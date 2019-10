Dailyletter n. 3743 del 30 settembre 2019

Internet A. Morelli: ‘Ripensare le Autorità per affrontare in modo nuovo le sfide tecnologiche’ di Luigi Garofalo Key4biz. La nomina dei due collegi di Agcom e del Garante privacy, oggi in prorogatio, sollecita alcune considerazioni sul funzionamento delle Authority. In generale lei come cambierebbe le autorità regolatorie? Alessandro Morelli. Attualizzandole. Sono Autorità fondamentali per il funzionamento…

Internet Francesco Amendola (Atac): ‘Ecco come incentiviamo i pagamenti digitali’ di Luigi Garofalo Mentre il Governo sta studiando una premialità fiscale per incentivare i cittadini all’utilizzo della moneta elettronica, Atac, l’azienda municipalizzata che gestisce il trasporto pubblico di Roma, ha introdotto la tariffa più conveniente dal quinto viaggio per chi acquista il biglietto con pagamenti…

Internet Web tax, Margrethe Vestager (Ue): “Pronti ad agire da soli nel 2020, anche senza accordo globale” di Flavio Fabbri L’Unione europea (Ue) non ha intenzione di perdere tempo sulle regole fiscali da applicare ai giganti del web e il Commissario europeo per la concorrenza, Margrethe Vestager, che sarà presto nominata vice presidente esecutivo della Commissione e Responsabile per l’attuazione dell’Agenda digitale, ha…

Internet Identità digitale fra realtà e buone intenzioni. Ma che fine farà SPID? di Andrea Lisi, Presidente Anorc Professioni La strada dell’identità digitale in Italia è lastricata di buone intenzioni, ma soprattutto di tanti problemi irrisolti. Da ultimo anche la ministra Pisano è intervenuta sulla questione, sollecitata da una mia domanda “pruriginosa” durante la trasmissione “Progress”, condotta da Helga Cossu su Sky Tg24:…

Internet Big data: presentato a Bologna “Leonardo”, il supercomputer Ue da 240 milioni di euro di Flavio Fabbri Presentato a stampa e a cittadini “Leonardo”, il supercomputer dell’Unione europea che sarà posizionato all’interno del Tecnopolo di Bologna. Una macchina per il supercalcolo da 240 milioni di euro, finanziata per metà da Bruxelles e per metà dal nostro Paese, che troverà impiego in diversi settori…

Internet Manovra, il cashback per far pagare di meno al ristorante chi usa carte e bancomat di Luigi Garofalo Oggi, alle 18:30, il Consiglio dei ministri esaminerà la nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza, aprendo così, ufficialmente, la strada che porta alla legge di Bilancio. Tra le priorità del Governo la lotta all’evasione fiscale attraverso soluzioni digitali, come incentivare…

Media 700 Mhz, avviato il procedimento di migrazione dalle frequenze Rai di Paolo Anastasio Agcom ha avviato il procedimento per la definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva da parte della Rai a favore dei soggetti assegnatari dei diritti d’uso relativi ai canali 51 e 53 della banda UHF. La migrazione della concessionaria pubblica…

Internet Netflix, mercato scettico. Titolo in Borsa a rischio bolla? di Paolo Anastasio Strano ma vero, l’outlook borsistico di Netflix è diventato negativo per quest’anno e gli investitori cominciano a mettere in dubbio le capacità dell’azienda di trasformare in risultati positivi il suo business. “Netflix è diventata una ferita aperta per questo mercato”, ha detto alla Cnbc l’esperto…

Internet Tris2, la piattaforma per studenti con patologie croniche per studiare da casa (Video) di Luigi Garofalo Alessia vive in provincia di Napoli e soffre di una particolare malattia, la Sensibilità Chimica Multipla (MCS – Multiple Chemical Sensitivity) che comporta reazioni allergiche gravi a tutti i più comuni agenti chimici. In terza primaria, la sua malattia si aggrava, fino ad impedirle di andare fisicamente…

Internet Poste italiane inaugura il nuovo ufficio postale 4.0 nel centro storico dell’Aquila di Redazione Key4biz Poste Italiane torna nel “cuore” dell’Aquila. L’Amministratore Delegato di Poste, Matteo Del Fante, ha inaugurato oggi il nuovo ufficio postale “L’Aquila Centro Storico”, in corso Vittorio Emanuele II, alla presenza del Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, del Presidente della Regione…

Internet Uk e Usa, patto per le backdoor su Facebook e Whastapp? di Piero Boccellato A breve nel Regno Unito le compagnie tecnologiche con sede negli Stati Uniti, come Facebook e WhatsApp, saranno costrette a condividere i messaggi crittografati dei loro utenti con la polizia britannica ai sensi di un nuovo patto tra i due Paesi. L’accordo, secondo quanto riporta Bloomberg, costringerà…

Internet Google e Facebook finanziano i festival del giornalismo. Influenzano la libertà di stampa? di Michele Mezza Oggi gli OTT stanno occupando l’intero perimetro del giornalismo italiano sponsorizzando i festival e finanziando i progetti di innovazione. Ma il controllo di questi poteri è neutro? …

Telecoms 5G, connesso in Giappone un treno in corsa a 290 km/h di Flavio Fabbri Un bullet train o treno ad alta velocità è stato connesso in tecnologia 5G ad una stazione radio base sperimentale lungo la tratta “T?kaid? Shinkansen”, che unisce Tokyo a Osaka. Il treno, che correva attorno ai 290 km/h, è stato connesso alla velocità di 1 Gbps al nuovo standard di rete tramite hot…

Internet Perché la Customer Data Platform (CDP) è lo strumento definitivo per il content marketing di Neosperience Team Negli anni, con l’aumentare dei dati dei clienti recuperabili online, sono nati numerosi strumenti per immagazzinare e mettere in ordine le informazioni raccolte nel tempo, principalmente per fini di marketing. Due, fino a poco tempo fa, erano i sistemi che venivano utilizzati maggiormente: CRM e DMP….

Internet Internet of things: diamo il giusto valore alle immagini di Barbara Volpi Abbiamo più foto di quante la nostra memoria ne potrebbe ricordare, a volte dimentichiamo gli innumerevoli scatti che facciamo ogni giorno, se non quelli che hanno avuto più successo in termini mediatici e che il web ci ripropone spesso con cadenza rituale. Un selfie particolare, spesso ricercato…

Internet Quali sono le competenze dell’eCommerce manager? di Andrea Boscaro – The Vortex Non siamo all’Anno Zero della Rete e, nei modi con cui affrontiamo le prossime sfide che il digitale pone alle imprese e al sistema economico nel suo complesso non dobbiamo commettere gli errori del passato: fra questi, l’eCommerce è stato connotato nel nostro Paese da un ritardo determinato dai rischi,…

Media Sky, Paolo Romano alla guida di Sky Media di Redazione Key4biz Da domani Paolo Romano entrerà in Sky Italia per ricoprire il ruolo di direttore commerciale di Sky Media, con la responsabilità di coordinare le reti di vendita pay e free. Lavorerà a diretto riporto di Giovanni Ciarlariello, Chief Media, Digital & Data Officer. Paolo Romano ha maturato una…

Mappamondo Pane e internet, i servizi online per la salute dei cittadini dell’Emilia Romagna di Redazione Key4biz Consultare i referti comodamente da casa, prenotare le visite online, ritirare le medicine in farmacia senza stampare la ricetta, scegliere il medico o il pediatra attraverso una mappa interattiva, modificare la fascia di reddito, visualizzare il saldo dei buoni celiachia. Questi e altri sono i servizi…

Mappamondo Certificazione Tivùsat per gli smart tv Hisense 2019 di Redazione Key4biz Buona parte della gamma TV 2019 di Hisense è ora certificata tivùsat. Chiunque possieda un TV certificato può quindi gustarsi i contenuti della piattaforma satellitare gratuita senza bisogno di acquistare un decoder aggiuntivo: 114 canali TV, di cui 50 in HD e 4 in 4K. La certificazione tivùsat è…