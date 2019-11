Dailyletter n. 3783 del 27 novembre 2019

Telecoms Industry Tlc, c’è ‘un problema Italia’? Trend finanziario insostenibile per le telco (prima parte) di Paolo Anastasio Gli operatori italiani si trovano di fronte ad uno scenario insostenibile dal punto di vista finanziario, fra guerra dei prezzi, calo dei ricavi e massicci investimenti incombenti per le nuove reti 5G. Basti pensare che nel periodo 2012–2018 le aziende del settore hanno perso complessivamente 7 miliardi…

Internet Il ruolo delle donne nell’era della trasformazione digitale di Massimo Di Virgilio, Presidente CDTI Roma, 11 dicembre 2019 Presentazione dell’iniziativaLa tradizionale cena natalizia del Club Dirigenti delle Tecnologie dell’Informazione (CDTI) costituisce insieme all’Assemblea annuale uno dei momenti più importanti per la vita del Club. Dopo aver messo a luglio scorso al centro della nostra…

Internet Energy market: per le imprese italiane un fatturato da 291 miliardi di euro, +9,2% in un anno di Flavio Fabbri Cresce il mercato energetico italiano e con esso fatturato, ricavi e numero di occupati delle imprese che vi operano, secondo il nuovo Report del Centro Studi CoMar, che in questa sua quarta edizione è dedicato all’analisi dei bilanci delle società dell’energia nel nostro Paese, confrontandone l’andamento…

Internet Premio Dona 2019, i temi della tredicesima edizione nell’intervista a Massimiliano Dona (UNC) di Redazione Key4biz La tredicesima edizione del Premio “Vincenzo Dona, voce dei consumatori” si svolgerà il 29 novembre (dalle 9,00 alle 13,30) al Teatro Argentina di Roma sul tema del “Retail e Payment”. Dai più moderni strumenti di pagamento (non solo moneta elettronica, ma anche modalità più evolute come la…

Telecoms ‘5G e Internet of Things’. Video intervista ad Antonio Sassano (FUB) (terza parte) di Paolo Anastasio Il 5G e lo sviluppo dell’Internet of Things. Terza parte di dieci parti della video intervista sul 5G ad Antonio Sassano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni. 5G, Sassano (FUB) ‘Che cos’è e perché è una rivoluzione rispetto al 4G’. Video intervista (prima…

Internet Cos’è il neuromarketing e che vantaggi ha? di Roberta Florian, Digital consultant Cos’è il Neuromarketing?Per comprendere il neuro marketing, divenuto molto di attualità, è necessario fare un passo indietro nel tempo – precisamente nel 2002 – quando Ale Smidts, docente alla Rotterdam School of Management, coniò questo termine svolgendo delle ricerche all’interno dell’ambito…

Internet Sicurezza informatica e sovranità dei dati: la grande sfida delle PMI Italiane di Prof. Avv. Giuseppe Vaciago Pubblichiamo il testo dell’intervento tenuto da Giuseppe Vaciago, avvocato esperto in diritto delle nuove tecnologie, al convegno “I Dati tra Sovranità Digitale e Interesse Nazionale. Le Persone, le Pubbliche Amministrazioni e le Imprese”, svoltosi all’Università Milano-Bicocca il 25 novembre…

Internet Motori elettrici ed ibridi, Patuanelli: “Dal Mise 27 milioni di euro per l’impianto Fca di Melfi” di Flavio Fabbri Mantenere la competitività del sistema produttivo e salvare tanti posti di lavoro, questi gli obiettivi primari per il ministero dello Sviluppo economico (Mise) che ha pubblicato li decreto di autorizzazione alla sottoscrizione di un Accordo di sviluppo tra il ministero, la Regione Basilicata, la Regione…

Media Vivendi-Mediaset, ultime schermaglie in vista dell’udienza di venerdì di Paolo Anastasio Ultime schermaglie fra Mediaset e Vivendi oggi, a due giorni dall’udienza in programma venerdì 29 novembre al Tribunale di Milano, in cui si potrebbe mettere la parola fine (con una pietra tombale) alla lunga contesa legale che contrappone i due gruppi, nata nel luglio 2016 dopo la mancata acquisizione…

Media La funzione pubblica della Cgil mette online uno sportello per i candidati ai bandi pubblici di Michele Mezza Il sindacato sembra comprendere che oggi le gerarchie e i poteri dipendono sempre più da un arbitraggio di algoritmi che rimangono opachi, riservati e ingovernabili. E così mette online uno sportello dedicato, che non è un semplice patronato. https://www.youtube.com/watch?v=-hBZJXQBXdk…

Internet Regione Basilicata: sostegno alla costituzione e allo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche di Sercam Advisory L’obiettivo delle misura è quello di favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio agricolo, agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli nel territorio rurale con il sostegno ad investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività agricole. A tal fine saranno sostenuti…

Internet EuroHPC, arrivano gli appalti. Mariya Gabriel: “Nel 2020 operativi nell’Ue otto supercomputer” di Flavio Fabbri La scorsa estate, l’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (in inglese European High Performance Computing Joint Undertaking, o EuroHPC) ha individuato gli otto siti europei che ospiteranno le nuove macchine per l’elaborazione automatica dell’informazione ad alte prestazioni. I siti…

Internet Russia, dal 2020 si venderanno solo device con software nazionale preinstallato. Sicurezza o sorveglianza di massa? di Flavio Fabbri Sovranismo tecnologico o sorveglianza di massa di Stato che sia, secondo la BBC in Russia è passata una legge molto controversa, in cui si stabilisce che non potrà essere venduto nessun dispositivo tecnologico su territorio nazionale senza la presenza di un software preinstallato approvato dal…

Internet Cataloghi Intelligenti, il rapporto con il cliente sotto un nuovo punto di vista di Neosperience Team Il catalogo è uno strumento commerciale essenziale per ogni azienda, che sia B2B o B2C. Dopo l’avvento di internet, molte realtà hanno deciso di digitalizzarlo, utilizzando quello cartaceo solo in casi circoscritti, per esempio in negozio o inviandolo al cliente tramite posta. Oggi stiamo assistendo…

Mappamondo Sky Arte: arriva la nuova serie “Io e lei” su sei grandi artiste del ‘900 di Redazione Key4biz Lasciare che le attrici si possano specchiare in un’artista, per cercare di conoscere l’umanità, la fragilità, anche oltre l’apparenza della vita pubblica e del successo, è questa la chiave di racconto di “Io e Lei”, la nuova serie in sei episodi in onda su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) dal 29…

Mappamondo Indagine UNC, il 59% dei consumatori vuole postazioni di acquisto e pagamento “in autonomia” di Redazione Key4biz Postazioni per acquisto e pagamento in autonomia, senza l’intervento dell’addetto alle vendite (59% delle risposte), vantaggi dedicati al cliente fedele (45%), possibilità di ordinare online e ritirare in negozio (41%): queste le preferenze espresse dai consumatori rispetto agli attuali canali…