Dailyletter n. 3775 del 15 novembre 2019

Telecoms Rete unica, Franco Bassanini (Astrid) ‘Vantaggi del merger Tim-Open Fiber e switch off del rame’ di Paolo Anastasio Una rete unica, non verticalmente integrata, non sotto il controllo di Tim ma con un ruolo centrale di Cdp (Cassa Depositi e Prestiti). Questa, secondo Franco Bassanini, nelle vesti di presidente di Astrid, la soluzione migliore per realizzare in tempi stretti una reta a banda ultralarga in Italia….

Telecoms Aldo Bisio (Vodafone Italia) ‘Ok rete unica ma senza controllo Tim’ di Paolo Anastasio Si può pensare alla rete unica ma senza che la nuova infrastruttura sia controllata da Tim. Lo ha detto Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia, a margine di un convegno organizzato dalla neonata Adec (Associazione di Diritto ed Economia delle Comunicazioni Digitali) alla Luiss dal titolo…

Media Persidera a F2i ed Ei Towers, l’ok condizionato dall’Antitrust: “Scindere la società in due entità” di Luigi Garofalo L’Antitrust ha autorizzato con condizioni l’acquisizione di Persidera, società delle torri di trasmissione televisiva di Telecom Italia e Gedi, da parte di F2i ed EI Towers. A conclusione dell’istruttoria, l’authority spiega che l’operazione determina il rafforzamento della posizione dominante della…

Telecoms 5G CARMEN, intervista a Roberto Riggio (Fondazione Bruno Kessler): “Automobile futuro centro della connettività” di Flavio Fabbri Il progetto “5G-CARMEN” (5G for Connected and Automated Road Mobility in the European uNion), co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Horizon2020, affronta le sfide della mobilità futura, cooperativa, connessa ed automatizzata, sfruttando il concetto di “corridoi della mobilità”…

Telecoms Google, Facebook, Apple, Amazon. Perché vogliono fare tutti da banche? di Edoardo Stigliani SosTariffe.it È arrivata la maturità: smessi i panni degli innovatori, dei rivoluzionari, dei trendsetter, i pionieri della Silicon Valley adesso sono alla ricerca di un comodo e tranquillo impiego in banca. Per quanto possa suonare provocatorio, è esattamente quello che sta succedendo alla luce di un’influenza…

Media Abolizione canone Rai: pubblicata la proposta di legge di Maria Laura Paxia (M5S) di Angelo Zaccone Teodosi La proposta di legge promossa dalla parlamentare del Movimento 5 Stelle Maria Laura Paxia di abolizione del canone Rai è rimasta avvolta nel mistero, almeno fino alle ore 15 di oggi venerdì 15 novembre. Abbiamo segnalato su queste colonne che mercoledì scorso l’esponente del M5S ha diramato alle…

Smart City Guida autonoma, attese nel mondo 745.000 self driving cars entro il 2023 di Flavio Fabbri Automobili senza conducente, a guida autonoma e connesse in rete (autonomous o “driverless” cars), se ne sente parlare da tempo, ma sono già una realtà, tanto che secondo un nuovo Report Gartner, nel 2018 hanno superato le 137 mila unità sul mercato tecnicamente abilitate alla mac, mobilità automatizzata…

Internet 5G, Gianna Nannini sul palco di X Factor con un ologramma di Luigi Garofalo Il 5G azzera anche le distanze. Gianna Nannini è arrivata sul palco di X Factor con un ologramma. È la prima performance olografica live in Europa grazie al 5G, resa possibile dalla Giga Network™ 5G di Vodafone. Di seguito la clip di Gianna Nannini ospite di X Factor 2019, nella puntata in…

Internet Openreach, in Uk il piano dei Laburisti per nazionalizzare la rete di Paolo Anastasio Nazionalizzare Openreach, la società della di BT, e offrire connessioni in fibra gratis a tutti gli inglesi. Questa la promessa elettorale del Partito di opposizione Laburista di Jeremy Corbyn, in vista delle politiche del prossimo 12 dicembre. L’indiscrezione pesa sul titolo BT, che in mattinata…

Telecoms Mobilità 5G a Torino, in pista le auto full connected con i nuovi sistemi di guida assistita Adas di Flavio Fabbri Ancora un passo in avanti per la mobilità connessa ed autonoma. La 5G Automotive Association (5GAA), che raggruppa oltre 130 aziende dell’industria automobilistica e delle telecomunicazioni, con l’obiettivo di promuovere soluzioni di mobilità connessa grazie alle nuove tecnologie, ha realizzato sulla…

Media Netflix su NOW TV Smart Stick di Redazione Key4biz L’app Netflix è disponible su NOW TV Smart Stick. Chi ha un abbonamento a Netflix può infatti guardare i contenuti Netflix direttamente attraverso l’app di Netflix da NOW TV Smart Stick, il dispositivo in grado di trasformare un qualsiasi televisore in una Smart TV, basta una connessione a internet…

Energia Illuminazione domestica e lampadine LED, si risparmia davvero? di Davide Raia SosTariffe.it L’illuminazione domestica con l’uso di lampadine LED ha un impatto significativo sulla bolletta dell’energia elettrica. L’effettiva porzione dell’importo finale della bolletta legata all’illuminazione dipende da un gran numero di fattori a partire dall’estensione della casa e dal numero di punti…

Internet Martusciello (Agcom): ‘Per lo sviluppo del 5G serve maggiore collaborazione tra istituzioni e settore privato’ di Redazione Key4biz “Nel digitale il confronto con gli altri Paesi registra enormi divari evidenziando una pericolosa disomogeneità che ha conseguenze sulla crescita economica: la mancanza di un’adeguata indipendenza tecnologica sta portando scienziati e ingegneri dell’UE ad avvalersi di risorse di calcolo presenti al…

Media Tivùsat, arriva domani su Rai 4 la prima stagione di “Narcos” di Redazione Key4biz Arriva su Rai 4, in prima visione assoluta in chiaro, la prima stagione di “Narcos”, una delle serie tv prodotte da Netflix più apprezzate e celebrate al mondo negli ultimi anni. “Narcos” andrà in onda su Rai 4 (canale 10 di tivùsat, canale 21 del digitale terrestre) a partire da sabato 16 novembre…

Telecoms Torna il Motorola Razr: display pieghevole da oltre 6 pollici e design iconico di Silvio Spina SosTariffe.it In questo fine 2019 c’è spazio per un nuovo foldable, il Motorola Razr, tornato dal passato in un’interessantissima veste moderna, decisamente più convincente rispetto agli altri dispositivi con schermo flessibile visti finora. Si tratta, infatti, di un flip phone moderno, che trasforma da chiuso…

Internet IMW, il 22 novembre a Brescia la 20° edizione dell’Italian Makes Wonders di Neosperience Team “IMW” è il principale evento dedicato all’innovazione organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Associazione Industriale Bresciana, che ogni anno presenta, attraverso le testimonianze di autorevoli imprenditori, ricercatori e professionisti, gli scenari futuri a cui poter aspirare dal punto di…

Mappamondo Emilia Romagna, avviata la nuova Anagrafe Regionale “Real Time” sulle vaccinazioni di Redazione Key4biz Il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2017-2019 ha introdotto, tra le altre indicazioni, il calendario vaccinale con le nuove obbligatorietà delle vaccinazioni in età pediatrica, fissando le linee guida per garantire l’offerta delle vaccinazioni e definendo le principali funzionalità e il data…