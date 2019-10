Dailyletter n. 3745 del 3 ottobre 2019

Internet Netflix “non paga le tasse in Italia”. Scatta l’indagine della Procura di Milano di Luigi Garofalo Ha circa 1,4 milioni di abbonati in Italia, ma non paga le tasse nel nostro Paese. Per questo motivo la Procura di Milano ha aperto una inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti di Netflix. L’indagine, ne ha dato notizia il Corriere della Sera, è coordinata dal pm Gaetano Ruta…

Internet Pagamenti elettronici, Soro: ‘Rischio schedatura elettronica’. DEF, il Governo studia bonus in due fasce di Paolo Anastasio Il Garante Privacy Antonello Soro interviene nel dibattito in corso sul DEF relativo all’introduzione di incentivi fiscali per promuovere i pagamenti elettronici. La maggioranza ne sta discutendo e sta cercando il modo di trovare 7 miliardi di coperture dalla lotta all’evasione fiscale. L’ipotesi è…

Media Censis-Auditel, per la prima volta più smartphone che Tv in Italia di Paolo Anastasio Over 65 digitalizzati, stranieri iperconnessi e boom della Smart TV anche se gli smartphone sono più diffusi delle tv. E’ questo il ritratto dell’Italia nel secondo Rapporto Auditel-Censis ad hoc “Tra anziani digitali e stranieri iperconnessi, l’Italia in marcia verso la Smart TV” presentato oggi alla…

Internet In bilico Goulard, la Commissaria Ue designata al mercato unico digitale: ‘Sono pulita’ di Luigi Garofalo È in bilico la nomina della commissaria designata al mercato unico digitale. Sylvie Goulard, la commissaria francese designata al Mercato Interno, alla Difesa, alla nuova direzione Industria e Spazio e a promuovere il Mercato Unico Digitale, non ha convinto i due principali partiti, i popolari (Ppe)…

Internet Poste italiane, 400 milioni dalla Bei per trasformazione digitale e per impianti hi-tech dei pacchi di Redazione Key4biz Poste Italiane (PI) ottiene un finanziamento di 400 milioni di euro dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) volto a facilitare il piano strategico pluriennale denominato Deliver 2022. Il prestito è destinato alla realizzazione di 80 progetti in una pluralità di settori, con iniziative…

Smart City Huawei presenta a Roma il White Paper sulle smart city. Miao: ‘Italia sarà leader’ di Redazione Key4biz In occasione della quarta tappa dello Smart City Tour Huawei, dal titolo “Smart City for Intelligent Life”, che si svolge a Roma, Huawei ha presentato il suo ‘Smart City White Paper’ realizzato in collaborazione con EY. Parallelamente ha annunciato l’intenzione lanciare una ‘Smart City Alliance’…

Internet Facebook costretta a rimuovere commenti lesivi, ma anche quelli simili o equivalenti di Luigi Garofalo I giudici europei hanno il diritto di chiedere a Facebook e in generale ai prestatori di servizi di hosting la cancellazione dei contenuti da loro ritenuti illeciti, ma anche di quelli simili o equivalenti. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Ue (leggi la sentenza in Pdf) chiarendo che una richiesta…

Smart City L’E-Prix di Roma vale 62 milioni di euro. Prossimo appuntamento all’Eur il 4 aprile 2020 di Flavio Fabbri Negli ultimi cinque anni la Formula E, cioè la versione a motore 100% elettrico della Formula Uno, ha conquistato appassionati e pubblico, sia in rete, sia in tv. La crescita di audience è stata rapida e generalizzata, grazie soprattutto al lavoro fatto sui social, dove i bolidi elettrici hanno visto…

Internet Telegram beffa Libra, riceve l’Ok dalla SEC per la sua criptovaluta di Piero Boccellato Telegram sta per prendersi la sua rivincita sul colosso di Menlo Park battendo sul tempo Facebook per quel che riguarda il delicato contesto delle criptovalute. Ieri, tramite un messaggio inviato ai primi investitori del progetto, Telegram ha annunciato che la blockchain TON (Telegram Open Network)…

Telecoms Wind Tre-Open Fiber, accordo sulla banda ultralarga esteso alle aree bianche di Redazione Key4biz Wind Tre e Open Fiber estendono la partnership strategica per la diffusione dei servizi a banda ultralarga FTTH, al fine di raggiungere più di 7.000 Comuni, oltre alle 271 principali città italiane (nei cluster A e B, aree nere e grigie) dove è già attivo l’accordo tra i due operatori. In…

Internet Welcome Italia cerca talenti. Tutte le posizioni aperte di Piero Boccellato Welcome Italia, l’operatore italiano di telecomunicazioni che si rivolge esclusivamente alle imprese cerca talenti (laureati e non) da inserire nel proprio organico. L’azienda, che ha da poco compiuto 20 anni, focalizza la sua attenzione alle esigenze dei propri clienti (esemplificata dal servizio…

Internet Big data, in sei mesi 360 milioni di connessioni alla piattaforma Lepida di Flavio Fabbri I dati sono generati da noi e dai nostri device. Sono intorno a noi e in ogni momento sono disponibili ad essere trasformati in informazioni, a mancare è la capacità di intercettarli, di raccoglierli e di dare loro un senso funzionale ai nostri scopi. In Emilia Romagna, la società in house della Regione,…

Cybersecurity Sanità nel mirino del cybercrime, nel mondo attacchi in aumento del 31% di Flavio Fabbri Il sistema sanitario di ogni Paese è sempre più il bersaglio preferito del cybercrime globale. E’ quanto hanno affermato i ricercatori Clusit a Verona, in occasione del mese della sicurezza informatica, che hanno presentato i dati dei primi sei mesi del 2019. Nell’85% dei casi gli attacchi informatici…

Telecoms Deutsche Telekom-Audi, accordo per mobilità 5G a Ingolstadt di Paolo Anastasio Audi e Deutsche Telekom hanno siglato un accordo sulla sperimentazione del 5G in ambito mobilità nella città di Ingolstadt. Il memorandum prevede che si sperimenti il 5G in ambito urbano per creare soluzioni più sicure, più digitali e sostenibili per la mobilità cittadina. L’obiettivo a lungo termine…

Internet A chi è rivolto il bando Coltiviamo Agricoltura Sociale 2019 di Sercam Advisory L’agricoltura sociale è una nuova pratica che, attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole, ma anche cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni. Consapevoli, quindi,…

Recensiti Fascicolosanitario.gov.it di Flavio Fabbri Attraverso questo strumento informatico il cittadino è in grado di tracciare, consultare e anche condividere con medici e specialisti tutta la propria storia sanitaria. È il fascicolo sanitario elettronico, o Fse, una vera e propria infrastruttura digitale nazionale, a cui è dato il compito di gestire…

Bibliotech Il lavoro e il valore all’epoca dei robot di Redazione Key4biz Che effetto avrà l’intelligenza artificiale sull’occupazione? Lo raccontano Dunia Astrologo, Andrea Surbone e Pietro Terna in un vortice di considerazioni, confutazioni, concertazioni per indagare a fondo il problema, alla ricerca di una sintesi, di una traccia comune che apporti una riflessione condivisa…

Pics I favolosi anni Sessanta: un gruppo di suore guarda divertito una delle prime minigonne di Redazione Key4biz La foto del giorno .

Mappamondo Ferpi, il 12 novembre a Milano la 55esima edizione dell’Oscar di Bilancio di Redazione Key4biz Comunicazione, Innovazione, Sostenibilità, Integrazione, Trasparenza: sono le parole chiave di questa edizione, la 55ma, dell’evento annuale della FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) “Oscar di Bilancio” 2019, promosso per il 12 novembre 2019 presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana…

Mappamondo Poste italiane, la società quotata italiana più influente nella classifica di Ipsos di Redazione Key4biz Poste italiane è la società quotata italiana più influente in positivo nelle scelte quotidiane dei cittadini secondo la classifica internazionale “The Most Influential Brands 2019” stilata da Ipsos. L’azienda guidata dall’Ad Matteo Del Fante conquista il 23° posto assoluto nella Global Top 100, migliorando…