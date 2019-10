Dailyletter n. 3757 del 21 ottobre 2019

Internet Facebook mette le mani anche sulle news di Piero Boccellato Facebook ha stretto un accordo con News Corp, gruppo editoriale statunitense, per consentire al social network di usare le notizie del Wall Street Journal, New York Post e di altre testate del gruppo. L’azienda di Menlo Park ha in progetto di lanciare a breve la propria sezione News, dedicata…

Telecoms FTTC, le connessioni miste fibra-rame sostengono la domanda in Italia di Paolo Anastasio Nel periodo 2014-2018, il peso delle linee FTTC + FTTH è passato dal 5,1% a quasi il 42% degli accessi complessivi a banda larga in Italia, evidenziando così che le connessioni che si trovano nel range di velocità compreso fra 30 e 100 Mbps corrispondono, nel rapporto qualità prezzo, alla soluzione…

Internet Salvini, come funziona la Bestia? Con 35 esperti 24 ore al giorno e il tool per ascoltare il sentiment della Rete di Luigi Garofalo 35 esperti digitali che postano e twittano la vita pubblica e privata di Matteo Salvini 24 ore al giorno, festività incluse, con il vincolo della riservatezza assoluta. Il numero del team, che lavora senza interruzione, è il primo aspetto che colpisce leggendo la ricostruzione che il Corriere della…

Telecoms Tim, Salvatore Rossi presidente super partes di Paolo Anastasio Sarà Salvatore Rossi il prossimo presidente di Tim. L’ex direttore generale di Banca d’Italia sarà cooptato oggi nel board in occasione del Cda, dopo il via libera all’unanimità incassato all’unanimità. Rossi subentra a Fulvio Conti, dimessosi lo scorso 26 settembre per favorire la ripresa delle relazioni…

Internet Psd2: ecco la guida dell’ABI ai pagamenti digitali di Flavio Fabbri La seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, relativi ai pagamenti e le operazioni online, la Psd2 (Payment services directive 2), è attiva nel nostro Paese dal 14 settembre 2019 e con essa si vanno ad attivare diverse novità nel settore dei digital payments, sia in termini di un maggior numero…

Internet Plastica biodegradabile, mercato globale a 6 miliardi di dollari nel 2023. In Italia giro d’affari da 700 milioni di Flavio Fabbri Sappiamo tutti che la plastica è dannosa per l’ambiente e la nostra salute. Nonostante questo, però, la domanda è in aumento a livello mondiale. Nel 1950 era pari a circa 2 milioni di tonnellate, nel 2015 ha raggiunto le 400 milioni di tonnellate. La metà di questa crescita è avvenuta negli ultimi 13…

Internet Come è cambiato il dialogo tra genitori e figli ai tempi del web di Barbara Volpi Lo si sa, lo sanno, i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri insegnanti, il dialogo tra genitori e figli, tra le vecchie e nuove generazioni, è sempre stato difficile e complicato da gestire e con l’avvento delle nuove tecnologie la sfida si è rilevata ancora più complessa. Da una parte infatti…

Internet Sogei seleziona 100 giovani neolaureati (le posizioni aperte in IT e Corporate) di Luigi Garofalo Sogei ha avviato la selezione di giovani neolaureati da inserire nelle aree tecniche e corporate dell’azienda, la società di Information and Communication Technology del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef). Il processo di selezione, si legge sul sito dell’in-house del Mef prevede colloqui…

Internet eCommerce, come vendere all’estero per migliorare l’export di Andrea Boscaro – The Vortex La vendita online con un proprio sito eCommerce non è il punto di partenza, ma il punto di approdo di un percorso di internazionalizzazione. Questo poiché implica tutte le difficoltà legate ai processi di export combinate con le complessità di digitalizzare il modello di business. Lo sviluppo…

Internet CSI Piemonte cerca partner sul mercato servizi ICT di Redazione Key4biz Il CSI Piemonte ha pubblicato un avviso pubblico per individuare potenziali partner con cui collaborare per proporre sul mercato nuovi servizi ICT e per partecipare a gare di comune interesse, sotto forma di RTI (Raggruppamento Temporaneo d’Impresa). La collaborazione riguarda le attività core del…

Internet Work experience all’estero nel settore audiovisivo. Come partecipare al bando Movieup di Sercam Advisory Sostenere lo sviluppo e la crescita di competenze tecnico-professionali e manageriali utili a rafforzare/aggiornare i ruoli ricoperti in azienda e/o le professionalità acquisite, allo scopo di potenziare le capacità di azione/innovazione degli operatori sui mercati internazionali, con il…

Mappamondo Vodafone Business, accordo con Geotab per potenziare il fleet management di Redazione Key4biz Vodafone Business, leader globale nell’IoT con oltre 89 milioni di dispositivi connessi in tutto il mondo, e Geotab, una delle società più innovative nel fleet management a livello globale, annunciano un accordo di collaborazione strategica. Con questo accordo, la connettività automotive di Vodafone…

Mappamondo After Futuri Digitali, terza edizione a Bologna dal 24 al 27 ottobre di Redazione Key4biz Dopo Modena e Reggio Emilia, arriva a Bologna dal 24 al 27 Ottobre la terza edizione del festival After Futuri Digitali, la kermesse organizzata dall’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna e dedicata alle nuove tecnologie e alla diffusione della cultura digitale. Quattro giorni intensi per informare, giocare…

Mappamondo Sky Sport, gli eventi in onda in autunno (Il promo con Del Piero) di Redazione Key4biz È on air su Sky il nuovo promo “Autunno. L’alta stagione dello sport”, che in modo ironico e coinvolgente annuncia 5 weekend di grande sport in programma su Sky nella stagione autunnale. Dal 26 ottobre al 24 novembre, infatti, tanti appuntamenti sportivi entreranno nel vivo: dai big match del calcio…

Mappamondo Alla Festa del Cinema di Roma presentato ‘Uno Sguardo Raro’ di Diana Daneluz Con il 2020 il Festival giunge alla sua 5a edizione e si svolgerà a Roma dal 9 al 15 marzo 2020. Oltre a rilanciare il Bando di Concorso di “Uno Sguardo Raro” – in scadenza al 30 novembre 2019, ad iscrizione gratuita, aperto a tutti, online sul sito www.unosguardoraro.org e da lì scaricabile:…