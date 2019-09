Dailyletter n. 3728 del 9 settembre 2019

Internet Spid, la promessa di Conte: ‘Entro un anno per tutti i cittadini’ di Luigi Garofalo “Una unica identità digitale per tutti i cittadini da qui a un anno”. Ecco uno degli impegni presi dal nuovo esecutivo, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in Aula a Montecitorio nella dichiarazione programmatica per ottenere la fiducia. “L’innovazione deve essere il motore che imprime…

Internet Elettrificazione e digitale, incremento di 23 miliardi per la produzione industriale in Italia al 2030 di Flavio Fabbri Il passaggio dall’odierna economia basata sui combustibili fossili ad una più pulita, decarbonizzata e a impatto ambientale zero, passa necessariamente per l’innovazione tecnologica e le nuove fonti energetiche rinnovabili. Lo Studio condotto da The European House – Ambrosetti (TEHA), in collaborazione…

Internet Ricerca e sviluppo: spesa in crescita in Italia a 24 miliardi, aumentano i posti di lavoro di Flavio Fabbri Migliorano i segnali relativi alla spesa in ricerca e sviluppo sia in Italia, sia in Europa.Se il dato di Eurostat fissava in 320 miliardi di euro il volume di investimenti in R&S nel 2017, pari al 2,07% del PIL dell’Unione, anche nel nostro Paese il risultato lascia ben sperare, con una spesa che…

Internet Deepfake, crescono i rischi in vista delle elezioni di Mid Term di Paolo Anastasio Facebook e Microsoft alleate per combattere il deepfake, la pratica fraudolenta di camuffamento digitale attraverso l’Intelligenza Artificiale. Una pratica che riguarda video e messaggi vocali online e che promette di essere la prossima frontiera delle truffe online. Le due corporation made in Usa hanno…

Internet Come sostenere la diffusione della blockchain in Italia? di Neosperience Team Se esiste una tecnologia in grado di modificare il nostro modo di vivere nei prossimi anni, questa è la blockchain. Il problema maggiore al momento, che rischia di minare la competitività italiana nel settore, è la scarsa conoscenza riguardo il funzionamento e le possibili applicazioni. Da una ricerca…

Telecoms Galileo, il sistema Ue di navigazione satellitare su 1 miliardo di smartphone nel mondo di Flavio Fabbri Cresce il numero di dispositivi connessi in rete che, a livello globale, integra il sistema europeo di navigazione satellitare. Secondo quanto annunciato oggi a Bruxelles, “Galileo” ha raggiunto il traguardo di un miliardo di attivazioni sugli smartphone di tutto il mondo. Il risultato straordinario…

Media Film girati per essere guardati esclusivamente sugli smartphone, grazie anche al 5G di Luigi Garofalo Se il 60% degli utenti globali di Netflix guarda i contenuti sullo smartphone almeno una volta al mese, e le storie su Instagram, i vlog su YouTube e le clip su TikTok sono i più visti online, allora è davvero arrivato il momento di girare film e serie tv, di breve durata, pensati esclusivamente per…

Internet Intelligenza artificiale, l’Ue spenderà 21 miliardi entro il 2023. L’Italia al lavoro sulla Strategia nazionale di Flavio Fabbri Tutto il mondo sta investendo in soluzioni per l’intelligenza artificiale (IA). Secondo dati aggiornati IDC, la spesa globale in sistemi per l’artificial intelligence potrebbe raggiungere i 98 miliardi di dollari entro il 2023, con un tasso di crescita annuo (Carg 2018-2023) del 28%, soprattutto per…

Internet ‘Gli small data sono i dati migliori per comprendere a fondo le persone’. Intervista ad Andrea Matheoud (SDI) di Andrea Boscaro – The Vortex Si fa un gran parlare di dati, analisi dei dati e big data, ma in pochi conoscono gli small data. Ne abbiamo parlato con Andrea Matheoud, già Direttore Marketing di Ipsoa Francis Lefebvre, è co-fondatore di Strike Data Intelligence, una società che collabora con le azienda per estrarre valore dai dati…

Internet DigithON 2019, i vincitori della 4° edizione della maratona digitale di Redazione Key4biz La startup Mosaic Software, con il suo sistema PatchAI, si è aggiudicata il premio DigithON 2019 e l’assegno di 10.000 euro offerto da Confindustria Bari – BAT. Il progetto vincente, che arriva da Padova, è stato decretato grazie ai voti del comitato scientifico della maratona insieme a quelli arrivati…

Internet Adolescenti nell’era digitale, attenzione alle sfide estreme di Barbara Volpi L’adolescenza, la terra di mezzo tra il non essere più bambini e il non essere ancora adulti, è segnata dalla sfida più grande in assoluto quella di crescere, di diventare grandi, di cavalcare la vita e superare con coraggio e determinazione le innumerevoli challenge che spesso senza nessuna prevedibilità…

Media Rai, torna in Tv l’approccio pedagogico e didattico di Alberto Manzi di Luigi Garofalo Attraverso la tv e il suo Non è mai troppo tardi, dal 1960 al 1968 insegnò a leggere e a scrivere a chi era analfabeta. Riproporre l’approccio pedagogico e didattico agli di Alberto Manzi agli insegnanti è l’obiettivo della Rai, che insieme l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna dedicano…

Games Annunciati i dettagli dell’area indie della Milan Games Week di Redazione Eurogamer.it AESVI ha annunciato i dettagli di Milan Games Week Indie, lo showcase della Milan Games Week dedicato ai videogiochi made in Italy. L’associazione ha selezionato 20 videogiochi realizzati da altrettanti studi di sviluppo italiani a cui offrire la partecipazione gratuita all’interno di Milan…

Mappamondo Vodafone Italia-Open Fiber, a Cinecittà la banda ultralarga in Ftth di Redazione Key4biz Dopo il quartiere del Torrino, Vodafone rende disponibile a Roma la fibra di Open Fiber in modalità FTTH anche a Cinecittà. Grazie ad un’infrastruttura in fibra ottica che arriva direttamente all’interno delle unità immobiliari, i clienti Vodafone potranno navigare fino ad 1 Gigabit al secondo. Famiglie,…

Mappamondo Formula 1, ascolti record su Sky per il Gran Premio d’Italia 2019 di Redazione Key4biz Il Gran Premio d’Italia 2019 di Formula 1 è stata la miglior gara di sempre su Sky: raggiunto il record di circa 9 milioni 230 mila spettatori unici e oltre 5 milioni 960 mila spettatori medi tra Sky Sport e il canale in chiaro TV8, con il 39,13% di share. Il trionfo della Ferrari al GP di casa…

Mappamondo Pirateria online, bloccati 114 siti web che offrivano illegalmente partite di calcio e film di Redazione Key4biz L’operazione “Free Football”, portata avanti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha permesso di individuare e bloccare 114 siti…

Mappamondo Su Sky Cinema una ricca stagione di cinema italiano. Film anche in 4K HDR di Redazione Key4biz Sky Cinema continua a credere nel cinema italiano su cui investe da sempre in un’ottica di crescita e di sviluppo. In arrivo nei prossimi mesi tanti nuovi titoli in prima tv, tutti made in Italy: dalle più recenti e grandi commedie di successo con i protagonisti più amati del nostro cinema come…

Mappamondo È “Joker” il 76° Leone d’oro del Festival del Cinema di Venezia di Monica Gobbato e Giacomo De Simio Una storia d’alienazione ed emarginazione sociale prende vita nella Gotham City degli anni ’80, sotto la regia di Todd Phillips, già entrato nel mito con il suo irriverente “Una notte da Leoni”, e grazie alla straordinaria interpretazione di Joaquin Phoenix. È un viaggio di ribellione esistenziale,…