ha subìto una battuta d’arresto negli ultimi tempi rispetto al boom degli anni precedenti, ma questo non significa che la produzione sia calata, anzi: oggi è possibile trovare dispositivi particolarmente interessanti a prezzi pari, se non inferiori, a quelli di un cellulare…

Mappamondo Sky TG24. Ritorna l’anno che verrà, l’ebook per scoprire i temi chiave del 2020 di Redazione Key4biz Un libro per scoprire il 2020, i temi chiave del nuovo anno, guidati dalle firme del giornalismo più esperte, dalla politica all’economia, dalle crisi mondiali alla cultura e allo sport: “L’anno che verrà – 2020”, il libro annuale prodotto da Good Morning Italia, con media partner Sky TG24, è stato…

Mappamondo Pmi, presentata a Bologna la nuova indagine Quadrifor–Doxa di Redazione Key4biz Il 99% delle imprese italiane, sono PMI, hanno da 1 a 250 dipendenti. Tra queste, il 95% delle aziende ha meno di 10 addetti (dati Istat). Emerge quindi con forza, in questo contesto d’impresa, il ruolo dei Quadri, di fatto manager apicali, polifunzionali, che incidono nella definizione della strategia…