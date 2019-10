Dailyletter n. 3747 del 7 ottobre 2019

Telecoms Banda ultralarga, che fine hanno fatto i voucher per le aree grigie? di Paolo Anastasio Che fine hanno fatto i voucher per la banda ultralarga nelle aree grigie? Quali sono i tempi e i modi di intervento nelle aree grigie, aree spesso mediamente popolate di provincia, in cui oltre ai cittadini sono insediate imprese e aziende aritgianali? A domandarlo al Governo con un ordine del giorno…

Internet Lotta all’evasione, piattaforma blockchain per contributi Inps e lotteria degli scontrini digitali di Luigi Garofalo Una piattaforma multilivello per la condivisione dei dati tra Inps-Inail-Agenzia delle Entrate con l’utilizzo della blockchain contro l’evasione dei contributi. Offrire la probabilità doppia di vincere alla lotteria degli scontrini a chi preferisce pagare con la moneta elettronica rispetto al contante….

Internet Fabbrica intelligente e agenda digitale, domani al via procedure per accedere a 519 milioni di euro di Flavio Fabbri Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato i decreti che disciplinano modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione ai bandi per i grandi progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Si tratta di un primo bando per progetti nelle aree tecnologiche “Fabbrica intelligente”,…

Media Netflix anche su Sky. Più serie tv e film in un’unica piattaforma (Sky Q) di Luigi Garofalo Da mercoledì prossimo, 9 ottobre, Netflix sarà visibile anche su Sky, in particolare attraverso Sky Q, la piattaforma tecnologica di ultima generazione che consente agli abbonati di vedere il palinsesto completo, ma anche i contenuti di aziende in partnership con l’emittente televisiva, per esempio…

Internet Nasce VatiVision, la ‘Netflix’ del Vaticano realizzata da Vetrya di Piero Boccellato Diffondere a livello mondiale con un’offerta di contenuti in streaming on demand, temi e valori cristiani con gli strumenti e i linguaggi moderni. E’ questo l’obiettivo di VatiVision, la società costituita da Vetrya e Officina della Comunicazione, nata per gestire il servizio di video distribuzione…

Internet Bruxelles mette sotto torchio Facebook sui rischi finanziari di Libra di Paolo Anastasio L’Unione Europea mette sotto osservazione Facebook per i potenziali rischi finanziari legati alla sua criptovaluta Libra. Bruxelles sta inoltre preparando una nuova regolazione sulle criptovalute, mentre ha posto una serie di quesiti diretti a Facebook e Libra Foundation sulla stabilità finanziaria,…

Media Economia dei musei in Italia, numeri in libertà al ministero? di Angelo Zaccone Teodosi Questa mattina, nella sede centrale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo al Collegio Romano, presentazione istituzionale in pompa magna di una ricerca realizzata dalla multinazionale della consulenza Boston Consulting Group (Bcg), che ha cercato di stimare “l’economia…

Internet Blockchain, rinnovo dell’Osservatorio e del forum Ue di Flavio Fabbri La Commissione europea intende continuare i lavori dell’Osservatorio e forum dell’Unione europea sulla blockchain e per questo motivo sono aperte le candidature per il rinnovo dell’organismo fino al 16 dicembre 2019. L’Osservatorio sulla blockchain ha dato vita ad una comunità numerosa e partecipata,…

Cybersecurity Ransomware, tre ospedali in Alabama pagano riscatto per i dati. La sanità bersaglio preferito del cybercrime di Luigi Garofalo L’unico modo per riottenere i dati e accedere di nuovo ai sistemi informatici è stato pagare il riscatto agli autori del ransomware, il virus che ha cifrato i file e messo offline tre ospedali in Alabama. Gli hacker hanno usato la variante ransomware Ryuk per bloccare i file, costringendo le…

Internet Il web e le favole: l’importanza della lettura condivisa tra genitori e figli di Barbara Volpi Nell’era dello storytelling, dei post, degli innumerevoli commenti online, tutti sappiamo quanto la narrazione sia importante, ma spesso nella digitazione automatizzata e frenetica che ormai ci appartiene, dimentichiamo quanto per narrare, per raccontare e raccontarsi si abbia bisogno di creare nessi…

Internet Certificazioni ISO, perché in Italia le aziende le sottovalutano? di Fabrizio Cirilli – Founder & CEO, PDCA Srl Mi occupo dal 1999 di certificazioni secondo standard ISO. Ogni volta che apro un post o un documento sul web scopro delle assurdità che stento a credere possano essere dette da persone mediamente competenti. Persone che millantano certificazioni come “lead auditor” (e non qualifiche come dovrebbero),…

Telecoms 5G, oltre 242 milioni di sottoscrizioni in Europa entro il 2024 di Flavio Fabbri Un europeo su tre entro pochissimi anni attiverà un abbonamento alla rete 5G. Secondo il Report di GobalData, dal titolo “Mobile 5G commercialization: market demand and service revenue forecast”, gli abbonamenti al 5G saranno circa 242 milioni in Europa (abitata approssimativamente da 700 milioni di…

Telecoms Fiducia e Data Protection, il nuovo mantra per le telco di Paolo Anastasio Le telco devono cambiare pelle e puntare sui nuovi servizi digitali e sulla fiducia che ispirano nei consumatori per guadagnare nuove aree di business nell’era della digitalizzazione spinta in cui ci troviamo immersi. Le esigenze dei consumatori stessi stanno rapidamente cambiando, i dati e la loro…

Internet eCommerce, i tre fili del digital export di Andrea Boscaro – The Vortex La scorsa settimana ha visto emergere grandi preoccupazioni nelle aziende che esportano a causa di nuovi possibili dazi che gli Stati Uniti potrebbero mettere soprattutto per le importazioni legate al comparto agroalimentare, settore in cui il nostro Paese è uno dei protagonisti indiscussi. Forse,…

Mappamondo Inter-Juventus, il match più visto di sempre su Sky con più 3 milioni di spettatori di Redazione Key4biz Serata da record per Sky con Inter-Juventus in diretta esclusiva: il derby d’Italia, in onda dalle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251, è stato visto in media da 3.242.759 spettatori con il 13,2% di share e 4.563.058 spettatori unici, per una permanenza del 71%, un picco di 3.419.091…