Dailyletter n. 3760 del 24 ottobre 2019

Internet Ue, Macron candida Breton come commissario al mercato unico digitale di Luigi Garofalo Ex ministro dell’Economia nel 2005 con Jacques Chirac, da Ceo ha salvato France Telecom (con un debito di 70 miliardi di euro), ed ora è l’amministratore delegato del gruppo Atos, un’azienda specializzata in tecnologia digitale. Questo è il profilo di Thierry Breton, 64 anni, proposto dal presidente…

Internet Informatics Europe, appello a Fico e Fioramonti ‘L’informatica diventi materia scolastica’ di Paolo Anastasio Un appello alle istituzioni per inserire l’informatica fra le materie di insegnamento scolastico, per fare in modo che i nostri ragazzi apprendano fin da bambini i concetti che informano la società digitale nella quale siamo sempre più immersi. Questo l’obiettivo della “Dichiarazione di Roma”, presentata…

Internet Il paradosso. Il servizio clienti del ‘pezzotto’: “Problemi tecnici? Colpa delle Autorità” di Luigi Garofalo In Italia la lotta alle Iptv illegali non porta con certezza alle condanne penali, al carcere e alle sanzioni per gli amministratori e per i clienti. Perciò in questo mercato il confine tra legalità e illegalità, tra lecito e illecito, è piuttosto labile. E lo si capisce bene leggendo il messaggio che…

Internet Bonus Cultura per i nati nel 2002, saranno ancora 500 euro? Le ultime in manovra di Flavio Fabbri All’interno dello schema generale della manovra del Governo Conte ha trovato di nuovo posto anche il Bonus Cultura, che sembra sarà riconfermato anche per il 2020. La Legge di Bilancio prevede infatti che i 500 euro per i neo diciottenni siano estesi anche ai nati nel 2002. È però ancora da valutare…

Internet Gram, niente penali. Gli investitori posticipano il lancio ad aprile 2020 di Piero Boccellato Tutto rinviato al 2020 per il token Gram e la blockchain TON di Telegram. Secondo quanto riporta Forbes, la maggioranza degli investitori ha deciso di rinunciare al rimborso ed aspettare altri mesi per il lancio della criptovaluta. La nuova data individuata è quella del 30 aprile 2020. Dunque…

Internet Salvini e la password 123456 dello smartphone. Perché non bisogna utilizzarla di Redazione Key4biz Ospite di ‘Un giorno da pecora’, programma del primo pomeriggio di Radio 1, l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha confidato che la password del proprio smartphone è la fatidica 123456, eletta nel 2017 e nel 2018 la peggiore (e la più usata) delle chiavi di sicurezza. “La mia password è…

Internet Privacy, scudo Ue-Usa: positivo il terzo riesame, coinvolte 5 mila imprese di Flavio Fabbri Pubblicata la relazione sul terzo riesame annuale dedicato al funzionamento dello scudo Ue-Usa per la privacy. I risultati sono stati giudicati positivi e il Report conferma che gli Stati Uniti garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea (Ue) verso…

Media Rai, Patuanelli: “Missione cruciale è alfabetizzare il Paese e far conoscere le tecnologie emergenti” di Flavio Fabbri Negli anni Sessanta del secolo scorso, la Rai mandava in onda un programma televisivo serale dal titolo emblematico: “Non è mai troppo tardi”. La conduzione della trasmissione era affidata al celebre pedagogo nazionale Alberto Manzi e aveva il sostegno del Ministero della Pubblica istruzione. Obiettivo…

Internet Vetrya, il ministro Gualtieri in visita ad Orvieto di Piero Boccellato “Vetrya è un’azienda meravigliosa, per età media dei lavoratori molto bassa e un’alta percentuale di occupazione femminile. All’avanguardia nello sviluppo di tecnologie digitali e per i servizi di welfare che offre ai lavoratori” Sono state queste le parole usate dal ministro dell’Economia, Roberto…

Telecoms IoT 5G, telecamere di sorveglianza applicazione più diffusa fino al 2023 di Paolo Anastasio Secondo stime di Gartner, nel lungo periodo le auto connesse saranno il principale mercato del 5G basato sull’IoT. Ma nel breve periodo, a partire dal 2020 il mercato delle telecamere di sorveglianza esterna rappresenteranno il 70% dei dispositivi IoT, per poi calare al 32% nel 2023 anno in cui, secondo…

Internet CSI Piemonte-Nazioni Unite, accordo per il ‘Sistema delle conoscenze ambientali’ di Flavio Fabbri Un aiuto per la tutela ambientale a partire dalla prevenzione delle criticità e il controllo del territorio: il CSI Piemonte ha firmato un accordo di collaborazione con il Programma delle Nazioni unite per l’Ambiente mettendo a disposizione di cinque Paesi europei il Sistema delle Conoscenze Ambientali,…

Telecoms 5G, un consumatore su tre non ne sente il bisogno in Uk di Paolo Anastasio Un terzo dei consumatori britannici non sente il bisogno del 5G. E’ quanto emerge da un report condotto nel Regno Unito e Stati Uniti dalla società di ricerca CCS Insight sulla percezione e le intenzioni d’acquisto del 5G da parte dei consumatori. In sintesi, se da un lato c’è grande consapevolezza…

Internet Nuovo ebook MailUp, gli strumenti utili alle aziende per efficaci campagne email di Redazione Key4biz MailUp presenta “La personalizzazione delle email”, l’ebook dedicato alle attività e agli strumenti utili alle aziende per inviare campagne email ritagliate sul singolo destinatario. Concepito con un taglio sia teorico che pratico, il contenuto ha l’obiettivo di accompagnare le imprese …

Mappamondo Huawei, aperta la nuova sede a Roma di Redazione Key4biz Huawei ha inaugurato oggi la nuova sede di Roma, in via Laurentina. Al taglio del nastro erano presenti Virginia Raggi, Sindaca di Roma, Li Junhua, Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese in Italia, Roberto Sorrenti, Direttore Digital University ELIS-Politecnico di Milano, e Thomas Miao, CEO di…

Mappamondo Poste italiane: ‘Sostenibilità? La sfida è renderla strutturale’ di Redazione Key4biz “La strategia di sostenibilità è frutto non di azioni casuali ed estemporanee ma di un programma definito con una prospettiva chiara nel tempo, una strategia che deve essere coerente con gli obiettivi dell’azienda delineati nel piano industriale. La sfida è rendere strutturale la sostenibilità nel percorso…