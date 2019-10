Dailyletter n. 3748 dell’8 ottobre 2019

Internet Garante Privacy, candidature riaperte. (Una mossa anche per l’elezione dei Commissari Agcom) di Luigi Garofalo Key4biz ha seguito passo dopo passo la vicenda sottolineando che la riapertura delle candidature a componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali fosse fattibile dal punto di vista giuridico. Infatti, i presidenti di Camera e Senato hanno deciso di riaprire i termini, dopo…

Telecoms 5G e sanità, i 9 progetti di Vodafone e simulato primo intervento di chirurgia da remoto di Luigi Garofalo Oggi Vodafone ha mostrato, anche plasticamente, come la tecnologia 5G sia applicabile a diverse sfere della Sanità e del benessere e quali benefici apporterà ai pazienti e ai cittadini in Italia. In occasione dell’evento 5G Healthcare – Vodafone Conference & Experience Day, ha presentato 9 progetti…

Telecoms Torri Tlc, Cellnex rileva la divisione telecom di Arqiva per 2 miliardi di sterline di Paolo Anastasio Il gruppo spagnolo Cellnex, (presieduta da Franco Bernabè) di cui Edizione della famiglia Benetton ha il 29,9% insieme ad Adic e Gic tramite Connect, ha annunciato un accordo per l’acquisizione della divisione telecomunicazioni di Arqiva per 2 miliardi di sterline (2,24 miliardi di euro, confermando…

Telecoms Deleghe bloccate al Mise, industry delle Tlc in stallo di Paolo Anastasio Lo stallo del settore delle Tlc è sotto gli occhi di tutti. A bloccare il settore l’attesa della nomina del nuovo collegio dell’Agcom (in regime di proroga fino al 31 dicembre) e la mancata assegnazione delle deleghe alle Tlc al Mise. La mancata assegnazione delle deleghe ai sottosegretari al Mise sta…

Internet Seggiolini salvabebé obbligatori. Bergamini (Fi): ‘Proporremo incentivi per l’acquisto nella legge di Bilancio’ di Luigi Garofalo “Forza Italia presenterà delle proposte per le agevolazioni fiscali da inserire nella legge di Bilancio per l’acquisto dei seggiolini antiabbandono”, lo annuncia, a Key4biz, Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, all’indomani del decreto attuativo firmato dalla Ministra…

Internet Seggiolini antiabbandono obbligatori in auto. Due sistemi made in Italy (video) di Luigi Garofalo Nei prossimi giorni sarà legge l’obbligo di installazione in automobile dei seggiolini antiabbandono per i bimbi di età inferiore ai quattro anni. Ma resta da capire quando scatterà l’obbligo. E chi ha già un seggiolino in auto dovrà “rottamarlo” o basterà comprare un dispositivo che rileva il peso…

Cybersecurity DarkHotel, chi sono gli Hacker del Wi-Fi e perché colpiscono gli Hotel di Pierguido Iezzi, Swascan Cybersecurity Strategy Director DarkHotel è un gruppo di Criminal hacker legati alla Corea del Nord che è attivo almeno dal 2007. Si tratta di un vero e proprio omen-nomen in quanto il gruppo ha ottenuto il suo nomignolo per aver compromesso il Wi-Fi e tutte le reti di vari hotel di lusso. A seconda delle occasioni possono anche…

Media Netflix, accordo di coproduzione con Mediaset. E Amazon Prime punta sulle celebrities di Paolo Anastasio Gli Ott puntano sempre di più sul mercato italiano. Netflix ha siglato un accordo con Mediaset per la coproduzione di 7 film nel nostro paese. L’obiettivo delle due aziende è accrescere la audience in un contesto altamente competitivo. Netflix e Mediaset si impegnano a cofinanziare film girati in Italia…

Internet Proprietà intellettuale, vale il 47% del PIL italiano di Flavio Fabbri Le imprese che investono in innovazione tecnologica, di processo, di sistema, di prodotti e servizi, sono gli attori più rilevanti nello scacchiere economico europeo e quindi italiano. Il loro contributo alla crescita e l’occupazione, grazie alla proprietà intellettuale, è assolutamente rilevante e…

Internet Secondo il Ceo di Ripple Libra sarà lanciata non prima del 2023. E la Ue vuole nuove regole di Piero Boccellato Brad Garlinghouse, CEO di Ripple, ritiene che il lancio di Libra non avverrà prima di 3 anni, contrariamente a quanto dichiarato da Facebook che ne prevedeva il debutto a metà 2020. “Il principale blocco per far decollare Libra è la regolamentazione e i timori intorno alla gestione della privacy”,…

Internet Cambiamenti climatici: nel 1970 ogni catastrofe costava 500 milioni di dollari, oggi 10 miliardi di Flavio Fabbri Gli eventi naturali più disastrosi sono in aumento su scala globale. Quanto siano collegati ai cambiamenti climatici e al surriscaldamento globale è ancora tema di confronto scientifico. Una cosa è certa però, la frequenza di questi eventi disastrosi è in costante aumento e con essi si moltiplicano…

Internet IoT, Antas sceglie Tiesse per la gestione energetica smart degli edifici della PA di Piero Boccellato Sono passati 20 anni da quando al MIT, Massachussets Institute of Technology, venne utilizzata per la prima volta l’espressione Internet of Things ed oggi il mercato italiano IoT cresce anno su anno per un totale di 5 miliardi di euro raggiunti nel 2018 (dati pubblicati nel 2019 a cura dell’Osservatorio…

Internet Clima e ambiente “parole chiave” nella mail, in aumento del 32% nel primo semestre 2019 di Flavio Fabbri Clima, ambiente, sostenibilità, ecologia o semplicemente “verde”, sono i termini che maggiormente hanno trovato spazio nei nostri messaggi nei primi sei mesi dell’anno. È quanto emerso da un nuovo studio MailUp dedicato all’email marketing “green oriented”, cioè sul modo in cui sono trattate le tematiche…

Internet eCare: estate 2019 caldissima a Bologna, quasi 11 mila contatti a sostegno delle persone anziane di Flavio Fabbri Il Servizio eCare Bologna, attivato nel 2005 per volontà del Comune, si è sviluppato negli anni come una rete di cittadini, associazioni, istituzioni, professionisti, in grado di offrire una rete relazionale e di supporto all’anziano fragile. Tra le attività previste dal progetto: numero verde…

Internet Le 4 sfide principali del marketing B2B di Neosperience Team Storicamente, i marketer B2B hanno dovuto faticare maggiormente, rispetto ai colleghi del settore B2C, per trovare soluzioni scalabili che permettessero loro di sfruttare tutto il potenziale dei dati dei clienti, nelle proprie iniziative di marketing. Inoltre, la complessità dei dati e delle dinamiche…

Internet La trasformazione digitale delle aziende? Con l’advanced analytics e It infrastructure e cloud di Redazione Key4biz L’introduzione delle tecnologie digitali in azienda è sempre più determinata da piani aziendali di ampio respiro che sono nella maggioranza dei casi emanazione di comitati misti ICT-Business (51,4%) o addirittura del Top Management (48,6%). La formalizzazione di tali piani, unita al forte focus…

Internet NC Digital Awards per CSI Piemonte e la Città di Torino, premiato il portale Torinofacile di Flavio Fabbri Assegnati a Milano gli Oscar per la creatività e la comunicazione digitale, gli NC Digital Awards 2019: premiati il sito e la campagna di comunicazione di Torinofacile realizzato da CSI Piemonte in collaborazione con la Città di Torino. “Ad essere premiato è un prodotto che ha contribuito a innovare…

Internet ‘La Lombardia è dei giovani’, contributi per progetti giovanili di Sercam Advisory La Regione Lombardia intende sostenere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori attraverso il cofinanziamento di interventi diretti a: progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico;promuovere progetti di educazione finanziaria,…

Mappamondo Pubblicità online in crescita, in Italia +12% ad agosto 2019 di Flavio Fabbri L’Osservatorio FCP-Assointernet (FCP-Federazione Concessionarie Pubblicità) ha raccolto i dati per il periodo Gennaio – Agosto 2019, raffrontati allo stesso periodo del 2018. Ad agosto 2019 il mercato italiano della pubblicità digitale ha chiuso con un +12,1% sul dato dell’anno passato.Il dato…

Bibliotech Il mondo in fiamme di Redazione Key4biz Da oltre vent’anni Naomi Klein è la più importante reporter della guerra economica che le grandi multinazionali hanno condotto a spese delle persone e del pianeta. Non ha mai smesso di combattere per la giustizia sociale e per la salvezza dell’ambiente, documentando le catastrofi in corso e raccogliendo…