Dailyletter n. 3731 del 12 settembre 2019

Internet Cloud, Roberto Viola (DG Connect): “Priorità per Ue è aumentare investimenti in infrastrutture e sicurezza” di Flavio Fabbri L’economia dei dati è il nostro futuro e le infrastrutture necessarie al suo naturale sviluppo in Europa mancano di investimenti strategici. La data economy nel vecchio continente potrebbe raggiungere un valore approssimativo di 740 miliardi di euro entro il 2020 (circa 300 miliardi nel 2016), il 4%…

Internet Donato Limone: “Spid per tutti i cittadini? Prima completare l’anagrafe digitale” di Luigi Garofalo Per promettere “l’identità digitale per tutti i cittadini entro l’anno” è necessario prima completare l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), ferma ad oggi a 3.095 Comuni. Così commenta Donato Limone, professore di informatica giuridica e diritto dell’amministrazione digitale, e direttore…

Internet Confindustria al Governo: ‘Sconto del 2% a chi paga con carte e bonifico e tassa sui prelievi oltre 1500 euro al mese’ di Luigi Garofalo Premialità fiscale del 2% a chi paga con le carte di credito, debito e prepagate nominative o con bonifico bancario, e una tassa per chi preleva da ATM o sportello oltre 1.500 euro al mese: per ottenere un gettito annuale di circa 3,4 miliardi. Sono le due proposte avanzate al Governo dal Centro studi…

Telecoms Tim, tornano le voci di cambio al vertice di Paolo Anastasio Tornano le voci sulla governance di Tim. Secondo i rumors lanciati oggi da Repubblica, e ripresi da Bloomberg, sarebbe stato convocato un cda (secondo Bloomberg il 26 settembre) per discutere proprio di questo argomento, visto che Fulvio Conti, presidente della società in quota Elliott da marzo 2018…

Internet Google News la fa franca in Germania, respinto il ricorso contro l’uso degli ‘snippets’ di Paolo Anastasio La VG Media, una società tedesca di gestione dei diritti d’autore, ha presentato dinanzi al Landgericht Berlin (tribunale regionale di Berlino, Germania) un ricorso per risarcimento danni nei confronti di Google per violazione dei diritti connessi al diritto d’autore di vari suoi aderenti, editori di…

Internet Paola Pisano, ministra dell’Innovazione: “Pensiamo in modo tecnologico e sociale, semplifichiamo la vita ai cittadini” di Flavio Fabbri Si è tenuta ieri la prima riunione ufficiale del Team del Ministero dell’Innovazione, il nuovo dicastero guidato da Paola Pisano. Un incontro definito dalla stessa ministra, “strategico e di visione” per il tanto lavoro da svolgere nel Governo Conte bis. Quel Team per la trasformazione digitale,…

Cybersecurity Smart city vulnerabili: si spenderanno solo 135 miliardi in cyber sicurezza entro il 2024 di Flavio Fabbri Nel 2018 gli attacchi informatici a livello globale, “con impatto significativo” o di livello critico elevato, sono aumentati del 40% quasi. I settori che più di altri hanno registrato un incremento sensibile delle attività cyber criminali sono stati quelli della ricerca e della formazione, che hanno…

Internet Draghi taglia i tassi di Edoardo Fusco Femiano, Market Analyst di eToro Oggi è la giornata di Mario Draghi, che ha preannunciato un pacchetto di nuove misure di stimolo economico, con le aspettative degli investitori che si concentrano su un nuovo taglio dei tassi dal -0,4% a -0,5%, o persino -0,6%, una modifica della forward guidance, nuove misure per il sistema bancario…

Robot Droni sul mare di Ostia contro le plastiche galleggianti e l’erosione costiera di Redazione Key4biz I droni contro le emergenze dei nostri mari. Queste sofisticate macchine radiocomandate, volanti ma anche subacquee e navali, potranno infatti essere utilizzate per contrastare la presenza di plastiche galleggianti, studiare l’erosione costiera, controllare gli sversamenti in acqua di inquinanti…

Media Partite di calcio piratate, la Danimarca banna Rojadirecta di Flavio Fabbri Alla fine, anche la Danimarca ha deciso di mettere in lista nera il famigerato sito di streaming illegale di partite di calcio ed altri eventi sportivi, Rojadirecta. Un tribunale danese ha infatti accolto le denunce della Liga spagnola e delle associazioni di settore a tutela del copyright, come la…

Telecoms 5G, la GSMA difende l’uso dei 26 GHZ (non impatta sulle previsioni meteo) di Paolo Anastasio Lettera aperta della GSMA per promuovere l’utilizzo delle onde millimetriche in banda 26 Ghz per il 5G. Queste frequenze tra l’altro sono state già assegnate al 5G anche in Italia. La lettera è stata pubblicata in vista del prossimo WRC-19, la conferenza mondiale delle radiocomunicazioni organizzata…

Telecoms 5G, le vendite di smartphone torneranno a crescere nel 2020 di Paolo Anastasio Il mercato globale degli smartphone riprenderà a crescere nel 2020, fondamentalmente grazie al lancio sul mercato di un numero maggiore di nuovi modelli 5G. La previsione arriva dalla società di analisi IDC, ma di fatto è condivisa un po’ da tutti i principali esperti del mercato, ad esempio CCS Insight….

Internet App4Italy. La recensione del giorno, Mimo di Neosperience Team Se c’è una competenza che oggi è diventata essenziale nel mondo del lavoro, ma che risulta incomprensibile agli occhi di molti, questa è il coding, la programmazione. Oggi ogni cosa nasce, funziona o migliora per merito degli sviluppi in questo campo; basti pensare all’IoT, che è entrata nelle nostre…

Games L’Accademia Italiana Videogiochi apre le porte con l’Open Day di Redazione Eurogamer.it L’Accademia Italiana Videogiochi, il primo istituto italiano di alta formazione nel settore videoludico, aprirà le porte domenica 15 settembre con il suo Open Day. La giornata sarà suddivisa in due turni: mattina dalle ore 10:00 e pomeriggioo dalle ore 15:00. I ragazzi interessati e i loro genitori…

Mappamondo Intelligenza artificiale: Amedeo Cesta (Cnr) nella lista degli ‘EurAI Fellows’ di Redazione Key4biz Amedeo Cesta, dirigente di ricerca dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr, è stato incluso nella lista degli ‘EurAI Fellows’ come riconoscimento per la sua lunga carriera di ricercatore in Intelligenza artificiale (AI), oltre che per la sua intensa attività di innovatore, avendo…

Mappamondo Claudia Parzani, unica italiana tra i 100 leader a livello globale per l’inclusione di genere di Redazione Key4biz Claudia Parzani, European Managing Partner e Global Business Development Marketing Partner di Linklaters (nonché Presidente di Allianz S.p.A.), è stata inclusa da HERoes e Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2019 il cui obiettivo è quello di premiare le donne di talento che, a livello globale,…