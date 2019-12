Dailyletter n. 3794 del 12 dicembre 2019

Telecoms Tlc, Vodafone e Tim le migliori reti mobili in Italia di Piero Boccellato Il 2019 è stato un anno di grandi cambiamenti nel panorama delle telecomunicazioni in Italia. Abbiamo assistito al lancio commerciale delle reti 5G da parte di TIM e Vodafone, alla rapida crescita di nuovi operatori e ad attività promozionali aggressive che invogliano a consumare dati mobili. In…

Internet Innovazione.gov.it. Il sito del ministero. E Pisano cerca oltre 100 talenti (Le posizioni aperte) di Luigi Garofalo Ecco il sito del ministero dell’Innovazione tecnologica e per la digitalizzazione: https://innovazione.gov.it/. A presentarlo è stata la ministra Paola Pisano: “Sul sito è possibile conoscere tutte le attività e i progetti che stiamo portando avanti”, come PagoPa, Io, Spid e ANPR, che proprio oggi…

Telecoms 5G. TIM e Vodafone, scelte banche per avviare la cessione del 25% di Inwit di Luigi Garofalo TIM e Vodafone hanno scelto gli adviser per avviare a breve il processo di vendita di una parte della loro quota in Inwit, cedendo il 25% del gruppo a fondi infrastrutturali, una volta completata l’integrazione delle rispettive torri di telefonia mobile in Italia. Lo dicono due fonti vicine al dossier,…

Cybersecurity Crittografia end-to-end, Facebook respinge le richieste di ‘backdoor’ di William Barr di Piero Boccellato Facebook ha rifiutato la chiamata da parte dei governi degli Stati Uniti, del Regno Unito e dell’Australia per creare una “backdoor” nelle sue app di messaggistica in modo che i funzionari delle forze dell’ordine possano accedere ai messaggi crittografati. La società di Mark Zuckerberg ha affermato…

Internet Tommaso Bonaccorsi di Patti (TIM): “Con il 5G vogliamo creare valore per le imprese manifatturiere” di Luigi Garofalo La videointervista a Tommaso Bonaccorsi di Patti, Responsabile Market Development B2B di TIM, in occasione di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it)…

Internet Digitale, Italia quintultima in Europa. Usato solo il 16% dei fondi europei. Bene ANPR e PagoPA di Redazione Key4biz Nel 2019 l’Italia ha fatto importanti passi avanti nel percorso di digitalizzazione, gettando le fondamenta di un “sistema operativo” per lo sviluppo digitale. Ha accelerato la diffusione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), con 4.300 comuni subentrati nella piattaforma e 35 milioni…

Internet Daniele Riccio (CNIT e PhD School): “Sul 5G creare cooperazione tra Ricerca, imprese e politica” di Luigi Garofalo La videointervista a Daniele Riccio, professore CNIT – Università Federico II Napoli – head PhD School di “5G Italy –The Global Meeting in Rome”, che si è svolto il 3-4 e 5 dicembre 2019 al CNR. 5G Italy è promosso dal CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, www.cnit.it)…

Internet E’ davvero arrivata la fine dei centri commerciali? di Neosperience Team Ritorna il nostro approfondimento sul ruolo dei millennial nella crisi di alcuni settori commerciali. Oggi tratteremo il caso della “Retail Apocalypse” e, nello specifico, dei centri commerciali. In America, nel 1999 i Mall avevano guadagni per 230 miliardi di dollari; nel 2016 questa cifra è scesa…

Cybersecurity Gli smartwatch per bambini venduti su Amazon sono facili da hackerare di Piero Boccellato I ricercatori di Rapid7 Inc., società di sicurezza informatica con sede a Boston, hanno scoperto delle vulnerabilità negli smartwatch per bambini venduti su Amazon. Secondo la società, gli orologi intelligenti di fascia medio bassa, che vanno dai 20 a 35 dollari, hanno difetti critici che potrebbero…

Internet Emilia Romagna, al via i servizi di giustizia digitale nell’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia di Redazione Key4biz È entrata nel vivo la sperimentazione presso l’Unione Valli Reno, Lavino e Samoggia della piattaforma telematica per l’accesso ai servizi di Giustizia digitale. Da settembre 2019 sono già 14 le pratiche relative alla nomina degli amministratori di sostegno per anziani o disabili non autosufficienti…

Internet Lavoro, incentivi della Regione Lazio per la creazione d’imprese a favore dei giovani di Sercam Advisory Promuovere azioni sperimentali che impattino sul mondo del lavoro al fine di sostenere processi di autoimprenditorialità che creino nuove opportunità di occupazione particolare riferimento alla popolazione in età giovanile. Soggetti beneficiari Alla data di presentazione della domanda…

Mappamondo IoT, Vodafone lancia il dispositivo anti-abbandono V-Baby Alert di Redazione Key4biz Si chiama V-Baby Alert, il dispositivo anti-abbandono targato V by Vodafone pensato per la sicurezza dei bambini in auto. Disponibile sia per clienti Vodafone che non a partire da domani online e negli store Vodafone, V-Baby Alert tutela i più piccoli chiunque sia alla guida dell’auto e, grazie a…