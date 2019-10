Dailyletter n. 3746 del 4 ottobre 2019

Telecoms Bassanini (Open Fiber): ‘Con Tim partita complessa, le soluzioni siano positive per tutti’ di Luigi Garofalo Come è solito fare, in virtù dell’accordo di confidenzialità, non ha svelato dettagli su come stanno andando i colloqui tra Tim e Open Fiber (OF) per valutare le modalità di integrazione delle reciproche reti in fibra ottica. Ma Franco Bassanini, presidente dell’operatore wholesale, questa volta ha…

Internet Web tax, Martella: ‘Una parte del gettito all’editoria’. E Gentiloni liquida 100mila euro di azioni Amazon di Luigi Garofalo La web tax è tornata di “moda”, ma solo a livello teorico. Il Governo italiano la vuole inserire nella legge di Bilancio ed è tra le priorità della nuova Commissione europea: “Pronti ad agire da soli nel 2020, anche senza accordo globale”, ha promesso Margrethe Vestager, vicepresidente esecutivo e…

Internet Agenda 2030, l’Italia in ritardo: “Urgente una legge annuale per lo sviluppo sostenibile” di Flavio Fabbri Il nostro Paese migliora in alcuni campi (salute, uguaglianza di genere, condizione economica e occupazionale, innovazione, disuguaglianze, condizioni delle città, modelli sostenibili di produzione e consumo, qualità della governance e cooperazione internazionale), peggiora in altri (povertà, alimentazione…

Telecoms 5G, golden power e Cybersecurity. Le perplessità delle telco di Paolo Anastasio Tempi ristretti e procedure semplici, che non impattino negativamente sullo sviluppo delle nuove reti di telecomunicazioni 5G. Questo in sintesi quanto richiesto da Assotelecomunicazioni Asstel in audizione alla Camera, in Commissione Trasporti e Affari Costituzionali sul decreto legge appena approvato…

Internet Pirateria in Francia: 644 mila “avvertimenti” agli utenti nel 2019, 86 le condanne di Flavio Fabbri Nel 2010 la Francia è stato il primo Paese al mondo ad inaugurare una politica aggressiva nei confronti del problema della pirateria digitale e online. La Hadopi è stata a lungo una legge pioneristica, che aveva l’obiettivo di individuare e colpire non solo le piattaforme web che offrivano in download e…

Internet Libra, anche PayPal è pronta ad abbandonare il progetto di Piero Boccellato Dopo MasterCard e Visa, anche PayPal, società americana attiva nel settore dei pagamenti digitali, è quasi pronta ad abbandonare Libra, la criptovaluta di Facebook che dovrebbe vedere la luce intorno la metà del 2020. Secondo indiscrezioni riportate dal Financial Times, PayPal è stata l’unica dei…

Smart City Smart city ranking IMD 2019: Singapore al primo posto, ma sette città europee in Top Ten di Flavio Fabbri Non esiste un modello unico di smart city, né una strada migliore delle altre per trasformare una città tradizionale in un’area urbana innovativa e basata su nuovi concetti di crescita e sviluppo. A livello mondiale ci sono diversi casi di smart cities e tutti sono validi esempi di come si può rendere…

Telecoms Il 5G non sarà la rete delle reti per i Vertical aziendali di Paolo Anastasio Il 5G è stato più volte posizionato come “la rete delle reti” che comprenderà servizi pubblici e privati, spettro licenziato e non, andando oltre la comunicazione cellulare fino al satellite. Ma in realtà, secondo il report di ABI Research “The 5 Myths of 5G”, il 5G sarà soltanto una delle componenti…

Internet Il futuro di internet secondo Bruce Sterling: “Frammentazione e cybersovranismo” di Flavio Fabbri Il momento storico che stiamo vivendo non è gravido di cambiamenti solamente legati al clima, l’ambiente, la politica e la società, anche internet sembra accusare i colpi. Quest’anno, ci ha ricordato l’Istituto per gli studi di politica internazionale o Ispi, in un articolo estivo dedicato al futuro…

Telecoms Auricolari wireless, la nuova sfida per l’alta fedeltà di Edoardo Stigliani SosTariffe.it Grandi, troppo grandi, o piccoli, troppo piccoli. Le mezze misure non sembrano piacere a chi vuole ascoltare musica, o semplicemente fare una telefonata, mentre è fuori casa. Da una parte si vedono cuffie circumaurali dai colori sgargianti, con padiglioni enormi ed estetica in pieno stile …

Telecoms Honor Band 5: smart band low cost complete a meno di 30 euro di Silvio Spina SosTariffe.it È arrivata da qualche settimana anche in Italia la smartband targata Honor: stiamo parlando di Band 5, un prodotto che ha come obiettivo non troppo velato il primato tra gli wearable di fascia economica, sfidando l’ormai noto e vendutissimo Xiaomi Mi Band 4. Il dispositivo, come vedremo, ha tutte le…

Telecoms 5G, alcuni vantaggi del wireless per la salute di Paolo Anastasio L’impatto delle soluzioni wireless, che nel prossimo futuro potranno godere della velocità e bassissima latenza del 5G, è uno degli aspetti più positivi dell’avvento del nuovo standard di comunicazione. Dal monitoraggio cardiaco al fitness, vediamo già tutti i giorni le potenzialità delle app nel mondo…

Media Big data ed eHealth, chi controlla le informazioni della nostra salute? di Michele Mezza Gli Over The Top stanno automatizzando le diagnosi usando discrezionalmente i nostri dati. Fondamentale garantire il diritti individuale alla tracciabilità di ogni informazione personale. …

Media Auditel, Censis, Agcom e servizi segreti: due convegni con poco sale di Angelo Zaccone Teodosi Ieri mattina si sono tenute a Roma, in un consesso altamente istituzionale qual è la Camera dei Deputati (a Montecitorio e Palazzo San Macuto), in contemporanea, due eventi che stimolano una naturale riflessione sullo stato di evoluzione dei “ragionamenti” in materia di media, intesi come comunicazione…

Energia Bolletta, come leggerla: non solo costo dell’energia, ecco le voci che pesano di più di Davide Raia SosTariffe.it Per poter minimizzare l’importo delle bollette energetiche è necessario scegliere con attenzione le tariffe luce e gas da attivare individuando l’opzione più adatta alle proprie tra le tante opzioni presenti sul mercato libero dell’energia. Per velocizzare il processo di individuazione delle migliori…